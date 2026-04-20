Neymar responde aos próprios torcedores após uma enxurrada de vaias

O clima no estádio Vila Belmiro tornou-se tenso no domingo, após a derrota do Santos para o Fluminense (2 a 3). A torcida do Santos não se conteve e inundou Neymar com uma enxurrada de vaias e assobios assim que soou o apito final.

O brasileiro ficou claramente abalado e foi filmado ao entrar correndo no túnel. Logo após a partida, ele expressou nas redes sociais sua incredulidade diante dos vaias intensas dos torcedores e escreveu: “Aparentemente, chegamos a um ponto em que eu preciso até explicar por que coço as orelhas! Falando sério, vocês estão realmente indo longe demais e ultrapassando todos os limites. É triste que eu tenha que lidar com isso diariamente, ninguém consegue suportar isso.”

Embora Neymar tenha desempenhado um papel crucial na permanência do Santos na Série A do Brasileiro na temporada passada, esta temporada está sendo um pouco mais difícil. Apesar de quatro gols e três assistências em nove partidas, seus esforços individuais não conseguiram ofuscar a sequência sombria de apenas três vitórias em doze jogos do campeonato.

O clube ocupa atualmente a décima quinta posição, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. O Corinthians de Memphis Depay, no entanto, está na zona de rebaixamento, na décima sétima posição.

A partida em si foi uma decepção para o time da casa. O Santos saiu na frente duas vezes graças a gols de Gabriel Barbosa e Álvaro Barreal, mas não conseguiu manter a vantagem. O ponto de virada aconteceu no final do segundo tempo, quando Neymar perdeu uma chance clara de garantir a vitória. No fim, John Kennedy conseguiu marcar o gol da vitória aos 86 minutos.

A situação atual de Neymar no Santos também levanta questões importantes sobre seu futuro na seleção. Com a Copa do Mundo se aproximando, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, deixou a porta aberta para o maior artilheiro de todos os tempos.

Neymar tem ainda cerca de dez partidas para convencer o técnico Carlo Ancelotti, que o deixou de fora da convocação da última vez, antes que a seleção definitiva seja anunciada. O destino do craque tornou-se uma questão de interesse nacional no Brasil, onde o presidente Lula declarou que o jogador deve ser convocado, desde que esteja em boa forma física.