O Galatasaray ameaça processar o Liverpool devido à terrível lesão de Noa Lang

Aos 76 minutos da partida desta quarta-feira, o jogador de 26 anos colidiu com os painéis publicitários, caindo no chão em agonia enquanto segurava a mão direita ferida. Lang foi consolado por Alisson Becker e Virgil van Dijk enquanto a equipe médica prestava atendimento, antes de receber oxigênio e ser retirado do campo em uma maca.

Eray Yazga, secretário-geral do Galatasaray, confirmou a intenção de ação judicial após o incidente, declarando: “Apresentamos uma reclamação aos representantes da UEFA após a partida. Eles também realizaram suas investigações. A UEFA avaliará a questão. Estamos em negociações com advogados. Entraremos com uma ação judicial pedindo indenização à UEFA. Solicitaremos que nossa perda salarial seja compensada.”