NXGN 2026: Os 50 melhores jovens talentos do futebol

Quando você percebeu pela primeira vez que Lamine Yamal era especial?

Foi quando ele estreou pelo Barcelona aos 15 anos, em abril de 2023, tornando-se o jogador mais jovem a vestir a camisa do gigante espanhol em mais de um século? Ou foi quando ele arrasou com o Tottenham em uma partida de pré-temporada alguns meses depois, o que levou à sua promoção definitiva para o time principal do Barça?

Foi quando ele foi eleito o Melhor Jogador da Partida após brilhar contra o Villarreal em apenas sua segunda partida como titular na La Liga? Ou foi quando ele marcou um gol espetacular em sua estreia pela Espanha em setembro de 2023, tornando-se assim o jogador mais jovem e o artilheiro mais jovem da história da La Roja na mesma noite? E quanto ao momento em que ele se tornou o jogador mais jovem a ser titular em uma partida da Liga dos Campeões um mês depois?

Foi mais tarde naquela semana, quando Yamal se tornou o mais jovem artilheiro da história da La Liga? Ou quatro meses depois, quando se tornou o mais jovem jogador a marcar dois gols na primeira divisão espanhola durante uma atuação que roubou a cena contra o Granada?

Talvez tenha sido quando ele apareceu na Euro 2024 tendo que levar seus deveres de casa e passou a aterrorizar alguns dos melhores laterais do continente? Ou foi só quando ele marcou um dos gols do torneio para abrir o placar contra a França nas semifinais, tornando-se, com isso, o mais jovem artilheiro da história da competição? Foi quando ele ergueu o troféu da Eurocopa, tornando-se o jogador mais jovem até então a vencer um grande torneio internacional?

Você só percebeu quando Yamal se tornou o jogador mais jovem a ser indicado ao Ballon d'Or? Se não, foi preciso esperar até sua aula de mestre na Liga dos Campeões contra o Benfica, em março de 2025? Ou você foi um daqueles que só se deixou levar pelo hype depois que Yamal fez Federico Dimarco em pedaços durante a épica semifinal entre Barça e Inter?

Mesmo que você tenha precisado esperar até Yamal garantir o título da La Liga 2024-25 com mais uma atuação decisiva contra o rival local Espanyol, ou até ele terminar em segundo lugar na votação da Bola de Ouro no final daquele ano, eventualmente todos os fãs de futebol se acostumaram com o fato de que o melhor jogador do mundo pode muito bem ser um garoto de 18 anos da Catalunha.

De ser banhado ainda bebê por Lionel Messi a se preparar para encantar ainda mais os torcedores ao redor do mundo em sua primeira Copa do Mundo, a era de Yamal está chegando. Talvez o maior jogador adolescente que o futebol já viu, o número 1 do NXGN 2026 e agora tricampeão: Lamine Yamal.