O Arsenal disputa com o Liverpool o “sucessor de Salah”

O Arsenal se prepara para disputar com o Liverpool uma negociação de grande destaque durante a próxima janela de transferências de verão.

De acordo com o site Fichajes, a disputa pelos serviços de Anthony Jordan, ala do Newcastle United, vai desencadear uma forte rivalidade entre o Liverpool e o Arsenal.

O Arsenal considera Jordan uma de suas principais prioridades para dar um salto qualitativo no projeto dos Gunners.

Jordan tem 25 anos e está sob contrato com o Newcastle até o verão de 2030.

As características de Jordan se encaixam no estilo de jogo de Mikel Arteta, técnico do Arsenal, graças à sua velocidade, habilidade nas dribles e disciplina defensiva.