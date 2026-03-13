A mística da camisa azul: a história do uniforme que marcou a seleção e renova o sonho do hexa

A cor que marcou capítulos históricos do futebol brasileiro ganha um novo capítulo. A seleção brasileira apresentou na última quinta-feira (12), em São Paulo, o novo uniforme reserva azul, resultado de uma parceria inédita entre a CBF e a Jordan Brand.
Pela primeira vez na história, o icônico logo Jumpman (símbolo da marca criada a partir do legado de Michael Jordan) aparece em um uniforme de uma seleção nacional. O lançamento vai além da estética, conectando futebol, cultura e inovação tecnológica, reforçando a identidade global do Brasil no esporte.
A estreia da nova camisa já tem data marcada. A seleção usará o uniforme no amistoso contra a França, no dia 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos.
Mais do que um novo uniforme, o lançamento reacende a tradição de um dos mantos mais simbólicos da história do futebol brasileiro: a camisa azul que acompanhou momentos decisivos e vitórias inesquecíveis do Brasil.
