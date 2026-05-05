"Muito descontentes" - Real Madrid e Kylian Mbappé em rota de colisão devido ao comportamento do francês fora de campo

Como resultado do conflito interno, Mbappé está ficando cada vez mais isolado do elenco, mantendo laços estreitos apenas com seus companheiros franceses — Ferland Mendy, Aurélien Tchouameni e Eduardo Camavinga.

Os problemas com lesões de Mbappé têm atormentado sua temporada 2025-26, mas mesmo assim ele teve um desempenho impressionante em nível individual, marcando 41 gols em todas as competições. Uma reportagem do L'Equipe, publicada em março, chegou a afirmar que o ex-atacante do PSG teria entrado em contato pessoalmente com Florentino Pérez para pedir que a equipe médica do Real Madrid não o tratasse mais.

Isso aconteceu logo após o alvoroço causado pelo incidente da ressonância magnética no joelho, quando Mbappé foi forçado a desmentir um boato de que a equipe médica do clube teria examinado o joelho errado.