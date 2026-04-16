O capitão do Sporting critica duramente o "monótono" Arsenal

Morten Hjulmand não se fez exatamente de amigos em Londres após o confronto da Liga dos Campeões entre o Sporting de Lisboa e o Arsenal. O capitão dos portugueses mostrou-se, após o jogo, absolutamente insatisfeito com a filosofia de jogo do gigante inglês. Segundo o dinamarquês, para o espectador neutro, não havia realmente nada de interessante no jogo dos Gunners.

O Arsenal garantiu, pela segunda vez consecutiva, uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões ao defender a vantagem de 1 a 0 da partida de ida com um empate sem gols. Embora a equipe de Mikel Arteta tenha vencido, a partida foi, em grande parte, monótona, com um total de expected goals (xG) de apenas 0,93. O menor número de xG na Liga dos Campeões nesta temporada. O xG indica a probabilidade de um gol em um chute, com base em dados de milhares de tentativas anteriores.

O Sporting desperdiçou sua melhor chance quando Geny Catamo acertou a trave, mas o campeão português teve dificuldade em encontrar ritmo, pois a partida foi repetidamente interrompida pela tática de desacelerar o ritmo por parte do time da casa.

O meio-campista, que no passado já foi associado a uma transferência para a Premier League, não escondeu sua frustração. “Se eu fosse um espectador de fora, essa não seria a maneira como o Sporting gostaria de se mostrar. Queremos marcar gols, criar chances e não fizemos isso.”

Hjulmand classificou a equipe de Arteta simplesmente como chata e criticou a postura defensiva. “Durante a partida, senti muitas interrupções, principalmente nas reiniciadas, e isso custa muito tempo. Quando pegamos o ritmo, criamos muitas chances, principalmente no primeiro tempo. Mas, no fim das contas, para ser sincero, não criamos o suficiente para vencer a partida.”

No domingo, o Arsenal enfrenta o Manchester City em uma partida crucial fora de casa; uma derrota permitiria ao time da casa reduzir a diferença para apenas três pontos, com um jogo a menos disputado. Enquanto isso, o Sporting retorna à Liga Portugal com uma partida em casa contra o Benfica de José Mourinho.