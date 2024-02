Onde assistir a América-MG x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro

Clássico mineiro será disputado neste sábado (24), no Estádio Independência; confira a transmissão e mais informações do jogo

América-MG e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Invicto no Mineirão com quatro vitórias e dois empates, o América-MG está na liderança do Grupo C, com 14 pontos, quatro a menos que o Athletic Club, segundo colocado. No clássico contra o Cruzeiro, venceu por 2 a 0.

Do outro lado, o Atlético-MG ocupa a liderança do Grupo B, com 10 pontos. O Galo vem de empate com o Tombense por 1 a 1 e vitória sobre o Itabirito por 2 a 0. Caso vença neste sábado, a equipe confirma a classificação para a semifinal do torneio estadual.

