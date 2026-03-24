As perspectivas já estavam claras para todos, mas, alguns meses depois, após vê-lo em ação com a camisa do Inter, pode-se dizer que os nerazzurri fizeram um bom negócio ao contratar Mattia Marello, o jogador nascido em 2008 que os nerazzurri tiraram da Udinese no verão passado, mediante um pagamento de cercade 1 milhão de euros de base fixa, valor que os bônus podem elevar até 4 milhões. Um investimento nada desprezível, mas que já está dando frutos, considerando que quem o observa diariamente está convencido de que Marello chegará a jogar em bom nível. Nesta temporada, o lateral-esquerdo tem sido praticamente sempre titular na Primavera de Benito Carbone, um ambiente que começa a ficar pequeno para ele, a ponto de levar a Inter a já pensar no futuro.
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O Inter aposta em Marello: quem é esse jogador de 2008 com o estilo do Dimarco
NOVAS MOTIVAÇÕES A ENCONTRAR
O mundo da Primavera é algo que Marello já conhece desde os 15 anos; de camisa da Udinese, o lateral avançou rapidamente e começou muito cedo a jogar com os mais velhos. É natural pensar que agora o jogador nascido em 2008 esteja pronto para dar o salto ou, de alguma forma, que esteja esperando por isso, mesmo que apenas por uma questão de motivação. Se tivesse ficado na Udinese, Marello teria a garantia de experimentar o mundo dos profissionais bem antes do tempo. Ao aceitar a proposta do Inter, porém, o zagueiro escolheu um caminho diferente, mais satisfatório do ponto de vista econômico, mas com uma ascensão mais gradual.
CARACTERÍSTICAS
Na Viale della Liberazione, estão certos de que, no próximo ano, Marello poderá ter um ótimo desempenho na Sub-23, medindo-se entre os profissionais e treinando com maior frequência com o time principal. Mas de que jogador estamos falando? Quais são suas melhores qualidades? O Inter o escolheu pela qualidade do seu pé esquerdo, habilidade que, sobretudo nos últimos meses, levou muitos a compará-lo a Federico Dimarco. De fato, os cruzamentos de Marello são sempre precisos, mas é claro que há que fazer a devida distinção em relação a Dimarco, que, de qualquer forma, é um jogador bastante diferente, embora a qualidade do pé esquerdo seja algo que os une de fato. Marello é um lateral com excelente constituição física e boas capacidades aeróbicas, mais um quarto da defesa do que um quinto. O Campeonato e a Youth League (onde marcou 5 assistências e um gol em 9 partidas disputadas) atestaram novos avanços; agora caberá ao Inter facilitar seu crescimento e sua entrada entre os profissionais.