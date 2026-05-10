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Estadio Palmeiras Nubank ParqueReprodução
Luis Felipe Gonçalves

Nova era: os próximos passos do Palmeiras para mudança no nome de estádio

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Clube inicia mudança visual e comercial da arena, mas transformação completa ainda depende de etapas nos bastidores

O anúncio do Nubank como novo detentor dos naming rights da casa do Palmeiras marcou o início de uma nova fase para o estádio alviverde, mas a mudança para “Nubank Parque” ainda está longe de ser concluída nos bastidores.

A oficialização realizada na última segunda-feira representa apenas o primeiro passo de um processo que envolve alterações estruturais, comerciais, visuais e até culturais em torno da arena que, por mais de uma década, foi conhecida nacionalmente como Allianz Parque.

O novo nome venceu a votação popular promovida pelo clube e pela WTorre com 47,5% dos votos, superando “Nubank Arena” e “Parque Nubank”. A escolha buscou manter a conexão histórica com o antigo Parque Antarctica e preservar o costume da torcida em se referir ao estádio como “Parque”.

Mesmo após o anúncio, a transição ainda acontece de forma gradual.

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  • Torcida PalmeirasReprodução

    Mudança começa pelos bastidores

    Nos últimos dias, funcionários do estádio iniciaram a retirada de placas, painéis e ativações publicitárias ligadas à Allianz. Aos poucos, espaços internos e áreas de exposição comercial passam a receber a identidade visual do banco digital.

    Apesar disso, o Palmeiras ainda segue utilizando o nome Allianz Parque em materiais oficiais, incluindo a programação de jogos do mês de maio. A alteração definitiva da comunicação deve acontecer apenas após a conclusão da nova identidade visual da arena.

    Durante o evento de lançamento do acordo, WTorre e Nubank confirmaram que o processo completo de transformação será finalizado somente em julho, período em que o calendário do futebol brasileiro será retomado após a Copa do Mundo.

    Até lá, o clube trabalha uma espécie de “fase híbrida”, convivendo simultaneamente com elementos antigos e novos dentro do estádio.

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  • Allianz Parque PalmeirasReprodução

    Fim de uma era

    Desde a reinauguração da arena, em 2014, o estádio carregava o nome Allianz Parque, fruto de um contrato de naming rights firmado entre a seguradora alemã e a WTorre.

    O acordo original tinha duração prevista até 2034 e garantia inicialmente cerca de R$ 15 milhões por temporada, valor corrigido anualmente ao longo dos anos. Nos últimos contratos, a quantia já se aproximava dos R$ 25 milhões anuais, embora fosse considerada abaixo do atual mercado.

    Nos bastidores, a avaliação era de que a arena do Palmeiras estava subvalorizada comercialmente em comparação a outros grandes estádios do país e do exterior.

    Foi justamente nesse cenário que o Nubank iniciou aproximações com a WTorre ainda no ano passado.

    Após meses de negociação e da definição da saída da Allianz, o banco digital assumiu oficialmente os naming rights do estádio até 2044.

    Embora os valores não tenham sido divulgados oficialmente, estimativas apontam que o novo acordo renderá aproximadamente US$ 10 milhões por ano, cerca de R$ 51 milhões anuais na cotação atual, praticamente dobrando a receita anterior da propriedade.

  • Allianz Parque PalmeirasReprodução

    Mudanças além do nome

    A troca de identidade vai muito além da fachada do estádio.

    Internamente, Palmeiras, WTorre e Nubank já discutem novas ativações comerciais, experiências para torcedores, ações digitais e modernizações estruturais para transformar o estádio em uma plataforma ainda mais forte de entretenimento e consumo.

    A expectativa é de que o banco utilize o espaço como um dos principais ativos de marca da empresa no Brasil, ampliando presença em shows, eventos e partidas do clube.

    Ao mesmo tempo, o Palmeiras vê o acordo como mais um passo no fortalecimento financeiro da instituição.

    A relação entre clube e WTorre também atravessa um momento de maior estabilidade após anos de disputas judiciais e divergências envolvendo receitas da arena. Nos bastidores, há entendimento de que o novo contrato pode representar uma nova fase de alinhamento entre as partes.

    O controle operacional do estádio seguirá nas mãos da WTorre até 2044. A partir de 2045, a gestão da arena passa a ser integralmente do Palmeiras.

    Enquanto a mudança definitiva não acontece, o torcedor já começa a viver a despedida de um nome que marcou uma das eras mais vitoriosas da história recente do clube, e a adaptação para uma nova identidade que promete remodelar a casa alviverde dentro e fora de campo.

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