Onde assistir a América-MG x Corinthians ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro sub-20 2024

Equipes vêm de derrota e querem voltar a vencer no nacional de base; veja todos os detalhes

América-MG e Corinthians se enfrentam na tarde desta terça-feira (30), às 15h (horário de Brasília), no Estádio das Alterosas, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida será transmitida pela Coelho TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O América soma quatro pontos após estes primeiros quatro jogos. O time até mantinha sequência invicta nas duas primeiras rodadas, mas sofreu dois reveses seguidos no recorte recente, o fazendo estacionar na tabela. Em casa, o time quer voltar a vencer.

O Corinthians, enquanto isso, largou ainda pior no nacional de base. Em quatro rodadas, o time registra apenas três pontos, sofrendo três derrotas neste período. Em 17° lugar, a expectativa é de recuperação.