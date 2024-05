Nico Williams: por que Chelsea e Arsenal buscam o destaque do Athletic Bilbao

Com cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, jogador de 21 anos estará nas listas de desejos de várias equipes nesta janela de meio de ano

Apesar de Iñaki Williams ser o primeiro jogador negro a construir um maior legado no Athletic Bilbao, com famosa política exclusiva de jogadores bascos, seu irmão mais novo, Nico, está forjando seu próprio caminho. Depois de seguir inicialmente os passos de seu irmão, o jovem de 21 anos parece estar pronto a ir além.

O jovem ponta já ajudou a acabar com a seca de troféus de 40 anos dos Los Leones, que conquistaram uma histórica Copa del Rey em abril - garantindo que seu nome nunca seja esquecido no San Mamés.

Ele assinou um novo contrato em dezembro, mas o fato de esse acordo incluir uma cláusula de rescisão de apenas €50 milhões significa que seu nome provavelmente não sairá das manchetes tão cedo, já tendo nome citado no Chelsea, no Arsenal e no Barcelona.