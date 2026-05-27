Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-SUDAMERICANA-SANTOS-CUENCAAFP
Gabriel Marin

Neymar responde sobre lesão às vésperas da Copa do Mundo

Neymar
Brasil
Copa do Mundo

Atacante do Santos evita alarmismo sobre edema na panturrilha enquanto inicia preparação com a seleção brasileira de Carlo Ancelotti

Convocado para disputar a Copa do Mundo sob o comando de Carlo Ancelotti, Neymar demonstrou tranquilidade ao comentar sua condição física às vésperas do principal torneio de seleções do planeta. O atacante esteve presente na Vila Belmiro, na última terça-feira (26), para acompanhar a vitória santista sobre o Deportivo Cuenca, pela Sul-Americana, e respondeu de forma breve sobre o edema sofrido na panturrilha durante partida contra o Coritiba.

Mesmo sem entrar em campo, Neymar acompanhou de perto a classificação do Peixe aos playoffs das oitavas de final da competição continental e virou assunto ao falar pela primeira vez sobre a lesão recente.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • FBL-SUDAMERICANA-SANTOS-CUENCAAFP

    Neymar responde com ironia sobre condição física

    Questionado sobre como está a panturrilha após o problema físico, Neymar foi direto e descontraído na resposta: "Está aqui, inteira".

    Na sequência, o jogador foi perguntado se acredita que a lesão pode virar um problema para a disputa da Copa do Mundo. Novamente sem demonstrar preocupação, respondeu de forma curta: "Problema do quê?".

    As respostas rápidas reforçaram o tom de confiança do camisa 10, que tenta deixar para trás a sequência de problemas físicos enfrentados nas últimas temporadas.

    Os mais diversos esportes e resenhasInscreva-se!
    • Publicidade
  • FBL-BRA-SANTOS-CORITIBAAFP

    Seleção brasileira adota cautela com recuperação

    Apesar do discurso otimista de Neymar, a comissão médica da seleção brasileira mantém atenção especial ao estado físico do jogador. Internamente, existe a previsão de uma programação individualizada para o atacante durante o período de preparação para a Copa do Mundo.

    A ideia é controlar a carga de treinamentos e preservar o atleta para evitar novos desgastes musculares. O histórico recente de lesões faz com que a CBF trate o caso com cautela, mesmo sem sinais de agravamento do edema na panturrilha.

    Antes de se apresentar à seleção, Neymar encerrou sua participação pelo Santos antes do início da Copa. Na atual temporada, o atacante soma 15 partidas disputadas, com seis gols marcados e quatro assistências.

    Desde o retorno aos gramados, no começo de abril, o atacante participou de 10 dos 17 compromissos do Peixe no período, sendo peça importante no setor ofensivo da equipe.

  • FBL-WC-2026-BRA-PRESSERAFP

    Chegada à Granja Comary movimenta torcida

    Neymar também foi um dos principais personagens da apresentação da seleção brasileira na Granja Comary. O atacante chegou ao centro de treinamentos em um helicóptero particular, no fim da manhã desta quarta-feira (27), e foi recebido com festa pelos torcedores presentes no local.

    Segundo a CBF, quase todos os convocados por Carlo Ancelotti já se apresentaram para o início das atividades. As exceções são Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, que ainda disputam a final da Champions League, marcada para o próximo sábado (30).

    A presença de Neymar marca o início da preparação brasileira para a Copa do Mundo e aumenta a expectativa da torcida em torno do desempenho do principal astro da seleção.

Amistosos
Brasil crest
Brasil
BRA
Panamá crest
Panamá
PAN