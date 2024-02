Onde assistir a Juareirense x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste domingo (04), no Estádio Adauto Morais; veja como acompanhar na TV e na internet

O Juareirense recebe o Ceará neste domingo (04), a partir das 19h horas (de Brasilia), no Estádio Adauto Morais, pela primeira rodada da Copa do Nordeste de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no Pay-Per-View, e do DAZN, no streaming. (veja a programação completa aqui).

O confronto entre as equipes será o primeiro da história. O Ceará, atual campeão da competição, chega para a estreia na edição 2024 após goleada sobre o Atletico Cearense, por 6 a 0, na terceira rodada do Campeonato Cearense. Para o duelo no estado baiano, a equipe de Vágner Mancini deve ir com um time alternativo a campo, visando ao descanso dos titulares.

Do outro lado, o Juazeirense, volta para o torneio desde que foi eliminado ainda nas fases preliminares de 2022. A equipe também disputou as edições de 2016 e 2017.

