Neymar corneta impedimento em gol anulado do Santos contra o Cruzeiro

O empate sem gols entre Santos e Cruzeiro, neste domingo (22), no Mineirão, foi finalizado com polêmica. Aos 50 da etapa final, o Peixe chegou a balançar as redes com Barreal.

O atacante recebeu uma inversão, cortou a marcação e finalizou com precisão para marcar o que seria o gol da vitória santista. No entanto, o lance foi revisado pelo árbitro de vídeo.

Após análise, o VAR traçou as linhas e identificou um impedimento milimétrico na hora do passe de Rony. Com isso, o gol foi anulado, gerando reclamações dos jogadores e da comissão técnica do Santos.

A decisão esfriou a comemoração alvinegra e manteve o placar zerado até o apito final.