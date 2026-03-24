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O Inter aposta em Marello: quem é esse jogador de 2008 com o estilo do Dimarco

Inter de Milão
M. Marello
Mercado da bola
Campeonato Italiano
F. Dimarco

Chegado do Udinese após uma oferta financeira nada desprezível, o lateral está demonstrando suas qualidades na equipe juvenil treinada por Benito Carbone.

As perspectivas já estavam claras para todos, mas, alguns meses depois, após vê-lo em ação com a camisa do Inter, pode-se dizer que os nerazzurri fizeram um bom negócio ao contratar Mattia Marello, o jogador nascido em 2008 que os nerazzurri tiraram da Udinese no verão passado, mediante um pagamento de cercade 1 milhão de euros de base fixa, valor que os bônus podem elevar até 4 milhões. Um investimento nada desprezível, mas que já está dando frutos, considerando que quem o observa diariamente está convencido de que Marello chegará a jogar em bom nível. Nesta temporada, o lateral-esquerdo tem sido praticamente sempre titular na Primavera de Benito Carbone, um ambiente que começa a ficar pequeno para ele, a ponto de levar a Inter a já pensar no futuro. 


  • NOVAS MOTIVAÇÕES A ENCONTRAR

    O mundo da Primavera é algo que Marello já conhece desde os 15 anos; de camisa da Udinese, o lateral avançou rapidamente e começou muito cedo a jogar com os mais velhos. É natural pensar que agora o jogador nascido em 2008 esteja pronto para dar o salto ou, de alguma forma, que esteja esperando por isso, mesmo que apenas por uma questão de motivação. Se tivesse ficado na Udinese, Marello teria a garantia de experimentar o mundo dos profissionais bem antes do tempo. Ao aceitar a proposta do Inter, porém, o zagueiro escolheu um caminho diferente, mais satisfatório do ponto de vista econômico, mas com uma ascensão mais gradual. 


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  • CARACTERÍSTICAS

    Na Viale della Liberazione, estão certos de que, no próximo ano, Marello poderá ter um ótimo desempenho na Sub-23, medindo-se entre os profissionais e treinando com maior frequência com o time principal. Mas de que jogador estamos falando? Quais são suas melhores qualidades? O Inter o escolheu pela qualidade do seu pé esquerdo, habilidade que, sobretudo nos últimos meses, levou muitos a compará-lo a Federico Dimarco. De fato, os cruzamentos de Marello são sempre precisos, mas é claro que há que fazer a devida distinção em relação a Dimarco, que, de qualquer forma, é um jogador bastante diferente, embora a qualidade do pé esquerdo seja algo que os une de fato. Marello é um lateral com excelente constituição física e boas capacidades aeróbicas, mais um quarto da defesa do que um quinto. O Campeonato e a Youth League (onde marcou 5 assistências e um gol em 9 partidas disputadas) atestaram novos avanços; agora caberá ao Inter facilitar seu crescimento e sua entrada entre os profissionais. 



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