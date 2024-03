Onde assistir a ABC x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam neste sábado (23), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

ABC e Sport se enfrentam na noite deste sábado (23), a partir das 20h30 (de Brasília), no Frasqueirão, em Natal, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, do DAZN e do Nosso Futebol, no pay-per-view (veja a programação completa).

Quer ver jogos ao vivo? Clique aqui para acessar

Vindo de derrota em clássico, o ABC ficou na sexta posição do grupo B, com 4 pontos. O Alvinegro sabe que precisa vencer para continuar com chances mínimas de avançar à próxima fase da competição.

Do outro lado, o Sport amargou um empate na rodada passada e acabou caindo para o segundo lugar do grupo A, com 11 pontos. O Rubro-Negro vai em busca do triunfo fora de casa para tentar reassumir a ponta.

As equipes já se enfrentaram 26 vezes, com 6 vitórias do ABC, 16 do Sport, além de 4 empates.