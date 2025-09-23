Goal.com
EA Sports FC 26 best young players wonderkids Lamine Yamal EndrickEA Sports/GOAL composite
Ryan Kelly

Os melhores jovens do EA Sports FC 26: os atacantes, meio-campistas, goleiros e defensores pra você arrasar no Modo Carreira

Se você está no processo de construir uma dinastia no Modo Carreira, precisará investir em jovens talentos - e a GOAL te ajuda no que você precisa

Se você vai começar um novo save no EA Sports FC 26 Modo Carreira, precisa pensar no futuro. Isso significa contratar os melhores jovens talentos disponíveis. Seja para um grande clube que busca o “próximo Messi” ou para uma equipe menor que quer lucrar revelando promessas, apostar em jogadores jovens com alto potencial é parte fundamental do jogo.

A GOAL separou os melhores nomes para cada posição — atacantes, meio-campistas, defensores e goleiros — para você iniciar sua trajetória no Modo Carreira com vantagem.

CHAVE:POS = Posição | CR = Classificação Atual | PR = Potencial

  • endrickGetty Images

    Melhores jovens atacantes e avançados no EA Sports FC 26

    JogadorClubeIdadePOSOVPOT
    EndrickReal Madrid19ATA7791
    Francesco CamardaLecce17ATA6587
    Mathys TelTottenham20ATA7786
    Eli Junior KroupiBournemouth19ATA7485
    Conrad HarderRB Leipzig20ATA7485
    Charalampos KostoulasBrighton18ATA7285
    Chido ObiMan Utd17ATA6584 
    Christian KofaneBayer Leverkusen19ATA6884
    Marc GuiuChelsea19ATA7184
    Francesco Pio EspositoLombardia20ATA7284
    Jeronimo DominaUnion Santa Fe19ATA7084
    Nelson WeiperMainz20ATA7084
    Santiago CastroBologna20ATA7684
    Kaye FuroClub Brugge18ATA6383
    Kaua EliasShakhtar Donetsk19ATA7183

    O brasileiro Endrick, do Real Madrid, é o destaque entre os atacantes promissores. Ele começa com overall 77 e pode chegar a 91, nível comparável a Mbappé ou Dembélé.

    Logo atrás aparece Francesco Camarda, do Milan (emprestado ao Lecce), com potencial de 87, seguido por Mathys Tel (Tottenham), que pode alcançar 86. Já os torcedores do Manchester United terão curiosidade em acompanhar o crescimento de Chido Obi, que tem potencial de 84.

  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    Melhores jovens meio-campistas no EA Sports FC 26

    JogadorClubeIdadePOSOVPOT
    Lamine YamalBarcelona18MD8995
    Desire DouéPSG20PD8591
    Joao NevesPSG20MC8590
    EstevaoChelsea18MD7889
    Jorthy MokioAjax17VOL7089
    Kenan YildizJuventus20MEI7989 
    Arda GulerReal Madrid20MD8189
    Rodrigo MoraPorto18MEI7689
    Rio NgumohaLiverpool17LM6888
    Franco MastantuonoReal Madrid18MEI7788
    Geovany QuendaSporting18MD7688
    Antonio NusaRB Leipzig20ME7688
    Pablo GarciaReal Betis19MD6887
    Assane Diao DiaouneComo20ME7687
    Lucas BergvallTottenham19CM7787
    Ethan NwaneriArsenal18PD7687
    Warren Zaire-EmeryPSG19CM8087
    Arthur VermeerenMarseille20CM7787
    Julien DuranvilleBorussia Dortmund19MD7287
    Kees SmitAZ19MEI7287
    Lennart KarlBayern Munich17MEI6386
    Ayyoub BouaddiLOSC Lille17CM7586
    Konstantinos KaretsasGenk17MEI7086
    Maher CarizzoVelez19MD7286
    Joao CostaAl Ettifaq20MD7186

    Sem surpresas, o craque do Barcelona Lamine Yamal, de apenas 18 anos, lidera a lista. Ele já tem overall 89 e pode atingir 95, comparável a ídolos como Messi e Cristiano Ronaldo.

    Atrás dele aparecem a dupla do PSG, Desire Doué (PR: 91) e Joao Neves (PR: 90). O brasileiro Estevão (Chelsea) e o volante Jorthy Mokio (Ajax) também são apostas fortes, ambos com potencial de 89.

    Outro nome a ficar de olho é Rio Ngumoha, de 17 anos, revelação do Liverpool, com teto de 88. Entre os talentos mais jovens, se destacam Lennart Karl (Bayern), Ayyoub Bouaddi (Lille) e Konstantinos Karetsas (Genk), todos com potencial de 86.

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Melhores jovens defensores no EA Sports FC 26

    JogadorClubeIdadePOSOVPOT
    Dean HuijsenReal Madrid20ZAG8289
    Jorrel HatoChelsea19LE7889
    Pau CubarsiBarcelona18ZAG8288
    Givairo ReadFeyenoord19LD7588
    Finn JeltschStuttgart19ZAG7287
    Myles Lewis-SkellyArsenal18LE7887
    Luka VuskovicHamburg18ZAG7287
    El Chadaille BitshiabuRB Leipzig20ZAG7587
    Pietro ComuzzoFiorentina20ZAG7486
    Leny YoroMan Utd19ZAG7886
    Joaquin SeysClub Brugge20LD7386
    Joane GadouRB Salzburg18ZAG6685
    YarekPSV20ZAG7385
    Pau NavarroVillarreal20ZAG7085
    Jan-Carlo SimicAl-Ittihad20ZAG7085
    Diego LeonMan Utd18LE6485
    Martim FernandesPorto19LD7585
    Josh AcheampongChelsea19LD7085
    Tobias PalacioArgentinos Juniors18ZAG6985
    Ayden HeavenMan Utd18ZAG6984

    Os dois principais zagueiros jovens do jogo atuam na Espanha, mas em lados diferentes do Clássico: Dean Huijsen (Real Madrid, PR 89) e Pau Cubarsi (Barcelona, POT: 88). Ambos já despontam como futuros pilares da defesa da seleção espanhola. Logo atrás aparecem o alemão Finn Jeltsch e o croata Jusko Vuskovic, cada um com potencial de 87.

    Na lateral, o destaque pela esquerda é Jorrel Hato (Chelsea), enquanto pela direita o melhor nome é Givairo Read (Feyenoord). O Manchester United também está bem servido para o futuro, com promessas como Leny Yoro, Diego Leon e Ayden Heaven.

  • Melhores jovens goleiros no EA Sports FC 25

    JogadorClubeIdadePOSOVPOT
    Guillaume RestesToulouse20GOL7886
    Matthieu EpoloStandard Liege20GOL7385
    Dennis SeimenPaderborn19GOL6684
    Mike PendersStrasbourg20GOL7384
    Lucca BrughmansGenk17GOL5982
    Tiago Pereira CardosoBorussia Monchengladbach19GOL6782
    Robin RisserLens20GOL7282
    Ewen JaouenReims19GOL6882
    Mathys NifloreDunkerque18GOL6381
    Joeri HeerkensAjax19GOL6480

    Mesmo já perto do limite de idade para ser considerado promessa, Guillaume Restes segue como o melhor jovem goleiro do jogo. O francês do Toulouse, porém, viu seu potencial cair de 88 para 86 em relação ao FC 25. Outro nome forte é Matthieu Epolo (POT: 85), enquanto o alemão Dennis Seimen segue entre os mais bem avaliados.

    A posição de goleiro, aliás, é dominada pelos franceses: Robin Risser, Ewen Jaouen e Mathys Niflore são alguns dos talentos que atuam no país.

  • Listas dos melhores jovens jogadores desde 2021

