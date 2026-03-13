Gabriel Marin

A mística da camisa azul: a história do uniforme que marcou a seleção e renova o sonho do hexa

Novo uniforme em parceria com a Jordan resgata tradição e projeta futuro para a seleção brasileira

A cor que marcou capítulos históricos do futebol brasileiro ganha um novo capítulo. A seleção brasileira apresentou na última quinta-feira (12), em São Paulo, o novo uniforme reserva azul, resultado de uma parceria inédita entre a CBF e a Jordan Brand.

Pela primeira vez na história, o icônico logo Jumpman (símbolo da marca criada a partir do legado de Michael Jordan) aparece em um uniforme de uma seleção nacional. O lançamento vai além da estética, conectando futebol, cultura e inovação tecnológica, reforçando a identidade global do Brasil no esporte.

A estreia da nova camisa já tem data marcada. A seleção usará o uniforme no amistoso contra a França, no dia 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos.

Mais do que um novo uniforme, o lançamento reacende a tradição de um dos mantos mais simbólicos da história do futebol brasileiro: a camisa azul que acompanhou momentos decisivos e vitórias inesquecíveis do Brasil.

    Parceria histórica e tecnologia de ponta

    O novo uniforme reserva foi desenvolvido com a tecnologia Aero-FIT, que proporciona maior ventilação e conforto para alto desempenho. O material é 11% mais leve e pode ser até 238% mais respirável, facilitando a circulação de ar entre a pele e o tecido.

    O design incorpora elementos característicos da Jordan Brand, como a famosa "Elephant Print", padrão criado pelo designer Tinker Hatfield em 1988 para o tênis Air Jordan 3.

    Segundo o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Xaud, o lançamento simboliza uma união entre duas potências globais: "Este lançamento simboliza a união entre duas referências globais que compartilham ousadia, inovação e paixão pelo esporte. Ver o Jumpman em nosso uniforme reforça a potência cultural do futebol brasileiro".

    O atacante Vinícius Júnior também destacou o impacto da parceria para as novas gerações: "Para cada criança no Brasil que sonha com uma bola nos pés, essa parceria significa algo enorme. Jordan Brand e a nossa Seleção se unirem é mais do que futebol, é cultura e grandeza juntas".

    Como nasceu a camisa azul da seleção

    Embora hoje seja o tradicional uniforme reserva, a camisa azul da seleção brasileira surgiu por acaso e virou lenda.

    Na final da Copa do Mundo de 1958, o Brasil enfrentaria a Suécia. Como as duas equipes usavam amarelo, um sorteio definiu que os anfitriões jogariam com a cor principal.

    O problema era que a delegação brasileira havia levado apenas o uniforme amarelo para a decisão. A solução foi improvisada: dirigentes saíram às pressas pelas ruas de Estocolmo e compraram camisas azuis para a partida.

    Para afastar o medo de um possível azar, a comissão associou o novo uniforme ao manto azul de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A superstição virou motivação e história.

    Vestindo azul, o Brasil venceu a Suécia por 5 a 2 e conquistou o primeiro título mundial da sua história.

    Antes de 1958, o Brasil já havia vestido azul

    Curiosamente, o azul já havia aparecido antes na trajetória da seleção.

    A primeira vez que o Brasil vestiu uma camisa azul foi na Copa do Mundo de 1938, em uma situação emergencial. No jogo contra a Polônia, o Brasil precisou usar camisas emprestadas de cor azul clara, sem escudo, e venceu por 6 a 5 na prorrogação.

    Naquele período, o uniforme principal ainda era branco, modelo que seria abandonado após a traumática derrota para o Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950, episódio conhecido como "Maracanazo".

    Depois disso, um concurso nacional criou o uniforme amarelo com calção azul que se tornaria símbolo da seleção.

    Jogos históricos com a camisa azul

    1958 - O nascimento da lenda

    • Na decisão contra a Suécia, Pelé e Vavá lideraram a vitória por 5 a 2 que garantiu o primeiro título mundial do Brasil.

    1994 - Azul na campanha do tetra

    • Na Copa do Mundo de 1994, o Brasil vestiu azul em jogos decisivos da campanha do tetracampeonato. A equipe de Romário e Bebeto venceu a Holanda nas quartas de final e a Suécia na semifinal usando o uniforme reserva.

    2002 - O golaço de Ronaldinho

    • Na Copa do Mundo de 2002, a camisa azul também marcou um momento icônico: o gol de falta de Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra nas quartas de final.
    O azul que inspira o sonho do hexa

    A camisa azul pode não ser a principal, mas carrega uma aura especial na história da seleção. Em Copas do Mundo, o retrospecto do Brasil vestindo o uniforme reserva é amplamente positivo, com vitórias importantes em partidas decisivas.

    Agora, com um design inovador e a assinatura da Jordan Brand, o uniforme entra em uma nova era, conectando tradição e modernidade.

    Enquanto a amarelinha segue como símbolo máximo da seleção, o azul continua representando momentos de virada, coragem e conquistas.

