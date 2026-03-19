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O Galatasaray ameaça processar o Liverpool devido à terrível lesão de Noa Lang
A emergência médica de Lang e o processo judicial do Galatasaray
Aos 76 minutos da partida desta quarta-feira, o jogador de 26 anos colidiu com os painéis publicitários, caindo no chão em agonia enquanto segurava a mão direita ferida. Lang foi consolado por Alisson Becker e Virgil van Dijk enquanto a equipe médica prestava atendimento, antes de receber oxigênio e ser retirado do campo em uma maca.
Eray Yazga, secretário-geral do Galatasaray, confirmou a intenção de ação judicial após o incidente, declarando: “Apresentamos uma reclamação aos representantes da UEFA após a partida. Eles também realizaram suas investigações. A UEFA avaliará a questão. Estamos em negociações com advogados. Entraremos com uma ação judicial pedindo indenização à UEFA. Solicitaremos que nossa perda salarial seja compensada.”
- AFP
Jogador é submetido a uma cirurgia de emergência
Após o acidente, Lang passou por uma cirurgia para salvar o dedo ferido. Apesar do incidente, ele tentou tranquilizar os torcedores nas redes sociais, postando: “Essas coisas acontecem. A cirurgia correu bem! Obrigado por todas as mensagens.”** No entanto, os dirigentes do Galatasaray continuam furiosos, exigindo que o salário do jogador seja pago durante sua ausência devido ao que consideram um risco evitável no estádio.
Após o ocorrido, funcionários de Anfield foram vistos inspecionando a área onde Lang sofreu a lesão chocante. No entanto, ainda não está claro se o painel publicitário estava em condições precárias ou se o incidente foi simplesmente um acidente infeliz.
Relatos de testemunhas oculares sobre a lesão "horrível"
O clima em campo era de verdadeira preocupação. Jeremie Frimpong, do Liverpool, revelou detalhes chocantes, dizendo: “Quando fui ver como estava Noa Lang, algumas pessoas me disseram que metade do dedo dele tinha sido arrancada. Ele estava sentindo muita dor.” O incidente traumático ofuscou uma noite dominante dos Reds, já que Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch e Mo Salah — que havia perdido um pênalti anteriormente — marcaram gols.
Após sua atuação impecável, o Liverpool agora enfrentará o Paris Saint-Germain nas quartas de final da Liga dos Campeões, depois que o time francês garantiu sua vaga ao golear o Chelsea.
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Resposta da UEFA e análise de segurança
Em resposta, a UEFA confirmou que está investigando a configuração ao lado do campo. Um comunicado dizia: “A UEFA analisou as circunstâncias que levaram ao infeliz acidente... e irá rever a configuração ao lado do campo, incluindo os painéis de LED, em todos os próximos jogos. Desejamos a Noa Lang uma recuperação completa e rápida.”
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