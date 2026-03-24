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NXGN 2026 GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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NXGN 2026: Os 50 melhores jovens talentos do futebol

As listas anuais do NXGN estão de volta para 2026, com a GOAL classificando os melhores talentos adolescentes do futebol masculino e feminino, coroando vencedores que seguirão os passos de nomes como Jude Bellingham, Rodrygo, Gianluigi Donnarumma e Vicky López, ao serem reconhecidos como os melhores jovens jogadores de futebol do planeta.

Representando 21 nacionalidades diferentes e clubes de 17 países distintos, a lista masculina do NXGN 2026 é verdadeiramente global, reunindo jogadores consagrados da seleção principal, vencedores de títulos e nomes que prometem brilhar nas maiores competições nas próximas décadas.

Sem mais delongas, aqui está a lista NXGN 2026 dos 50 melhores jovens talentos nascidos em ou após 1º de janeiro de 2007...

  • JJ Gabriel NXGN 2026Getty/GOAL

    50JJ Gabriel (Manchester United)

    O Manchester United passou por uma espécie de crise existencial no que diz respeito à sua base durante a infeliz passagem de Ruben Amorim pelo comando, já que o português ignorou alguns dos talentos mais promissores formados no clube. Seu sucessor definitivo, no entanto, faria bem em não ignorar o potencial de JJ Gabriel nos próximos anos.

    Apesar de ter apenas 15 anos, o atacante Gabriel já treinou com o time principal do United em várias ocasiões, tendo passado anteriormente pelas academias do Arsenal e do Chelsea enquanto crescia em Londres. Filho do ex-jogador da seleção da Irlanda Joe O'Cearuill, Gabriel ganhou o apelido de “Kid Messi” quando um vídeo dele exibindo suas habilidades viralizou, e ele certamente tem o talento para causar um impacto semelhante em Old Trafford, assim como o oito vezes vencedor da Bola de Ouro causou no Camp Nou.

    • Publicidade
  • Joao Simoes NXGN 2026Getty/GOAL

    49João Simões (Sporting CP)

    Embora o Sporting CP provavelmente nunca consiga formar outro jogador do nível de Cristiano Ronaldo, o clube continua a revelar muitos jovens de qualidade que ou se tornam titulares regulares em Lisboa ou partem para se tornarem superestrelas em outros lugares. João Simões se enquadra na primeira categoria no momento, mas há motivos para acreditar que um dia ele deixará o clube e se juntará a um dos clubes mais ricos da Europa.

    Ainda com apenas 19 anos, Simões tornou-se uma figura-chave no meio-campo do Sporting nesta temporada, com o técnico Rui Borges não tendo receio de incluir o jovem em sua escalação tanto para partidas da Liga Portugal quanto da Liga dos Campeões. O Manchester United estaria de olho em Simões, cujos pontos fortes provavelmente o levarão a se destacar em uma função mais recuada, enquanto ele já demonstrou liderança ao ser capitão da seleção de Portugal em várias ocasiões nas categorias de base.

  • Anisio Cabral NXGN 2026Getty/GOAL

    48Anisio Cabral (Benfica)

    Não é fácil encontrar verdadeiros artilheiros, mas o Benfica parece ter descoberto um jogador assim, se os primeiros passos de Anísio Cabral no futebol profissional forem um indício do que está por vir. O jogador de 18 anos marcou duas vezes em suas três primeiras partidas pelo gigante português, o que levou seu técnico, José Mourinho, a comparar Cabral a um dos melhores atacantes que já treinou, Didier Drogba.

    Cabral também marcou o gol da vitória de Portugal na conquista da Copa do Mundo Sub-17 em 2025, sendo que seu gol contra a Suíça na final foi um dos sete que Cabral marcou no torneio. Diz-se que o Paris Saint-Germain e o Manchester United já estão de olho nele, e o Benfica reagiu oferecendo a Cabral um novo contrato em fevereiro, que elevou sua cláusula de rescisão para € 80 milhões (£ 70 milhões/$ 94 milhões).

  • Joan Martinez NXGN 2026Getty/GOAL

    47Joan Martinez (Real Madrid)

    O Real Madrid está passando por uma reformulação na defesa. Embora Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen e Álvaro Carreras tenham chegado no verão passado, a iminente saída dos jogadores que ficarão sem contrato — Dani Carvajal, Antonio Rüdiger e David Alaba — significa que haverá mais vagas a serem preenchidas na zaga dos Blancos. Uma dessas vagas poderia muito bem ser ocupada pelo zagueiro formado nas categorias de base Joan Martínez, em torno do qual tem havido um crescente entusiasmo.

    Martínez inicialmente chamou a atenção de Carlo Ancelotti antes de sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior durante a pré-temporada no verão de 2024. O jogador de 18 anos, no entanto, já voltou aos gramados, e há um clamor no Bernabéu para que Martínez receba uma chance de brilhar. Se ele for obrigado a esperar, times como o Borussia Dortmund e o Liverpool podem intensificar o interesse que supostamente demonstram por um dos zagueiros mais promissores da Europa.

  • Jeremy Monga NXGN 2026Getty/GOAL

    46Jeremy Monga (Leicester City)

    O Leicester City encontra-se atualmente em uma situação delicada: o campeão inglês de 2016 luta agora para evitar o rebaixamento para a terceira divisão, após anos de má gestão financeira no King Power Stadium. Dessa forma, os Foxes provavelmente buscarão levantar fundos neste verão, independentemente da divisão em que estiverem jogando, o que significa que Jeremy Monga pode muito bem estar de saída, provavelmente rumo a um grande clube da Premier League.

    Um dos únicos três jogadores de 15 anos a ter atuado na Premier League após estrear em abril de 2025, o ponta quebrou inúmeros recordes desde então, incluindo o de se tornar o mais jovem artilheiro da história da Championship apenas cinco semanas após completar 16 anos, superando a marca anteriormente estabelecida por Jude Bellingham. Há rumores de que Manchester City, Chelsea, Manchester United e outros clubes são grandes admiradores de Monga, e deve ser apenas uma questão de tempo até que ele volte a jogar na primeira divisão.

  • Oskar Pietuszewski NXGN 2026Getty/GOAL

    45Oskar Pietuszewski (Porto)

    Com Robert Lewandowski cada vez mais perto da aposentadoria, o futebol polonês clama por um novo herói. Entra em cena Oskar Pietuszewski, que já estava na mira de vários grandes clubes europeus mesmo antes de seu rápido início no Porto, após sua transferência de € 10 milhões (R$ 45 milhões) em janeiro. Formado na base do Jagiellonia Białystok, Pietuszewski foi especulado no Arsenal, Manchester City e Bayern de Munique antes de se transferir para Portugal.

    O ala de 17 anos mostrou por que era tão cobiçado, marcando gols e dando assistências em várias ocasiões na Liga Portugal, incluindo um gol espetacular de jogada individual no confronto decisivo contra o Benfica em março. Clubes como Liverpool e Chelsea estariam entrando na fila para contratar Pietuszewski — que recebeu sua primeira convocação para a seleção na semana passada — quando ele eventualmente deixar o Dragão.

  • Samuele Inacio NXGN 2026Getty/GOAL

    44Samuele Inacio (Borussia Dortmund)

    Quando o Borussia Dortmund enfrentou a Atalanta na fase de play-off da Liga dos Campeões desta temporada, não havia nenhuma simpatia entre os dois clubes. Não estamos falando, porém, do que aconteceu em campo, mas sim entre as respectivas diretorias, já que os tradicionais almoços pré-jogo para executivos foram cancelados devido à disputa em curso sobre a contratação de Samuele Inácio pelo BVB em 2024.

    O Dortmund superou times como Manchester City e Bayern de Munique para tirar Inacio de Bergamo em uma negociação que a Atalanta acredita ter violado as regras da FIFA, e fica claro por que o clube italiano ficou tão chateado por perder o meio-campista ofensivo de 17 anos. Filho do ex-atacante da Atalanta e do Napoli, Pia, Inacio conquistou a Chuteira de Ouro após marcar cinco gols pela Itália no Campeonato Europeu Sub-17 de 2025, enquanto o diretor esportivo do Dortmund classificou Inacio como tendo “o pacote completo” após uma juventude em que ele idolatrava Kevin De Bruyne e Neymar, cujas melhores qualidades ele agora pretende reproduzir.

  • Dastan Satpaev NXGN 2026Getty/GOAL

    43Dastan Satpaev (Kairat Almaty)

    A lista dos maiores jogadores de futebol cazaques de todos os tempos não vem imediatamente à mente da maioria dos fãs de futebol, mas Dastan Satpaev está no caminho certo para, pelo menos, garantir que os torcedores de todo o mundo conheçam pelo menos um jogador lendário de seu país. Uma revelação pelo Kairat Almaty, o Chelsea já fechou um acordo de € 4 milhões (£ 3,5 milhões/$ 4,7 milhões) para trazer o jogador de 17 anos para Stamford Bridge neste verão.

    Apenas Ansu Fati e Lamine Yamal marcaram gols na Liga dos Campeões em idade menor do que Satpaev quando ele estreou na competição europeia em dezembro, além de ser o mais jovem estreante e artilheiro da história da seleção do Cazaquistão. Comparado a Sergio Aguero por seu perfil físico e habilidade de finalização, ele marcou 14 gols e deu sete assistências durante a temporada de 2025 no Cazaquistão, e há grande expectativa em relação a como ele lidará com o salto de nível assim que se juntar às fileiras do BlueCo.

  • Alvaro Montoro NXGN 2026Getty/GOAL

    42Álvaro Montoro (Botafogo)

    O Vélez Sarsfield tem sido um dos clubes mais produtivos da Argentina no que diz respeito à formação de jovens talentos nas últimas duas décadas, embora seu mais recente revelação tenha tomado a decisão ousada de desenvolver sua carreira em outro lugar da América do Sul, em vez de seguir diretamente para a Europa. O Barcelona e o Borussia Dortmund haviam demonstrado interesse em Álvaro Montoro antes de ele optar por assinar com o então campeão brasileiro Botafogo em uma transação de US$ 9 milhões (R$ 27,5 milhões) em junho, e até agora tudo está dando certo para o jogador de 18 anos.

    Capaz de atuar pelas pontas ou como camisa 10, Montoro causou seu maior impacto pelo Vélez na Copa Libertadores, mas se adaptou à vida na Série A brasileira com relativa facilidade, somando oito gols e assistências em suas primeiras 19 partidas na competição nacional.

  • Viktor Dadason NXGN 2026Getty/GOAL

    41Viktor Dadason (FC Copenhague)

    Hoje em dia, será que você está realmente se esforçando se ainda não tentou, pelo menos, contratar um atacante de origem escandinava? Certamente, os atacantes que aprenderam o ofício na Dinamarca, na Suécia ou na Noruega estão na moda no momento, e o islandês Viktor Dadason pode muito bem ser o próximo a sair dessa linha de produção, depois de causar um grande impacto no FC Copenhague, especialmente na Liga dos Campeões.

    Com seus imponentes 1,93 m de altura, as características físicas de Dadason têm ajudado a causar problemas para zagueiros por toda a Europa. O jogador de 17 anos marcou três gols em suas primeiras seis partidas na competição continental, incluindo o primeiro gol contra o Barcelona, que o levou a quebrar um recorde que durava 67 anos ao se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol em competição europeia no Camp Nou.

  • Thiago Pitarch NXGN 2026Getty/GOAL

    40Thiago Pitarch (Real Madrid)

    Para o Real Madrid escalar um jovem da base como titular em uma partida crucial da Liga dos Campeões, ele precisa ser um pouco especial, e Thiago Pitarch certamente parece se encaixar nesse perfil. O meio-campista quebrou o recorde de Raúl como o jogador espanhol mais jovem a ser titular em uma partida das oitavas de final da principal competição europeia pelo Los Blancos quando entrou em campo contra o Manchester City em março, e não pareceu deslocado.

    Favorito de Álvaro Arbeloa desde a época em que este treinava o Castilla, do Real Madrid, Pitarch, de 18 anos, tem sido comparado a Toni Kroos em alguns círculos por sua capacidade de ditar o ritmo das partidas a partir de uma posição mais recuada, e os primeiros sinais sugerem que ele pode se tornar um pilar do Bernabéu nos próximos anos.

  • Cavan Sullivan NXGN 2026Getty/GOAL

    39Cavan Sullivan (Philadelphia Union)

    Às vésperas da temporada 2025 da MLS, havia a expectativa de que Cavan Sullivan, talvez o jovem mais talentoso já surgido no futebol americano, estivesse prestes a ter uma temporada de destaque. Por isso, o fato de ele ter disputado apenas 11 partidas do campeonato pelo Philadelphia Union, das quais apenas uma como titular, foi uma grande decepção para os torcedores que esperam que Sullivan se torne não apenas uma estrela do futebol dos EUA, mas um verdadeiro fenômeno global.

    É preciso lembrar que Sullivan ainda tem apenas 16 anos, e a pressão que recaiu sobre o meio-campista depois que ele fechou acordo para se juntar ao Manchester City no verão de 2027 é, sem dúvida, muito pesada para o adolescente lidar. Certamente, Sullivan tem a capacidade de finalmente fazer da MLS seu playground nos próximos nove meses, e ainda há poucos motivos para acreditar que ele não se tornará um nome conhecido em todo o mundo na próxima década.

  • Karim Coulibaly NXGN 2026Getty/GOAL

    38Karim Coulibaly (Werder Bremen)

    O Werder Bremen não está tendo uma boa temporada na Bundesliga, com o rebaixamento sendo uma possibilidade real para um clube que passou apenas uma temporada fora da primeira divisão alemã desde 1981. Os torcedores no Weserstadion, no entanto, têm podido acompanhar o surgimento de uma nova jovem estrela: o zagueiro central Karim Coulibaly.

    Exceto por uma suspensão e uma lesão recente, Coulibaly, de 18 anos, foi titular em todas as partidas do Werder desde que marcou sua estreia oficial com um gol de empate no final da partida contra o Bayer Leverkusen em agosto. O desempenho do jogador da seleção juvenil alemã despertou o interesse de clubes da Inglaterra, Itália e Portugal, bem como de times que ocupam posições mais altas na tabela da Bundesliga.

  • Chris Rigg NXGN 2026Getty/GOAL

    37Chris Rigg (Sunderland)

    O Sunderland teve um excelente retorno à Premier League, com uma classificação no meio da tabela praticamente garantida graças a algumas contratações inteligentes. A chegada de novos jogadores, como Granit Xhaka e Noah Sadiki, fez com que alguns dos heróis da promoção dos Black Cats perdessem espaço no time, mas, no caso de Chris Rigg, ainda há a convicção de que ele pode se tornar uma estrela da primeira divisão mais cedo ou mais tarde.

    Segundo jogador mais jovem do Sunderland e o mais jovem artilheiro da história do clube, o meio-campista de 18 anos possui uma visão de jogo e uma energia incansável que o tornam um jogador versátil, e não é por acaso que times como Manchester United e Real Madrid já demonstraram interesse em Rigg no passado. Espere vê-lo brilhando novamente no Stadium of Light mais cedo ou mais tarde.

  • Ian Subiabre NXGN 2026Getty/GOAL

    36Ian Subiabre (River Plate)

    Com Julian Álvarez, Enzo Fernández e Franco Mastantuono entre suas recentes histórias de sucesso, a base do River Plate vem em grande ascensão nos últimos anos, e há uma convicção genuína de que Ian Subiabre será capaz de seguir os passos dos ex-jogadores recentes do gigante argentino.

    Capaz de atuar como centroavante ou na ala direita, o jogador de 19 anos já foi associado a times como Manchester United, Manchester City e Liverpool no passado, e se Subiabre conseguir manter o lugar que conquistou na escalação do River nos últimos tempos, uma transferência para a Europa não deve demorar muito para se concretizar.

  • Quentin Ndjantou NXGN 2026Getty/GOAL

    35Quentin Ndjantou (Paris Saint-Germain)

    O Paris Saint-Germain tem se saído melhor ultimamente no que diz respeito à integração de seus talentosos jogadores formados na base ao time principal, sendo Quentin Ndjantou um dos vários jogadores da casa que têm impressionado pelo campeão da Ligue 1 sob a orientação de Luis Enrique.

    Atacante versátil que pode atuar como centroavante, na ponta ou como camisa 10, Ndjantou passou a infância jogando bola nas ruas da capital francesa, o que significa que ele tem uma ligação mais forte do que a maioria com um dos maiores clubes da Europa. O jogador de 18 anos fez sua estreia profissional no início desta temporada e chegou a marcar seu primeiro gol em dezembro, embora esteja atualmente afastado dos gramados após passar por uma cirurgia no tendão da coxa.

  • Vasilije Kostov NXGN 2026Getty/GOAL

    34Vasilije Kostov (Estrela Vermelha de Belgrado)

    Nesta mesma época do ano passado, Vasilije Kostov ainda aguardava sua estreia pelo Estrela Vermelha de Belgrado, apesar de se destacar na base do clube desde que chegou, aos sete anos de idade. Doze meses depois, Kostov está chamando a atenção em toda a Europa com atuações que já lhe renderam a primeira convocação para a seleção principal da Sérvia.

    Arsenal, Bayern de Munique e Barcelona estão entre os clubes que acompanham o progresso do jogador de 17 anos durante uma temporada em que Kostov já chegou à marca de dois dígitos em gols e parece prestes a fazer o mesmo em assistências. Apelidado de “Balkan Barella” e “Pedri sérvio”, Kostov geralmente joga um pouco mais à frente do que os meio-campistas da Inter ou do Barcelona, mas certamente possui a mesma classe e visão de passe quando tem a bola nos pés.

  • Kerim Alajbegovic NXGN 2026Getty/GOAL

    33Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg)

    Após duas temporadas consecutivas ficando aquém na disputa pelo título da Bundesliga austríaca, o Red Bull Salzburg volta a estar em boa posição para reconquistar a coroa desta vez, em grande parte graças ao bom momento do ponta Karim Alajbegovic. Contratado do Bayer Leverkusen no verão passado, o jogador de 18 anos já marcou mais de dez gols em todas as competições, além de ter apresentado atuações impressionantes.

    O Manchester United e o Chelsea, entre outros, teriam demonstrado interesse em Alajbegovic, que já disputou seis partidas pela seleção da Bósnia e Herzegovina, tornando-se em setembro o mais jovem estreante e artilheiro do país.

  • Sean Steur NXGN 2026Getty/GOAL

    32Sean Steur (Ajax)

    As coisas não têm corrido bem para o Ajax nos últimos anos. Desde partidas interrompidas devido à violência dos torcedores até o traumático fracasso na disputa pelo título de 2025, o gigante holandês parece estar muito longe de voltar a ser uma potência europeia tão cedo. Os torcedores de Amsterdã podem, no entanto, se consolar sabendo que ainda há muito talento surgindo da famosa base do clube, como o novo e dinâmico meio-campista Sean Steur.

    Tendo feito sua estreia na temporada passada, Steur, de 18 anos, tornou-se titular regular na segunda metade da atual campanha, após receber elogios especiais por sua atuação dominante contra o rival Feyenoord em dezembro. Clubes da Premier League e da Bundesliga demonstraram interesse nele, mas Steur encantou os torcedores do Ajax ao assinar um novo contrato em janeiro que o mantém no clube até 2028.

  • Andrija Maksimovic NXGN 2026Getty/GOAL

    31Andrija Maksimovic (RB Leipzig)

    A Andrija Maksimovic não falta confiança. Antes do confronto entre o Estrela Vermelha de Belgrado e o Barcelona na Liga dos Campeões da última temporada, o jovem sérvio afirmou ser melhor do que o também jovem prodígio Lamine Yamal e, embora isso pudesse ter sido apenas um desejo, Maksimovic certamente possui o potencial para se tornar um jogador capaz de dividir o palco com a grande promessa espanhola.

    Comparado a Lionel Messi durante a infância, Maksimovic quebrou inúmeros recordes enquanto jogava pelo Red Star, incluindo o de se tornar o mais jovem artilheiro na história do Derbi Eterno contra o Partizan e o jogador mais jovem a representar a Sérvia em uma partida oficial. O jogador de 18 anos acabou se transferindo para o RB Leipzig no verão de 2025, após interesse prévio do Liverpool e do PSG, e embora ainda não tenha deixado sua marca na Bundesliga, o meia-atacante ainda tem o tempo a seu favor.

  • Mateus Mane NXGN 2026Getty/GOAL

    30Mateus Mane (Wolves)

    Apesar da recente melhora no desempenho, ainda é extremamente provável que o Wolves seja rebaixado para a Championship no final desta temporada. Um jogador do elenco que merece continuar na Premier League e, por isso, pode ser forçado a deixar o Molineux, no entanto, é o jovem atacante Mateus Mane.

    O jogador de 18 anos tem impressionado os espectadores com sua coragem e estilo direto desde que conquistou uma vaga na escalação titular de Rob Edwards na virada do ano, o que gerou interesse de clubes como Manchester United e Liverpool, entre outros. No cenário internacional, por sua vez, parece que Portugal está prestes a superar a Inglaterra, depois que Mane foi convocado para a seleção sub-21 do país neste mês.

  • Nathan De Cat NXGN 2026Getty/GOAL

    29Nathan De Cat (Anderlecht)

    A famosa “Geração de Ouro” da Bélgica pode estar chegando ao fim, mas ainda há muitos jogadores talentosos à disposição dos Diabos Vermelhos, sendo que um deles é também um dos mais jovens: Nathan De Cat. Apelidado de “o Busquets belga” por alguns, De Cat tem sido quase sempre titular no meio-campo do Anderlecht nesta temporada, apesar de ter apenas 17 anos.

    Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Tottenham estão entre os clubes que ficaram impressionados com a disciplina, a habilidade no drible e os momentos de criatividade de De Cat, e não seria surpresa se ele fosse para a Copa do Mundo neste verão, depois de ter recebido a primeira convocação de Rudi Garcia para os próximos amistosos.

  • Tylel Tati NXGN 2026Getty/GOAL

    28Tylel Tati (Nantes)

    Tylel Tati nunca havia jogado pela equipe principal antes da primeira rodada da temporada da Ligue 1, mas desde que estreou pelo Nantes contra o PSG em agosto, ele praticamente não saiu da equipe titular e foi alvo de uma oferta de € 30 milhões do Chelsea no final da janela de transferências de janeiro, tamanha a urgência dos Blues em trazer um dos jovens zagueiros centrais mais talentosos da Europa para Stamford Bridge.

    Certamente há uma lista crescente de clubes fazendo fila para tentar contratar Tati, de 18 anos, incluindo Manchester United, PSG e Real Madrid, com suas excelentes características físicas e uma segurança na posse de bola que vem de sua experiência anterior como meio-campista, o que o destaca como uma potencial estrela do futuro.

  • Kennet Eichhorn NXGN 2026Getty/GOAL

    27Kennet Eichhorn (Hertha de Berlim)

    Ter os melhores clubes da Europa fazendo fila para contratá-lo enquanto joga na segunda divisão do futebol alemão não é algo comum, mas Kennet Eichhorn também não é um jogador comum. O jogador mais jovem a estrear na 2. Bundesliga, Eichhorn recebeu elogios entusiásticos ao longo da temporada, apesar de ter apenas 16 anos.

    O mais jovem artilheiro da história do Hertha Berlin também quebrou o recorde de Jude Bellingham como o jogador mais jovem a marcar na DFB-Pokal em dezembro, enquanto comparações têm sido feitas com Toni Kroos, já que a Alemanha busca o surgimento de seu próximo grande meio-campista. Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester United e Arsenal são apenas alguns dos clubes que estão planejando uma contratação de Eichhorn, com o objetivo de colocar as mãos em uma verdadeira joia.

  • Mikey Moore NXGN 2026Getty/GOAL

    26Mikey Moore (Tottenham - emprestado ao Rangers)

    "Achei que tivéssemos o Neymar na ala esquerda!" - Essa foi a avaliação de James Maddison sobre o desempenho de Mikey Moore pelo Tottenham na vitória sobre o AZ Alkmaar pela Liga Europa, em outubro de 2024. O meio-campista inglês ficou tão impressionado com a ousadia, habilidade e criatividade do jovem atacante. Como o Spurs poderia ter precisado disso nesta temporada, com Moore atualmente emprestado ao Rangers, onde vem realizando uma campanha notável, apesar de algumas turbulências no Ibrox.

    O jogador de 18 anos ainda detém vários recordes, incluindo o de jogador mais jovem da história do Spurs na Premier League e o de inglês mais jovem a marcar em uma grande competição europeia, e há esperança entre a torcida do norte de Londres de que Moore seja incluído na escalação ao retornar de Glasgow, independentemente da divisão em que o Tottenham se encontrar na próxima temporada.

  • Charalampos Kostoulas NXGN 2026Getty/GOAL

    25Charalampos Kostoulas (Brighton)

    Dada a reputação que o Brighton construiu desde que chegou à Premier League por descobrir jogadores talentosos em mercados relativamente inexplorados, há quase sempre uma atenção especial em torno da contratação de jovens pouco conhecidos. E quando o clube paga quase 30 milhões de libras (40,6 milhões de dólares) por isso, como fez com Charalampos Kostoulas no verão passado, essa curiosidade se intensifica ainda mais.

    Contratado pelos Seagulls após marcar sete gols pelo Olympiacos em sua temporada de estreia na equipe principal, o atacante Kostoulas, de 18 anos, já deu mostras de sua qualidade desde que chegou à Premier League, principalmente quando marcou um golaço de bicicleta contra o Bournemouth em janeiro. Com um instinto goleador que tem sido comparado ao do grande Gabriel Batistuta, Kostoulas provavelmente continuará produzindo momentos mágicos à medida que se adapta à costa sul da Inglaterra.

  • Josh King NXGN 2026Getty/GOAL

    24Josh King (Fulham)

    Havia muitas expectativas em relação a Josh King no Fulham no início da temporada, mas até mesmo alguns frequentadores assíduos do Craven Cottage devem ter ficado surpresos ao ver que Marco Silva confiou ao meio-campista formado no clube a titularidade em 11 das primeiras 13 partidas da equipe na Premier League. King, no entanto, merecia essa confiança, depois de provar que estava pronto para o time titular nas margens do rio Tâmisa.

    O jogador de 19 anos é capaz de atuar tanto como meia-armador recuado, meio-campista box-to-box ou como criador mais avançado atrás do atacante (ele usa a camisa nº 24, pois é a soma dos números seis, oito e dez), e, embora King tenha perdido um pouco de consistência na segunda metade de sua primeira temporada completa como parte do elenco principal no oeste de Londres, ele é amplamente considerado um futuro jogador da seleção inglesa.

  • Robinio Vaz NXGN 2026Getty/GOAL

    23Robinio Vaz (Roma)

    Nem todo atacante adolescente consegue se adaptar imediatamente ao ser promovido para a equipe principal, mas, para Robinio Vaz, a transição para a Ligue 1 foi extremamente bem-sucedida: ele marcou quatro gols pelo Marselha na primeira metade da temporada, ao mesmo tempo em que demonstrou sua velocidade impressionante para furar as defesas da primeira divisão francesa.

    O desempenho de Vaz convenceu a Roma a desembolsar € 25 milhões (£ 21,7 milhões/$ 29 milhões) para trazer o jogador de 19 anos para a capital italiana em janeiro, superando a concorrência de clubes da Premier League. Depois de marcar seu primeiro gol pelos Giallorossi na vitória por 1 a 0 sobre o Lecce no domingo, ele agora parece pronto para causar um impacto semelhante na Série A, assim como fez no clube da sua infância.

  • Francesco Camarda NXGN 2026Getty/GOAL

    22Francesco Camarda (AC Milan - emprestado ao Lecce)

    O jogador mais jovem a estrear na Série A, após sua estreia pelo AC Milan aos 15 anos, Francesco Camarda era uma verdadeira máquina de gols nas categorias de base do Rossoneri, enquanto suas atuações, que lhe renderam o prêmio de Melhor Jogador do Torneio na conquista da Itália no Campeonato Europeu Sub-17 de 2024, sugeriam que ele também seria um dos futuros rostos da Azzurra.

    As coisas não correram exatamente como planejado para Camarda nos últimos 12 meses, com o jogador, agora com 18 anos, atualmente emprestado ao Lecce, onde tem enfrentado dificuldades para causar um impacto significativo em uma equipe que luta com unhas e dentes para permanecer na primeira divisão italiana. Apesar disso, dada sua habilidade natural de finalização e com Zlatan Ibrahimovic como mentor, ainda se espera que Camarda retorne ao seu potencial no San Siro, à medida que continua a aprender o ofício nas categorias de base.

  • Jorthy Mokio NXGN 2026Getty/GOAL

    21Jorthy Mokio (Ajax)

    Poucos adolescentes seriam capazes de recusar as investidas do Barcelona, mas foi exatamente isso que Jorthy Mokio fez logo após conquistar uma vaga no time titular do Gent, ao assinar pelo Ajax no verão de 2024. O meio-campista esguio, que também pode atuar como lateral-esquerdo, não se arrependeu desde então, tornando-se o jogador não holandês mais jovem a estrear pelo gigante de Amsterdã.

    Apenas Clarence Seedorf já foi escalado na equipe titular do Ajax com uma idade menor do que Mokio tinha quando fez sua estreia oficial, enquanto as atuações do jogador de 18 anos na capital holandesa já lhe renderam sua primeira convocação para a seleção belga. Há quem acredite que o futuro de Mokio ainda possa estar na zaga, e essa mudança ainda pode ocorrer em um time da Premier League, já que vários clubes ingleses estariam acompanhando seu progresso.

  • Kendry Paez NXGN 2026Getty/GOAL

    20Kendry Paez (Chelsea – emprestado ao River Plate)

    Quando o Chelsea concordou em pagar até 17 milhões de libras (21 milhões de dólares) para contratar o meia-atacante Kendry Paez, do Independiente del Valle, no verão de 2023, esperava-se que, quando ele chegasse a Stamford Bridge dois anos depois, já estivesse pronto para integrar o time titular dos Blues. E embora esse plano não tenha dado exatamente certo como se esperava, não há dúvida de que Paez continua sendo um dos meio-campistas ofensivos mais talentosos a surgir da América do Sul nos últimos anos.

    O jogador de 18 anos foi emprestado ao clube irmão do Chelsea, o Strasbourg, no início da temporada atual e teve um início brilhante na França, mas sua passagem foi encerrada prematuramente devido a algumas mudanças na equipe do Chelsea, o que significou que não havia mais espaço para ele no elenco. Paez foi então emprestado ao River Plate, embora seu progresso tenha sido prejudicado por uma lesão no ombro que colocou em dúvida a participação do mais jovem artilheiro da história das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo no torneio deste verão com o Equador.

  • Mohamed Kader Meite NXGN 2026Getty/GOAL

    19Mohamed Kader Meite (Al-Hilal)

    Embora a contratação de vários jogadores experientes por clubes da Arábia Saudita nos últimos três anos tenha gerado muitas manchetes, os maiores clubes do Oriente Médio também estão empenhados em incorporar jovens talentosos às suas fileiras, numa tentativa de garantir que a Pro League se torne tão conhecida por formar talentos quanto já é por pagar fortunas por nomes de peso. Nada ilustrou melhor isso do que o Al-Hilal gastando € 30 milhões (£ 26 milhões/$ 35,3 milhões) para contratar Mohamed Kader Meite, do Rennes, em janeiro.

    Tendo surgido do mesmo sistema de formação que nomes como Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga e Desire Doue, Meite foi fortemente associado ao Manchester United antes de sua transferência para a Arábia Saudita, após marcar cinco gols na Ligue 1 em seus primeiros 12 meses como parte do elenco principal. Alto, forte e com uma capacidade de finalização infalível, o jogador de 18 anos pode ser um divisor de águas para o futebol nacional saudita se concretizar seu notável potencial.

  • Dro Fernandez NXGN 2026Getty/GOAL

    18Dro Fernandez (Paris Saint-Germain)

    O Barcelona tem se mantido basicamente à tona graças aos jogadores formados em sua base nos últimos cinco anos; por isso, quando um deles decide sair — e por um valor inferior ao de mercado —, é compreensível que haja inquietação na Catalunha. A saída de Dro Fernández em janeiro deixou o presidente do Barça, Joan Laporta, furioso, e com razão, considerando os lampejos de talento que o jogador havia demonstrado desde que estreou sob o comando de Hansi Flick, em setembro.

    A perda do Blaugrana foi o ganho do Paris Saint-Germain, já que o campeão francês pagou apenas € 8 milhões (£ 7 milhões/$ 9,3 milhões) para trazer Dro ao Parc des Princes, e o jogador de 18 anos começou imediatamente a conquistar a confiança de Luis Enrique. Capaz de atuar como meio-campista ofensivo ou em uma posição ligeiramente mais recuada, o nome de Andrés Iniesta era citado como uma possível comparação para Dro dentro da La Masia enquanto ele subia nas categorias de base do Barça, tamanha é a sua habilidade.

  • Marc Bernal NXGN 2026Getty/GOAL

    17Marc Bernal (Barcelona)

    Se Pedri e Gavi vão se tornar a versão moderna do Barcelona de Xavi e Andrés Iniesta, então precisarão de uma figura do tipo Sergio Busquets para jogar ao lado deles, garantindo que tenham liberdade para se destacar. É aí que entra Marc Bernal: o jogador de 18 anos se recuperou de uma grave lesão no joelho que arruinou sua temporada 2024-25 e voltou a se firmar na escalação do Barça.

    Bernal foi imediatamente integrado ao time de Hansi Flick quando o alemão assumiu o comando na Catalunha, mas sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior após apenas três partidas, e levou mais de um ano para que ele estivesse totalmente pronto para retornar ao time. Agora, ele se reafirmou com firmeza no Camp Nou e, desde o início do ano, tem demonstrado um faro de gol que se soma à sua inteligência de jogo suprema, confiança na posse de bola e impressionante capacidade de trabalho.

  • Gilberto Mora NXGN 2026Getty/GOAL

    16Gilberto Mora (Club Tijuana)

    Enquanto o México se prepara para co-sediar a Copa do Mundo de 2026, o país busca um novo herói do futebol para liderar o El Tri na próxima década. Consequentemente, muita pressão recaiu sobre Gilberto Mora após um início de carreira recorde, tanto no clube quanto na seleção.

    Mora tinha apenas 15 anos quando se tornou o mais jovem artilheiro da história da Liga MX ao marcar seu primeiro gol pelo Club Tijuana, enquanto o jogador, agora com 17 anos, também detém o recorde de estreante mais jovem da história da seleção mexicana e de jogador mais jovem a conquistar um grande troféu internacional, superando o recorde de Lamine Yamal ao levantar a Copa Ouro da CONCACAF em 2025. Barcelona, Real Madrid e os principais clubes da Premier League estão, portanto, acompanhando de perto o “Pedri mexicano”.

  • Rio Ngumoha NXGN 2026Getty/GOAL

    15Rio Ngumoha (Liverpool)

    A temporada do Liverpool não tem corrido como planejado, com os atuais campeões da Premier League — prestes a perderem o título — lutando apenas para se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Um ponto positivo, no entanto, tem sido a ascensão de Rio Ngumoha, mesmo que Arne Slot não tenha dado ao destemido ponta tantos minutos de jogo quanto a maioria dos torcedores dos Reds gostaria.

    Ngumoha confirmou uma pré-temporada eletrizante ao marcar o gol da vitória dramático nos acréscimos contra o Newcastle em agosto, tornando-se o mais jovem artilheiro da história do Liverpool, e o jogador de 17 anos tem impressionado em todas as ocasiões em que entrou em campo desde então. Contratado da base do Chelsea no verão de 2024, a perda dos Blues parece ser um ganho para o time de Anfield.

  • Konstantinos Karetsas NXGN 2026Getty/GOAL

    14Konstantinos Karetsas (Genk)

    A primeira divisão belga vem ganhando uma sólida reputação por formar grandes talentos, e talvez não haja ninguém melhor na Jupiler League neste momento do que o meia-atacante do Genk, Konstantinos Karetsas. O jogador de 18 anos está prestes a atingir a marca de 20 assistências em todas as competições nesta temporada, em meio a comparações com Martin Odegaard.

    Chelsea, Manchester City e Arsenal têm sido associados a Karetsas nos últimos 12 meses, e uma mudança para um clube de maior nível parece quase certa neste verão para o mais jovem artilheiro da história da seleção grega — um recorde que Karetsas quebrou após mudar de nacionalidade, deixando de representar seu país natal, a Bélgica, em 2025.

  • Ibrahim Mbaye NXGN 2026Getty/GOAL

    13Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain)

    Tem sido uma temporada de turbilhão para Ibrahim Mbaye. Sem nunca ter disputado uma partida pela equipe principal antes desta campanha, o atacante foi escalado na equipe titular do PSG na primeira rodada da Ligue 1, tornando-se o jogador mais jovem a ser titular na história do clube, e desde então tem sido titular regular na equipe de Luis Enrique, marcando seu primeiro gol pelo campeão francês em dezembro.

    Jogador da seleção juvenil da França, Mbaye mudou de nacionalidade para o Senegal em novembro e passou a desempenhar um papel importante saindo do banco na conquista da Copa Africana das Nações, participando de todos os jogos, exceto um, no Marrocos. O jogador de 18 anos, que pode atuar em qualquer uma das laterais e tem o interesse da Premier League caso perca espaço no Parc des Princes, agora buscará deixar sua marca na Copa do Mundo neste verão.

  • Honest Ahanor NXGN 2026Getty/GOAL

    12Honest Ahanor (Atalanta)

    O futebol italiano continua em uma fase difícil, enquanto se prepara para mais uma vez arriscar tudo em relação à sua participação na Copa do Mundo, depois de ter ficado de fora dos dois últimos torneios mundiais. Tão forte tem sido o clamor por novos heróis que não teria sido surpresa se alguns torcedores tivessem até mesmo marcado o dia 23 de fevereiro no calendário, já que essa era a data em que o zagueiro do Atalanta, Honest Ahanor, completaria 18 anos e, assim, poderia se tornar cidadão italiano, apesar de ter nascido de pais nigerianos.

    Ahanor passou pela base do Genoa antes de se juntar ao Atalanta no verão de 2025, em uma transação que pode chegar a valer € 20 milhões (£ 17 milhões/$ 23 milhões) se determinadas cláusulas forem cumpridas. Até agora, ele tem se mostrado à altura de cada centavo em Bergamo com suas atuações confiantes, muitas delas como titular, ao mesmo tempo em que tem demonstrado uma versatilidade que lhe permite atuar como zagueiro central, lateral-esquerdo ou no meio-campo. Diz-se que o Arsenal e o Manchester City estão acompanhando o progresso de Ahanor com interesse.

  • Rodrigo Mora NXGN 2026Getty/GOAL

    11Rodrigo Mora (Porto)

    Rodrigo Mora só fez sua primeira partida como titular pelo Porto no final de dezembro de 2024; assim, o fato de ele ter marcado 10 gols e dado mais quatro assistências durante sua temporada de estreia na Liga Portugal, tudo isso com apenas 17 anos, destacou o meio-campista ofensivo como uma verdadeira estrela do futuro. O time saudita Al-Ittihad certamente pensava assim e concordou em pagar a cláusula de rescisão de Mora, no valor de € 70 milhões (R$ 110 milhões), em agosto, mas o adolescente rejeitou a proposta.

    O jogador, agora com 18 anos, passou por uma espécie de crise no segundo ano, mas sua agilidade e excelente compostura ainda lhe permitiram produzir alguns momentos mágicos. O PSG, portanto, continua fortemente ligado a uma transferência de um dos melhores produtos da base do Porto dos últimos tempos, enquanto uma convocação para a Copa do Mundo também não está fora de questão, depois que ele foi chamado de volta à seleção de Roberto Martínez neste mês pela primeira vez desde as finais da Liga das Nações de 2025.

  • Ethan Nwaneri NXGN 2026Getty/GOAL

    10Ethan Nwaneri (Arsenal – emprestado ao Marselha)

    Entre os jogadores da Premier League, apenas Wayne Rooney e Michael Owen marcaram mais gols antes de completarem 18 anos do que os oito que Ethan Nwaneri conseguiu depois de se tornar titular na equipe principal do Arsenal na temporada passada. O jogador formado em Hale End substituiu Bukayo Saka de forma excelente na direita dos Gunners, embora sempre houvesse a sensação de que sua melhor posição continuava sendo a de meio-campista mais central.

    Infelizmente para Nwaneri, as oportunidades de mostrar seu talento no Emirates Stadium diminuíram nesta temporada após as chegadas dos jogadores da seleção inglesa Eberechi Eze e Noni Madueke ao elenco de Mikel Arteta, que busca o título, e ele foi, portanto, emprestado ao Marselha em janeiro em busca de minutos de jogo. Um gol na estreia lembrou a todos por que Nwaneri se tornou o jogador mais jovem da história da Premier League aos 15 anos, em setembro de 2022, mas uma mudança de técnico no Velódromo fez com que sua passagem pela Ligue 1 também não estivesse mais indo conforme o planejado.

    Seria fácil, então, descartar Nwaneri, mas isso seria ignorar um dos talentos adolescentes mais impressionantes que surgiram no futebol inglês na última década. Agora com 19 anos, Nwaneri consegue levar a bola enquanto se livra de zagueiros mais experientes com relativa facilidade, enquanto seu pé esquerdo possui precisão infalível, seja ao dar um passe ou chutar a gol. Elogiado por Arteta por sua compostura durante sua ascensão na temporada passada, Nwaneri certamente parece ter o caráter necessário para se recuperar da decepção desta temporada e seguir os passos de Rooney e Owen, tornando-se uma estrela do futebol mundial.

  • Geovany Quenda NXGN 2026Getty/GOAL

    9Geovany Quenda (Sporting CP)

    Os torcedores do Chelsea já se acostumaram a ver seu time contratar um jovem ponta promissor (ou dois, ou três...) praticamente todo verão desde a aquisição do clube pela BlueCo-Clearlake, e a torcida de Stamford Bridge já sabe que outro talentoso ponta está a caminho em 2026: Geovany Quenda.

    O Chelsea anunciou há 12 meses que havia fechado um acordo de € 40 milhões (£ 34,5 milhões/$ 46 milhões) para trazer a jovem promessa do Sporting CP para o oeste de Londres, após a temporada de destaque de Quenda em Lisboa, na qual ele se tornou o mais jovem artilheiro da história do clube, recebeu a primeira convocação para a seleção principal de Portugal e foi eleito o Jovem Jogador do Ano da Liga Portuguesa.

    Lesões atrasaram um pouco o progresso de Quenda nesta temporada, e ele passou algum tempo no centro de treinamento do Chelsea em Cobham durante sua recuperação, enquanto se prepara para começar sua nova vida na Inglaterra. Capaz de atuar em ambas as laterais e com experiência tanto como lateral-ala quanto como ponta de ofensa, o jogador de 18 anos ainda terá muito trabalho pela frente para conquistar uma vaga no time titular, dada a forte concorrência pelas posições nas laterais do Chelsea. Mas se Quenda conseguir traduzir o que fez em seu país para a Premier League, então os Blues terão nas mãos uma verdadeira estrela do futuro.

  • Ayyoub Bouaddi NXGN 2026Getty/GOAL

    8Ayyoub Bouaddi (Lille)

    Desde que Eden Hazard deixou o clube em 2012, o Lille vem esperando que um talento de nível semelhante surja de sua base. Com Ayyoub Bouaddi, o clube finalmente revelou outro jogador com potencial para ser de classe mundial, alguém que, ao que parece, terá à sua disposição os principais clubes europeus neste verão.

    Bouaddi ganhou destaque pela primeira vez há 18 meses, quando teve uma atuação dominante contra o Real Madrid na Liga dos Campeões, antes de, algumas semanas depois, receber o prêmio de Melhor Jogador da Partida por seu desempenho na vitória do LOSC sobre a Juventus. A partir daí, times como PSG, Arsenal e Manchester United foram associados a uma possível contratação do jogador de 18 anos, enquanto o novo contrato que Bouaddi assinou em dezembro provavelmente servirá apenas para aumentar seu valor de transferência, em vez de mantê-lo no Stade Pierre-Mauroy após o fim da atual temporada.

    Um meio-campista alto e esguio que geralmente se posiciona à frente da defesa e distribui o jogo, ao mesmo tempo em que se mostra especialista em cortar os ataques adversários, Bouaddi não poderia ser mais diferente de Hazard como jogador, mas seus níveis de talento são certamente comparáveis. Caso ele deixe o clube, onde detém o recorde de estreante mais jovem da história, nos próximos meses, Bouaddi o fará após ter disputado quase 100 partidas, tal é o nível de confiança depositado nele para desempenhar um papel fundamental na equipe.

  • Luka Vuskovic NXGN 2026Getty/GOAL

    7Luka Vuskovic (Tottenham - emprestado ao Hamburgo)

    Os torcedores do Tottenham precisam de boas notícias neste momento, e certamente o desempenho do zagueiro Luka Vuskovic, emprestado ao Hamburgo, deve ter trazido sorrisos a alguns rostos no norte de Londres, embora haja quem questione por que o jogador de 19 anos foi autorizado a se transferir para o Hamburgo, considerando as dificuldades que o Spurs tem enfrentado na defesa nas últimas duas temporadas.

    Vuskovic assinou contrato de £ 12 milhões (US$ 16 milhões) com o Tottenham em setembro de 2023, mas só se juntou oficialmente ao clube no verão de 2025, quando foi enviado para a Bundesliga para continuar ganhando experiência. Mas Vuskovic fez mais do que apenas se desenvolver no Volksparkstadion; suas atuações o destacaram como um dos melhores zagueiros da primeira divisão alemã e lhe renderam suas primeiras convocações para a seleção croata antes da Copa do Mundo.

    Formado na base do Hajduk Split, Vuskovic se tornou o mais jovem artilheiro da história do clube ao marcar um gol apenas cinco dias após completar 16 anos. O clube de sua infância relutou em escalá-lo depois que o Spurs fechou o acordo para contratar o adolescente, e ele passou um tempo emprestado ao Radomiak Radom, da Polônia, e ao Westerlo, da Bélgica. Apesar da idade, Vuskovic conseguiu se impor fisicamente graças à sua estatura de 1,93 m e à sua excelente leitura de jogo, ao mesmo tempo em que demonstrou ao longo de sua carreira que também pode ser uma ameaça ofensiva, com média de um gol a cada seis partidas desde sua estreia profissional, há três anos. Ele chegou até a receber a confiança de cobrar pênaltis pelo Hamburgo nesta temporada!

    O Barcelona estava interessado em Vuskovic antes de ele se juntar ao Tottenham, e os catalães estão novamente de olho nele na esperança de que, caso o Spurs seja rebaixado, possam conseguir convencer o jovem a deixar a Inglaterra. Por sua vez, diz-se que Vuskovic está interessado em passar mais uma temporada no Hamburgo, onde joga ao lado de seu irmão, Mario.

  • Max Dowman NXGN 2026Getty/GOAL

    6Max Dowman (Arsenal)

    Se algum torcedor da Premier League ainda não conhecia Max Dowman antes do confronto entre Arsenal e Everton, em 14 de março, então teve uma aula intensiva sobre por que o jogador de 16 anos é considerado o jogador mais talentoso a surgir na Inglaterra nesta geração, graças à sua atuação contra os Toffees. Dowman ajudou a criar o primeiro gol dos Gunners, marcado por Viktor Gyokeres, antes de correr por todo o campo para garantir a vitória com um gol que o tornou o mais jovem artilheiro da história da Premier League.

    Esse é apenas o mais recente recorde que agora pertence a Dowman, somando-se aos de jogador mais jovem a estrear na Liga dos Campeões, o titular mais jovem de todos os tempos do Arsenal e o jogador mais jovem a marcar na Liga Juvenil da UEFA, este último alcançado quando Dowman tinha apenas 14 anos.

    Membro da academia do Arsenal desde os seis anos de idade, Dowman subiu nas categorias de base a um ritmo alucinante, com os responsáveis em Hale End confiantes de que ele superará até mesmo Bukayo Saka em termos de sucesso após emergir de um dos sistemas de formação de jovens mais produtivos do futebol inglês. Um meio-campista canhoto que também consegue jogar pelas pontas e está no seu melhor quando dribla os zagueiros adversários, já foram feitas comparações com Lionel Messi, tal é o nível de entusiasmo que envolve Dowman no norte de Londres.

    “Isso simplesmente não é normal”, foi a avaliação de Mikel Arteta sobre o impacto histórico de Dowman naquela partida contra o Everton, e se os Gunners conquistarem o título da Premier League, o primeiro gol do adolescente pode muito bem ficar marcado como o primeiro de inúmeros momentos mágicos durante sua carreira no Emirates.

  • Lennart Karl NXGN 2026Getty/GOAL

    5Lennart Karl (Bayern de Munique)

    O Bayern de Munique tem contado com o ataque mais explosivo do futebol europeu nesta temporada. Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz têm estado em forma sensacional na equipe de Vincent Kompany, que se aproxima do título da Bundesliga e tem chances reais de conquistar a glória na Liga dos Campeões, com os três bem na disputa pelo Ballon d'Or. Isso diz muito sobre Lennart Karl, então, já que o nível do Bayern raramente caiu quando o adolescente foi escalado para substituir um dos atacantes titulares nesta temporada.

    Tendo feito sua estreia profissional durante o Mundial de Clubes, Karl se consolidou totalmente na Allianz Arena, apesar de ter completado apenas 18 anos em fevereiro. Vestindo a mesma camisa nº 42 que adornou as costas de Jamal Musiala durante sua ascensão ao estrelato há cinco anos, Karl parece destinado a seguir um caminho semelhante com os bávaros.

    Ele tem uma média de um gol ou assistência a cada 120 minutos em que está em campo, entre jogos da Bundesliga e da Liga dos Campeões, e em novembro quebrou o recorde de Kylian Mbappé como o jogador mais jovem a marcar em três partidas consecutivas da Liga dos Campeões. Capaz de atuar como camisa 10 ou pelas pontas, Karl não é o mesmo tipo de atacante que Mbappé, tendo sido comparado, em vez disso, ao seu companheiro de equipe Olise, entre outros.

    Há um grande clamor na Alemanha para que Karl faça parte da seleção de Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo de 2026 — e suas chances aumentaram após sua primeira convocação na semana passada —, enquanto o próprio jogador tem olhado ainda mais para o futuro, depois de afirmar que um dia gostaria de se juntar ao Real Madrid. Se continuar assim, o Los Blancos talvez não consiga resistir!

  • Franco Mastantuono NXGN 2026Getty/GOAL

    4Franco Mastantuono (Real Madrid)

    Quando o Real Madrid decide ir atrás de um jogador, especialmente um adolescente da América do Sul, é melhor todos os outros saírem do caminho. Foi isso que o PSG foi forçado a fazer no verão de 2025, justamente quando os recém-coroados campeões europeus pensavam ter fechado o acordo pela sensação do River Plate, Franco Mastantuono. O Madrid, porém, entrou em cena e adicionou Mastantuono ao seu já repleto ataque.

    Os Blancos pagaram € 45 milhões (£ 38,5 milhões/$ 52 milhões) por esse privilégio, e Mastantuono tem apresentado momentos de qualidade que sugerem que ele se tornará uma força a ser reconhecida no Bernabéu, enquanto continua a ganhar experiência jogando no mais alto nível do futebol europeu. O ex-técnico Xabi Alonso comentou que o jogador de 18 anos possui “o gene do Real Madrid”, e certamente a confiança de Mastantuono na posse de bola enquanto atua pelo lado direito do ataque corrobora isso.

    O atacante já quebrou o recorde como o jogador mais jovem a ser titular pelo Madrid na Liga dos Campeões, enquanto, durante sua passagem pelo River, tornou-se o artilheiro mais jovem da história do Superclássico ao marcar um magnífico gol de falta de 30 metros contra o Boca Juniors. Ele também é o jogador mais jovem a representar a Argentina em uma partida oficial e espera conquistar uma vaga na seleção para a Copa do Mundo neste verão.

    A demissão de Alonso tem travado o progresso de Mastantuono na capital espanhola ultimamente, mas seria tolice descartar um dos talentos mais especiais que surgiram na Argentina desde que Lionel Messi começou a se destacar no futebol.

  • Pau Cubarsi NXGN 2026Getty/GOAL

    3Pau Cubarsi (Barcelona)

    Quando a Espanha divulgou a convocação para a Euro 2024, houve uma surpresa generalizada pelo fato de Luis de la Fuente ter decidido não incluir Pau Cubarsi no elenco. É claro que tudo acabou bem para os futuros campeões, mas o fato de a ausência de Cubarsi ter causado tanto alvoroço demonstra o quanto o então jogador de 17 anos havia impressionado desde que estreou no time principal do Barcelona alguns meses antes.

    Agora com 19 anos, Cubarsi quase certamente estará no avião rumo à América do Norte, enquanto os campeões europeus buscam a glória na Copa do Mundo, e já conta com o currículo de um veterano com quase 150 partidas por um dos clubes mais icônicos do planeta. O fato de ter alcançado isso como zagueiro central torna tudo ainda mais impressionante.

    O zagueiro mais jovem a representar a Espanha, quebrando um recorde anteriormente detido por Sergio Ramos, Cubarsi ganhou destaque pela primeira vez ao fazer um trabalho fantástico marcando Kylian Mbappé quando o Barça enfrentou o PSG nas quartas de final da Liga dos Campeões de 2024, e sua reputação não parou de crescer desde então. Apesar dos desafios de jogar na linha alta que o técnico do Barça, Hansi Flick, prefere, Cubarsi respondeu a todas as expectativas, com sua leitura de jogo tão impressionante quanto sua habilidade e compostura quando está com a posse de bola.

    A visão de passe de Cubarsi o destaca dos colegas, e muitos o comparam a Gerard Piqué exatamente por esse motivo. Dada a experiência que já adquiriu, não seria surpresa se Cubarsi um dia superasse o nível da lenda blaugrana.

  • Estevao NXGN 2026Getty/GOAL

    2Estevao (Chelsea)

    Ele pode ter conseguido deixar para trás o apelido de “Messinho”, que lhe foi dado quando era criança no Palmeiras, mas Estevão ainda assim demonstrou exatamente por que foi comparado ao maior jogador de todos os tempos durante a primeira temporada de sua carreira no Chelsea. Momentos decisivos contra o Liverpool e o Barcelona marcaram a campanha do jogador de 18 anos, deixando claro por que o Chelsea desembolsou 56 milhões de libras (71 milhões de dólares) para contratar o brasileiro em maio de 2024.

    O Chelsea superou a intensa concorrência de vários gigantes europeus para garantir a contratação de Estevao em meio a uma temporada de destaque, na qual ele marcou 13 gols no campeonato e deu nove assistências em apenas 31 partidas da primeira divisão pelo clube de sua infância. Esses números superaram os de Endrick na campanha anterior, destacando o quão bom Estevao poderia ser no ambiente certo assim que chegasse à Europa.

    Se Stamford Bridge oferece isso ainda é motivo de debate, mas Estevão tem, em grande parte, correspondido às expectativas no oeste de Londres até agora. Ele se tornou apenas o terceiro adolescente, ao lado de Kylian Mbappé e Erling Haaland, a marcar em cada uma de suas três primeiras partidas como titular na Liga dos Campeões e, embora a disputa por vagas no ataque do Chelsea seja intensa, a maioria dos torcedores quer ver Estevão como titular à frente de companheiros mais experientes.

    O mundo terá uma nova oportunidade de conhecer Estevao neste verão, quando ele quase certamente receberá um papel-chave do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. A expectativa no Brasil é que o jovem se torne um ícone da seleção nacional, da mesma forma que Neymar foi para a geração anterior, e esse é um fardo que Estevao parece bem capaz de carregar.

  • Lamine Yamal NXGN 2026Getty/GOAL

    1Lamine Yamal (Barcelona)

    Quando você percebeu pela primeira vez que Lamine Yamal era especial?

    Foi quando ele estreou pelo Barcelona aos 15 anos, em abril de 2023, tornando-se o jogador mais jovem a vestir a camisa do gigante espanhol em mais de um século? Ou foi quando ele arrasou com o Tottenham em uma partida de pré-temporada alguns meses depois, o que levou à sua promoção definitiva para o time principal do Barça?

    Foi quando ele foi eleito o Melhor Jogador da Partida após brilhar contra o Villarreal em apenas sua segunda partida como titular na La Liga? Ou foi quando ele marcou um gol espetacular em sua estreia pela Espanha em setembro de 2023, tornando-se assim o jogador mais jovem e o artilheiro mais jovem da história da La Roja na mesma noite? E quanto ao momento em que ele se tornou o jogador mais jovem a ser titular em uma partida da Liga dos Campeões um mês depois?

    Foi mais tarde naquela semana, quando Yamal se tornou o mais jovem artilheiro da história da La Liga? Ou quatro meses depois, quando se tornou o mais jovem jogador a marcar dois gols na primeira divisão espanhola durante uma atuação que roubou a cena contra o Granada?

    Talvez tenha sido quando ele apareceu na Euro 2024 tendo que levar seus deveres de casa e passou a aterrorizar alguns dos melhores laterais do continente? Ou foi só quando ele marcou um dos gols do torneio para abrir o placar contra a França nas semifinais, tornando-se, com isso, o mais jovem artilheiro da história da competição? Foi quando ele ergueu o troféu da Eurocopa, tornando-se o jogador mais jovem até então a vencer um grande torneio internacional?

    Você só percebeu quando Yamal se tornou o jogador mais jovem a ser indicado ao Ballon d'Or? Se não, foi preciso esperar até sua aula de mestre na Liga dos Campeões contra o Benfica, em março de 2025? Ou você foi um daqueles que só se deixou levar pelo hype depois que Yamal fez Federico Dimarco em pedaços durante a épica semifinal entre Barça e Inter?

    Mesmo que você tenha precisado esperar até Yamal garantir o título da La Liga 2024-25 com mais uma atuação decisiva contra o rival local Espanyol, ou até ele terminar em segundo lugar na votação da Bola de Ouro no final daquele ano, eventualmente todos os fãs de futebol se acostumaram com o fato de que o melhor jogador do mundo pode muito bem ser um garoto de 18 anos da Catalunha.

    De ser banhado ainda bebê por Lionel Messi a se preparar para encantar ainda mais os torcedores ao redor do mundo em sua primeira Copa do Mundo, a era de Yamal está chegando. Talvez o maior jogador adolescente que o futebol já viu, o número 1 do NXGN 2026 e agora tricampeão: Lamine Yamal.