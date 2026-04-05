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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

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O Arsenal disputa com o Liverpool o “sucessor de Salah”

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A. Gordon
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O Arsenal se prepara para disputar com o Liverpool uma negociação de grande destaque durante a próxima janela de transferências de verão.

De acordo com o site Fichajes, a disputa pelos serviços de Anthony Jordan, ala do Newcastle United, vai desencadear uma forte rivalidade entre o Liverpool e o Arsenal.

O Arsenal considera Jordan uma de suas principais prioridades para dar um salto qualitativo no projeto dos Gunners.

Jordan tem 25 anos e está sob contrato com o Newcastle até o verão de 2030.

As características de Jordan se encaixam no estilo de jogo de Mikel Arteta, técnico do Arsenal, graças à sua velocidade, habilidade nas dribles e disciplina defensiva.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-SUNDERLANDAFP

    O negócio envolvendo Jordan pode chegar a 95 milhões de euros

    O site Fichajes destacou que o Arsenal está disposto a abrir os cofres para contratar Jordan, em uma transação que pode chegar a 95 milhões de euros.

    No entanto, o Newcastle United não pretende facilitar a saída de Jordan, que é uma peça fundamental no elenco dos Magpies.

    As restrições do Fair Play Financeiro podem obrigar o Newcastle a considerar a venda de alguns jogadores durante o próximo verão, a fim de equilibrar as contas; nesse caso, o nome de Jordan pode vir a ser alvo de especulações no mercado.

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  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    A contratação de Jordan é um investimento de longo prazo

    O Liverpool busca contratar Jordan para preencher o grande vazio que seu craque egípcio, Mohamed Salah, deixará.

    Salah anunciou recentemente que deixará o Liverpool no verão de 2026, após passar nove anos em Anfield.

    Jordan é considerado um investimento de longo prazo, graças à sua juventude e experiência na Premier League, bem como ao potencial de continuar a evoluir.

    No entanto, o Arsenal planeja agir antes do fim da temporada atual, apresentando uma oferta oficial por Jordan e testando a posição do Newcastle.

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