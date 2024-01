Copa do Nordeste 2024: onde assistir ao vivo, grupos, datas dos jogos, equipes e mais da "Lampions League"

Com todos os times definidos, confira as informações da "Lampions League"

A principal competição de clubes da região, a 21ª edição da Copa do Nordeste está prestes a iniciar. Com todos os classificados definidos, os grupos foram revelados para a disputa de mais uma temporada. Neste ano, o Ceará defende o título de atual campeão, trazendo consigo a expectativa de manter o desempenho vitorioso que o consagrou na última campanha.

A competição oferece confrontos emocionantes e intensos, à medida que as equipes buscam superar desafios e consolidar seu lugar no cenário futebolístico nordestino. Não é à toa que é apelidada de 'A Copa dos Grandes Clássicos'. Abaixo, a GOAL destaca tudo sobre a Copa do Nordeste.