Michael Owen cita duas estrelas da “Geração de Ouro” que poderiam melhorar a seleção inglesa de 2026 e debate se Harry Kane ou Declan Rice poderiam tirar o lugar de Wayne Rooney e Steven Gerrard

Por outro lado, será que há alguém na atual seleção inglesa que entraria no time titular se pudéssemos voltar no tempo para a época de 2002 a 2006? Owen acrescentou: “É difícil dizer. O futebol está mudando. Tem mudado bastante nos últimos anos.

“Quem entraria? Obviamente, Harry Kane, você escolhe. Você prefere Wayne Rooney? Você prefere Harry Kane? É preciso dar destaque ao Harry. Declan Rice, acho que teríamos que encontrar uma posição para ele e isso, na verdade, poderia nos forçar a fazer o que, na minha opinião, sempre deveríamos ter feito: jogar com três no meio-campo central. Poderíamos ter Declan Rice, Paul Scholes, Steven Gerrard, Frank Lampard — poderíamos ter três desses quatro.

“Quem mais tem? Acho que alguém na esquerda. Sempre tivemos uma mistura de jogadores, nunca tivemos realmente um lado esquerdo definido e talvez Joe Cole tenha sido o mais constante nessa posição. Mas experimentamos com algumas pessoas — colocamos Paul Scholes lá, tivemos os Nick Barmbys, os Stewart Downings do mundo. Tivemos alguns jogadores. Um na esquerda, possivelmente.

“Mas, em geral, nenhum dos zagueiros centrais daquela época superaria os nossos. Talvez Jordan Pickford. Acho que nunca tivemos um goleiro fixo, na verdade. Colocando dessa forma, ninguém é melhor que Ashley Cole. Ninguém é melhor que Rio Ferdinand, John Terry, Sol Campbell. Ninguém.

“Alguém é melhor do que Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes, Wayne Rooney ou David Beckham? Provavelmente não. Talvez você possa citar três ou quatro. É bem difícil dizer.”