Semifinais do Campeonato Mineiro 2024: quando é, jogos, classificados, onde assistir ao vivo, premiação e mais

Etapa decisiva do Campeonato Mineiro é disputada em jogos de ida e volta; confira

O Campeonato Mineiro já conhece todos os semifinalistas vivos para decidir o título da competição em 2024. Cruzeiro, Atlético-MG, América-MG e Tombense são as equipes garantidas na disputa. As semifinais são disputadas em jogos de ida e volta, com as melhores equipes decidindo o confronto em casa. Os dois times que chegarem à decisão disputam o título também em dois jogos.

No primeiro jogo da semifinal, na Arena MRV, o Atlético-MG derrotou o Coelho por 2 a 0, com gols de Hulk e Paulinho. No Ipatingão, Cruzeiro e Tombense ainda se enfrentam pelo jogo de ida da fase.