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O Chelsea é um "clube em crise"? Calum McFarlane reage ao desabafo de Jamie Carragher
McFarlane defende a união do elenco
O técnico interino McFarlane rejeitou a ideia de que o vestiário esteja dividido, apesar da pior sequência de resultados do clube na história recente.
Após uma derrota decepcionante para o Nottingham Forest na segunda-feira, o Blues já soma seis derrotas consecutivas na Premier League, o que levou comentaristas como Carragher a acusarem que a cultura fundamental do clube entrou em colapso.
Ao abordar os rótulos de “desmoronado” e os rumores de conflito interno, McFarlane manteve-se firme em seu apoio aos jogadores. “O grupo está decepcionado com o desempenho contra o Forest”, disse McFarlane.
“Nós também analisamos o jogo. Não vi nenhuma briga, desentendimento ou nada fora do comum. São jogadores de elite que chegaram a esse nível por terem talento, mentalidade e garra. É só uma questão de colocar isso para fora.”
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Desenvolvendo uma mentalidade de elite
Com o Chelsea enfrentando uma difícil viagem a Liverpool, a pressão aumenta para evitar igualar um recorde do clube, de sete derrotas consecutivas, que já dura 74 anos.
McFarlane insiste que os jogadores continuam profissionais e estão trabalhando duro para corrigir a situação, apesar do barulho vindo da mídia e de ex-jogadores que agora são comentaristas.
Ele acrescentou: “Você não chega a jogar por um clube deste nível ou pelas seleções pelas quais esses rapazes jogam se não tiver isso. Trata-se apenas de apoiá-los e fazer o máximo que pudermos como comissão técnica, dando a eles tudo o que precisam para entrar em campo e ter um bom desempenho.”
Reforços defensivos e liderança
Enquanto o Blues enfrenta uma grave crise de lesões nas laterais — com Pedro Neto e Alejandro Garnacho fora de ação, além de Jamie Gittens e Estevao Willian —, o retorno de figuras-chave da defesa deu um novo fôlego à equipe. Os jogadores da seleção inglesa Levi Colwill e Reece James estão ambos disponíveis para a viagem a Merseyside, oferecendo a liderança tão necessária a um elenco jovem.
McFarlane foi particularmente elogioso com Colwill, a quem considera um pilar do futuro do clube. “É ótimo tê-los de volta”, observou o técnico interino. “Dois jogadores de ponta. Jogadores de elite. Jogadores da seleção inglesa. Eles certamente ajudarão o grupo. Na minha opinião, ele (Colwill) é um dos melhores zagueiros centrais do futebol mundial. O fato de ele ser canhoto proporciona um equilíbrio muito bom na equipe. Ele é uma ótima pessoa, tem um ótimo caráter. É um vencedor, um líder. É muito, muito importante para este clube de futebol. Levi é um jogador completo.”
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Em busca das ambições europeias
Apesar da sequência desastrosa, o Chelsea ainda tem chances matemáticas de se classificar para as competições europeias, dependendo dos resultados de outras partidas e de uma possível redistribuição das vagas na Liga dos Campeões devido ao avanço do Aston Villa. Atualmente quatro pontos atrás do Bournemouth, que ocupa a sexta posição, o time do oeste de Londres está desesperado para interromper sua queda e voltar a estar na vanguarda do futebol.