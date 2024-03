Onde assistir a América-MG x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Mineiro

Equipes entram em campo neste domingo (17), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (17), no Estádio Independência, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em busca do 49º título do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG conquistou a classificação para a semifinal após terminar a primeira fase na liderança do Grupo B, com 14 pontos, cinco a menos que o Pouso Alegre, segundo colocado. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, o Galo pode perder por até um gol de diferença para chegar à decisão.

Do outro lado, o América-MG terminou a primeira fase na liderança do Grupo C, com 18 pontos. Como perdeu a ida, o Coelho precisa vencer por ao menos dois gols de diferença para avançar à final do Mineiro.