O Chelsea é um "clube em crise"? Calum McFarlane reage ao desabafo de Jamie Carragher

O técnico interino McFarlane rejeitou a ideia de que o vestiário esteja dividido, apesar da pior sequência de resultados do clube na história recente.

Após uma derrota decepcionante para o Nottingham Forest na segunda-feira, o Blues já soma seis derrotas consecutivas na Premier League, o que levou comentaristas como Carragher a acusarem que a cultura fundamental do clube entrou em colapso.

Ao abordar os rótulos de “desmoronado” e os rumores de conflito interno, McFarlane manteve-se firme em seu apoio aos jogadores. “O grupo está decepcionado com o desempenho contra o Forest”, disse McFarlane.

“Nós também analisamos o jogo. Não vi nenhuma briga, desentendimento ou nada fora do comum. São jogadores de elite que chegaram a esse nível por terem talento, mentalidade e garra. É só uma questão de colocar isso para fora.”



