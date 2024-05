Onde assistir a Al Nassr x Al Khaleej ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo na Copa do Rei Saudita 2023/24

Valendo vaga na final, equipes se enfrentam nesta quarta-feira (01) pela semifinal da Copa do Rei Saudita; veja como acompanhar e mais informações

Al Nassr recebe o Al Khaleej recebe o na tarde desta quarta-feira (01), às 15h (de Brasília), no Al-Awwal Stadium, em Riade, Arábia Saudita, pela semifinal da Copa do Rei Saudita. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Al Nassr volta a enfrentar o Al Khaleej após duelo eletrizante pela Liga Saudita, no último final de semana. Nessa ocasião, Cristiano Ronaldo teve dois gols anulados nos momentos iniciais da partida, mas, ainda assim, sua equipe consegiu garantir a vitória por 1 a 0, com gol de Laporte. Para se classificar para as semifinais, o Al Nassr superou o Al-Shabab, fora de casa, em uma goleada por 5 a 2.

Do outro lado, o Al Khaleej chega confiante após eliminar o Abha nas quartas de final, com um placar de 2 a 1. Desde então a equipe disputou 13 partidas, com um retrospecto positivo de cinco vitórias, quatro empates e apenas quatro derrotas. Agora, o time busca surpreender e garantir vaga na final.

