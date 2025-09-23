Os melhores jovens do EA Sports FC 26: os atacantes, meio-campistas, goleiros e defensores pra você arrasar no Modo Carreira

Se você vai começar um novo save no EA Sports FC 26 Modo Carreira, precisa pensar no futuro. Isso significa contratar os melhores jovens talentos disponíveis. Seja para um grande clube que busca o “próximo Messi” ou para uma equipe menor que quer lucrar revelando promessas, apostar em jogadores jovens com alto potencial é parte fundamental do jogo.

A GOAL separou os melhores nomes para cada posição — atacantes, meio-campistas, defensores e goleiros — para você iniciar sua trajetória no Modo Carreira com vantagem.

CHAVE:POS = Posição | CR = Classificação Atual | PR = Potencial

