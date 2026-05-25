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Michael Owen cita duas estrelas da “Geração de Ouro” que poderiam melhorar a seleção inglesa de 2026 e debate se Harry Kane ou Declan Rice poderiam tirar o lugar de Wayne Rooney e Steven Gerrard
Beckham, Owen, Gerrard e Ferdinand não foram contemplados com honras internacionais
No início do século XXI, com Owen tendo surgido no cenário internacional como um jovem de 18 anos dotado de talento precoce em 1998, a Inglaterra contava com um elenco repleto de talentos de nível mundial.
Comandada pelo ícone do Manchester United, David Beckham, esperava-se que nomes como Gerrard, Rooney, Rio Ferdinand, Ashley Cole, John Terry, Frank Lampard, Gary Neville e Paul Scholes ajudassem os Três Leões a conquistar o tão esperado título importante.
O técnico Sven-Goran Eriksson não conseguiu transformar esse potencial em algo mais tangível, com derrotas dolorosas sofridas na Copa do Mundo e no Campeonato Europeu, e uma seca de títulos já chega a 60 anos.
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Quais estrelas da “Geração de Ouro” poderiam fortalecer a seleção inglesa em 2026?
Mais uma tentativa de quebrar essa sequência está prestes a começar, em solo norte-americano, mas quem da “era de ouro” causaria maior impacto se fosse possível organizar um encontro entre gerações?
Quando essa pergunta foi feita a Owen, o ex-atacante da Inglaterra — que é embaixador no Reino Unido do site de comparação de cassinos online Casino.org — disse ao GOAL: “Essa é uma boa pergunta. Minha maior preocupação é a nossa vulnerabilidade na defesa. Acho que somos bastante bons nas áreas de ataque. Mas, por outro lado, quando você tem alguém tão bom quanto Steven Gerrard, então só precisa encontrar um lugar para ele.
“Eu provavelmente diria que alguém como Rio Ferdinand e Steven Gerrard seriam possivelmente os dois. Wayne Rooney foi um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas já estamos bem servidos nessa posição de qualquer maneira. Então, para fortalecer a equipe, eu provavelmente diria um Rio e um Gerrard.”
Será que Kane e Rice entrariam nas seleções inglesas repletas de estrelas do passado?
Por outro lado, será que há alguém na atual seleção inglesa que entraria no time titular se pudéssemos voltar no tempo para a época de 2002 a 2006? Owen acrescentou: “É difícil dizer. O futebol está mudando. Tem mudado bastante nos últimos anos.
“Quem entraria? Obviamente, Harry Kane, você escolhe. Você prefere Wayne Rooney? Você prefere Harry Kane? É preciso dar destaque ao Harry. Declan Rice, acho que teríamos que encontrar uma posição para ele e isso, na verdade, poderia nos forçar a fazer o que, na minha opinião, sempre deveríamos ter feito: jogar com três no meio-campo central. Poderíamos ter Declan Rice, Paul Scholes, Steven Gerrard, Frank Lampard — poderíamos ter três desses quatro.
“Quem mais tem? Acho que alguém na esquerda. Sempre tivemos uma mistura de jogadores, nunca tivemos realmente um lado esquerdo definido e talvez Joe Cole tenha sido o mais constante nessa posição. Mas experimentamos com algumas pessoas — colocamos Paul Scholes lá, tivemos os Nick Barmbys, os Stewart Downings do mundo. Tivemos alguns jogadores. Um na esquerda, possivelmente.
“Mas, em geral, nenhum dos zagueiros centrais daquela época superaria os nossos. Talvez Jordan Pickford. Acho que nunca tivemos um goleiro fixo, na verdade. Colocando dessa forma, ninguém é melhor que Ashley Cole. Ninguém é melhor que Rio Ferdinand, John Terry, Sol Campbell. Ninguém.
“Alguém é melhor do que Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes, Wayne Rooney ou David Beckham? Provavelmente não. Talvez você possa citar três ou quatro. É bem difícil dizer.”
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Seleção da Inglaterra: Tuchel causou espanto com as escolhas para a Copa do Mundo de 2026
Thomas Tuchel divulgou a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026, com algumas decisões polêmicas que chamaram a atenção. Nomes como Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Morgan Gibbs-White, Trent Alexander-Arnold e Adam Wharton ficaram de fora.
A seleção da Inglaterra pode não estar tão repleta de jogadores de elite como já esteve, mas ainda pode superar o que a “Geração de Ouro” conseguiu alcançar — com Gareth Southgate tendo levado a equipe às semifinais da Copa do Mundo e às finais da Eurocopa antes de passar o bastão da seleção dos Três Leões para um técnico alemão que saboreou a glória nacional e na Liga dos Campeões ao longo de sua distinta carreira como treinador até o momento.