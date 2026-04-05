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Real Madrid CF v Real Betis Balompie - La Liga EA SportsGetty Images Sport

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Negócio brasileiro deixa o Real Madrid de boca aberta

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O Real Madrid planeja reforçar sua defesa com uma contratação brasileira de destaque durante a próxima janela de transferências de verão.

O site Fichajes informou que o Real Madrid tem como objetivo contratar o brasileiro Natan, zagueiro do Real Betis.

Natan tem 25 anos e está sob contrato com o Real Betis até o verão de 2030.

Natan não passou despercebido pelo Real Madrid, que busca reforçar sua defesa com um jogador sólido e com potencial de evolução.

Os dirigentes do Real Madrid acreditam que a contratação de Natan será uma aquisição importante a curto e longo prazo, graças à sua idade, ao seu nível atual e ao seu potencial futuro.

  • Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Natan dá solidez à defesa do Real Betis

    Natan está vivendo os melhores momentos de sua carreira, trazendo solidez, força e confiança ao centro da defesa do Real Betis.

    Talvez sua capacidade de ler o jogo, seu domínio nas bolas aéreas e sua segurança nos duelos individuais tenham feito dele um dos zagueiros de destaque da La Liga.

    Além disso, o desempenho de Natan foi decisivo para manter o Real Betis na disputa pelas vagas na Liga dos Campeões, já que o time ocupa a quinta posição na La Liga, com 45 pontos.

    Uma das principais vantagens de Natan é seu preço estimado, já que o Real Betis estaria disposto a liberá-lo por 40 milhões de euros, valor razoável para os grandes clubes no mercado atual, especialmente considerando o nível do jogador.

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