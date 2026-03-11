O Irã “não pode participar” da Copa do Mundo devido ao conflito com os EUA e Israel, afirma o ministro do Esporte

O conflito atual eclodiu em 28 de fevereiro, com uma série de intensos ataques aéreos por parte de Israel e dos EUA contra instalações militares e nucleares em todo o Irã. O conflito criou uma crise geopolítica que agora se espalhou diretamente para o mundo esportivo. Com o torneio emblemático da FIFA a apenas três meses de distância, a perspectiva de uma das nações mais proeminentes do futebol asiático se retirar causou um choque no mundo do futebol e deixou os organizadores em uma corrida contra o tempo.

O ministro foi firme, afirmando: “Considerando que este regime corrupto assassinou nosso líder [Ayatollah Khamenei], sob nenhuma circunstância podemos participar da Copa do Mundo. Nossas crianças não estão seguras e, fundamentalmente, não existem condições para a participação. Dadas as ações maliciosas que eles realizaram contra o Irã, eles nos forçaram a duas guerras ao longo de oito ou nove meses e mataram e martirizaram milhares de nosso povo. Portanto, certamente não podemos ter essa presença.”