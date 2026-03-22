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Santos v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Neymar corneta impedimento em gol anulado do Santos contra o Cruzeiro

Astro do Peixe, que não viajou para Belo Horizonte, usou as redes sociais para criticar impedimento marcado no fim da partida

O empate sem gols entre Santos e Cruzeiro, neste domingo (22), no Mineirão, foi finalizado com polêmica. Aos 50 da etapa final, o Peixe chegou a balançar as redes com Barreal.

O atacante recebeu uma inversão, cortou a marcação e finalizou com precisão para marcar o que seria o gol da vitória santista. No entanto, o lance foi revisado pelo árbitro de vídeo.

Após análise, o VAR traçou as linhas e identificou um impedimento milimétrico na hora do passe de Rony. Com isso, o gol foi anulado, gerando reclamações dos jogadores e da comissão técnica do Santos.

A decisão esfriou a comemoração alvinegra e manteve o placar zerado até o apito final.

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  • Neymar reage nas redes sociais

    Mesmo fora da partida, o atacante Neymar não deixou o lance passar em branco. O camisa 10, que não viajou para Belo Horizonte por conta de controle de carga física, usou as redes sociais para criticar a marcação.

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    "Esse impedimento não existe", escreveu o jogador, acompanhado de emojis de risada.

    A publicação rapidamente repercutiu entre torcedores e levantou debate sobre a precisão das decisões do VAR em lances ajustados.

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  • Cruzeiro v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Ponto importante fora de casa

    Apesar da frustração pelo gol anulado, o Santos deixou o campo com um ponto considerado importante. Jogando fora de casa, a equipe somou mais um na tabela e chegou aos 7 pontos.

    Com o resultado, o time ocupa a 15ª colocação e segue fora da zona de rebaixamento, mantendo uma distância mínima da parte de baixo da tabela.

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