Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Manchester United v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

O cenário de Salah aproxima Bruno Fernandes da Arábia Saudita

Mercado da bola
Campeonato Saudita
Premier League
M. Salah
Liverpool
Manchester United
B. Fernandes
Arábia Saudita
Egito

O pragmatismo do Manchester United beneficia a Liga Roshen

O futuro do jogador português Bruno Fernandes no Manchester United permanece incerto, em meio a divergências dentro do clube inglês sobre como lidar com sua possível saída.

Alguns dentro do clube consideram que Bruno é um elemento fundamental e indispensável, e que deve ser mantido.

Já o outro lado vê no jogador português uma oportunidade de concretizar uma grande venda, que poderia renovar o elenco do time inglês.

Em dezembro passado, foi revelado que o Manchester United estava aberto a vender Fernandes para financiar contratações de novos jogadores para o meio-campo.

O site CaughtOffside informou que o Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain estão interessados em contratar Bruno, mas a transferência para a Liga Saudita parece mais realista.

  • Manchester United v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    O cenário de Salah no Liverpool

    Embora a posição oficial do Manchester United seja de que Bruno Fernandes não está à venda, a diretoria está ciente de que ele está prestes a completar 32 anos e que seu desempenho pode começar a declinar em breve.

    Fontes do CaughtOffside indicam que a queda no desempenho de Mohamed Salah, estrela do Liverpool, nesta temporada, é motivo de preocupação, após ele ter completado 33 anos.

    E esclareceu que o Manchester United não quer se ver em uma situação semelhante à do Liverpool com Salah.

    Uma fonte afirmou: “Alguns dirigentes do United acreditam que este ano pode ser o momento certo para vender Fernandês, mas essa é uma negociação extremamente difícil, exatamente como se o Liverpool tivesse decidido não manter Salah no mesmo período do ano passado”.

    A fonte acrescentou: “Há também o próprio Fernandes, que sabe que receberá ofertas gigantescas de clubes sauditas; portanto, mesmo que o clube queira mantê-lo, pode considerar inútil tentar forçar um jogador cuja cabeça está ocupada com outras ofertas”.

    Leia também

    O código 300 motiva o Barcelona a derrotar o Atlético de Madrid

    • Publicidade
Liga dos Campeões
PSG crest
PSG
PSG
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Leeds crest
Leeds
LEE