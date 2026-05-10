Nova era: os próximos passos do Palmeiras para mudança no nome de estádio

O anúncio do Nubank como novo detentor dos naming rights da casa do Palmeiras marcou o início de uma nova fase para o estádio alviverde, mas a mudança para “Nubank Parque” ainda está longe de ser concluída nos bastidores.

A oficialização realizada na última segunda-feira representa apenas o primeiro passo de um processo que envolve alterações estruturais, comerciais, visuais e até culturais em torno da arena que, por mais de uma década, foi conhecida nacionalmente como Allianz Parque.

O novo nome venceu a votação popular promovida pelo clube e pela WTorre com 47,5% dos votos, superando “Nubank Arena” e “Parque Nubank”. A escolha buscou manter a conexão histórica com o antigo Parque Antarctica e preservar o costume da torcida em se referir ao estádio como “Parque”.

Mesmo após o anúncio, a transição ainda acontece de forma gradual.