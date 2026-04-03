O cenário de Salah aproxima Bruno Fernandes da Arábia Saudita

O futuro do jogador português Bruno Fernandes no Manchester United permanece incerto, em meio a divergências dentro do clube inglês sobre como lidar com sua possível saída.

Alguns dentro do clube consideram que Bruno é um elemento fundamental e indispensável, e que deve ser mantido.

Já o outro lado vê no jogador português uma oportunidade de concretizar uma grande venda, que poderia renovar o elenco do time inglês.

Em dezembro passado, foi revelado que o Manchester United estava aberto a vender Fernandes para financiar contratações de novos jogadores para o meio-campo.

O site CaughtOffside informou que o Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain estão interessados em contratar Bruno, mas a transferência para a Liga Saudita parece mais realista.