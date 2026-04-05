Negócio brasileiro deixa o Real Madrid de boca aberta

O Real Madrid planeja reforçar sua defesa com uma contratação brasileira de destaque durante a próxima janela de transferências de verão.

O site Fichajes informou que o Real Madrid tem como objetivo contratar o brasileiro Natan, zagueiro do Real Betis.

Natan tem 25 anos e está sob contrato com o Real Betis até o verão de 2030.

Natan não passou despercebido pelo Real Madrid, que busca reforçar sua defesa com um jogador sólido e com potencial de evolução.

Os dirigentes do Real Madrid acreditam que a contratação de Natan será uma aquisição importante a curto e longo prazo, graças à sua idade, ao seu nível atual e ao seu potencial futuro.