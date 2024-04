Moisés Caicedo e Enzo Fernández: a dupla de 220 milhões de libras segue devendo no Chelsea

Sul-americanos ainda não conseguiram justificar o enorme valor investido na temporada anterior sob o comando de Mauricio Pochettino.

Após a chegada de Enzo Fernández por £107 milhões (R$691 milhões), vencer a concorrência de Liverpool e outros grandes clubes para assinar com Moisés Caicedo, do Brighton, foi motivo de muita expectativa - levando em conta o valor colossal de £115 milhões (R$743 milhões) pago pelo equatoriano. A dupla representava uma segurança e tanto para o presente e para os próximos anos em Stamford Bridge.

No entanto, oito meses depois, os gastos extravagantes dos Blues voltaram a ser motivo de piada entre os rivais. Os meio-campistas têm tentado de tudo em alguns momentos nesta temporada, mas com pouco sucesso, com lesões resultando no desequilíbrio do meio de campo e na facilidade dos rivais para dominarem a cancha.

Com 22 e 23 anos, respectivamente, Caicedo e Enzo sempre foram vistos como contratações para o longo prazo, daí a disposição do Chelsea em fazer tal investimento absurdo. Mas com suas chances de alcançar o sucesso nesta temporada mais uma vez deixadas para trás, os Blues precisam que eles deem um passo à frente agora mesmo.

