O Inter aposta em Marello: quem é esse jogador de 2008 com o estilo do Dimarco

Na Viale della Liberazione, estão certos de que, no próximo ano, Marello poderá ter um ótimo desempenho na Sub-23, medindo-se entre os profissionais e treinando com maior frequência com o time principal. Mas de que jogador estamos falando? Quais são suas melhores qualidades? O Inter o escolheu pela qualidade do seu pé esquerdo, habilidade que, sobretudo nos últimos meses, levou muitos a compará-lo a Federico Dimarco. De fato, os cruzamentos de Marello são sempre precisos, mas é claro que há que fazer a devida distinção em relação a Dimarco, que, de qualquer forma, é um jogador bastante diferente, embora a qualidade do pé esquerdo seja algo que os une de fato. Marello é um lateral com excelente constituição física e boas capacidades aeróbicas, mais um quarto da defesa do que um quinto. O Campeonato e a Youth League (onde marcou 5 assistências e um gol em 9 partidas disputadas) atestaram novos avanços; agora caberá ao Inter facilitar seu crescimento e sua entrada entre os profissionais.