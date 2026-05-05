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"Muito descontentes" - Real Madrid e Kylian Mbappé em rota de colisão devido ao comportamento do francês fora de campo
"Desrespeito aos funcionários e atraso para o almoço da equipe"
A reportagem afirma que Mbappé tem demonstrado recentemente uma atitude extremamente “egocêntrica” dentro e fora de campo, o que tem gerado forte reprovação dentro do clube. O jogador teria recebido certos privilégios que começaram a incomodar o elenco.
O jogador da seleção francesa teria demonstrado desrespeito a um membro da comissão técnica durante um treino e chegado 40 minutos atrasado a um almoço da equipe. Alega-se que, em ambas as ocasiões, ele não sofreu nenhuma punição.
"Mbappé, isolado, só se dá bem com as estrelas francesas"
Como resultado do conflito interno, Mbappé está ficando cada vez mais isolado do elenco, mantendo laços estreitos apenas com seus companheiros franceses — Ferland Mendy, Aurélien Tchouameni e Eduardo Camavinga.
Os problemas com lesões de Mbappé têm atormentado sua temporada 2025-26, mas mesmo assim ele teve um desempenho impressionante em nível individual, marcando 41 gols em todas as competições. Uma reportagem do L'Equipe, publicada em março, chegou a afirmar que o ex-atacante do PSG teria entrado em contato pessoalmente com Florentino Pérez para pedir que a equipe médica do Real Madrid não o tratasse mais.
Isso aconteceu logo após o alvoroço causado pelo incidente da ressonância magnética no joelho, quando Mbappé foi forçado a desmentir um boato de que a equipe médica do clube teria examinado o joelho errado.
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Uma viagem inoportuna à Itália
Notícias na Espanha afirmam que a lesão do jogador de 27 anos, sofrida durante o empate em 1 a 1 com o Real Betis, pode ter servido de pretexto para se distanciar do Real Madrid. O atacante teria "se cansado" do clube e desejava se afastar tanto do vestiário quanto da comissão técnica.
De fato, o L'Equipe afirma que a decisão do francês de passar um fim de semana na Itália com a atriz espanhola Ester Exposito “desagradou seriamente” os torcedores do Madrid e “a grande maioria dos funcionários do clube”. Aparentemente, eles consideraram que essa não era a melhor preparação para o clássico de domingo contra o Barcelona.
Desentendimentos com Bellingham e Arbeloa
As alegações de desentendimentos repetidos com Jude Bellingham, bem como uma relação fria com o técnico Álvaro Arbeloa, continuam a circular. Mbappé também parece insatisfeito com a preferência da equipe por Vinícius Júnior, sendo que a relação aparentemente tensa entre os dois já foi amplamente documentada.
De fato, Arbeloa está lutando para salvar seu emprego após uma campanha decepcionante em 2025-26, que provavelmente verá o título da La Liga acabar nas mãos do Barcelona mais uma vez. O Real Madrid também foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique, o que significa que, realisticamente, tem muito pouco a disputar no final da temporada.
José Mourinho tem sido fortemente associado a um retorno ao Bernabéu para substituir Arbeloa, com Mbappé tendo anteriormente “curtido” uma imagem nas redes sociais que sugeria fortemente que o português voltaria a treinar o Real Madrid em 2026.