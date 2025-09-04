Estádios do EA Sports FC 26: a lista das arenas e cada palco do game

Uma das coisas que realmente dá vida a um videogame esportivo é a atmosfera do estádio. E isso fica mais evidente na franquia EA FC, onde os campos mais lendários do mundo ocupam o centro do palco — seja o histórico Anfield do Liverpool, o majestoso Santiago Bernabéu do Real Madrid ou o charmosamente compacto Craven Cottage, casa do Fulham.
EA FC 26 está mantendo essa tradição forte, oferecendo aos fãs uma impressionante programação de mais de 170 arenas, uma mistura de locais oficialmente licenciados e genéricos criativamente desenhados.
A edição deste ano não é apenas sobre os favoritos que retornam, mas também traz uma nova leva de estádios. A EA agora confirmou o resumo completo de cada campo incluído no jogo, dividido liga por liga.
Para os apaixonados por futebol e videogames, a lista de estádios no EA Sports FC 26 é um deleite à parte. Além de jogar, muitos fãs também se interessam por apostas esportivas. Utilizar sites de apostas legais garante que esta prática esteja em conformidade com as regulamentações, proporcionando um ambiente seguro e emocionante para explorar enquanto joga ou assiste suas competições favoritas.
Todos os Novos Estádios no EA Sports FC 26
|Estádio
|Times
|Allianz Arena
|Bayern Munich
|Böllenfalltor
|SV Darmstadt 98
|Holstein Stadion
|Holstein Kiel
|Hill Dickinson Stadium
|Everton
|Jakob-Park
|FC Basel
|Wankdorf
|BSC Young Boys
|Beaujoire
|FC Nantes
|Tupras Stadium
|Beşiktaş JK
|Son Moix Stadium
|RCD Mallorca
|RB Arena
|Red Bull Salzburg
|Diego Armando Maradona Stadium
|Napoli
|Fratton Park
|Portsmouth
|Stamford Bridge
|Chelsea
A Alemanha assume o centro das atenções no EA SPORTS FC 26 com a maior renovação de estádios do ano, recebendo três novas adições. A lendária Allianz Arena do Bayern de Munique faz seu aguardado retorno, enquanto o Bollenfalltor do Darmstadt e o Holstein Stadion do Holstein Kiel completam uma atmosfera mais autêntica da Bundesliga e da Bundesliga 2.
Na Inglaterra, o novíssimo Hill Dickinson Stadium do Everton é o destaque das atualizações. Após décadas no amado Goodison Park, a mudança dos Toffees para sua casa de ponta à beira-mar é refletida no jogo, oferecendo aos jogadores a chance de vivenciar com estilo o novo capítulo do clube.
Pela Europa, a seleção se torna ainda mais rica. O Beaujoire, do Nantes, o Tupras Stadium, do Beşiktaş e a RB Arena, do Salzburg injetam um sabor extra da Ligue 1, da Süper Lig Turca e da Bundesliga Austríaca, dando aos entusiastas do Modo Carreira fora das cinco grandes ligas muito para comemorar. O futebol suíço também ganha a representação há muito esperada, com o St. Jakob-Park, do Basel, e o Wankdorf, do BSC Young Boys, estreando virtualmente.
EA FC
O Chase Stadium, orgulhoso lar dos Herons e de Lionel Messi, também fará parte do EA SPORTS FC 26, trazendo um pouco do charme do futebol de Fort Lauderdale diretamente para o jogo.
Vários terrenos familiares também receberam uma nova camada de tinta. O Estadi Mallorca Son Moix, do RCD Mallorca, o icônico Fratton Park, do Portsmouth, e o lendário Stamford Bridge, do Chelsea, foram todos reconstruídos para capturar de forma mais autêntica o visual e a atmosfera da vida real.
Não são apenas os locais licenciados que estão recebendo atenção. Um punhado de estádios clássicos originais — Union Park Stadium, Stade Municipal, Stadio Classico e Molton Road — foi completamente reinventado, garantindo que até mesmo as arenas ficcionais carreguem um senso de história e detalhe.
E para completar, o Estádio Diego Armando Maradona, do Napoli, finalmente junta-se ao elenco — uma homenagem há muito esperada a um dos ícones mais inesquecíveis do esporte e um verdadeiro presente para os torcedores da Serie A.
Quais estádios estarão disponíveis no EA Sports FC 26?
Estádios autênticos são uma parte crucial da imersão do EA SPORTS FC 26, ajudando a replicar a atmosfera, a arquitetura e a cultura do futebol mundial. O jogo apresenta mais de 120 locais reais, abrangendo as principais ligas europeias, competições internacionais, futebol feminino e clubes da América do Norte e do Sul. Embora apenas uma pequena quantidade tenha sido confirmada oficialmente, os extensos acordos de licenciamento da EA permitem que os fãs entrem em muitos dos estádios mais icônicos do mundo.
Estádios da Premier League no EA Sports FC 26
EA SPORTS FC 26 está pronto para apresentar uma coleção repleta de arenas da Premier League, colocando futebol inglês para pulsar na ponta dos seus dedos. Entre os destaques está a nova casa do Everton, o Hill Dickinson Stadium, que promete oferecer uma atmosfera vibrante e uma experiência de jogo inesquecível para jogadores e torcedores.
|Estádio
|Equipe
|American Express Stadium
|Brighton & Hove Albion
|Anfield
|Liverpool
|Craven Cottage
|Fulham
|Elland Road
|Leeds United
|Emirates Stadium
|Arsenal
|Etihad Stadium
|Manchester City
|Gtech Community Stadium
|Brentford
|Hill Dickinson Stadium
|Everton
|London Stadium
|West Ham United
|Molineux Stadium
|Wolverhampton Wanderers
|Old Trafford
|Manchester United
|Selhurst Park
|Crystal Palace
|St. James’ Park
|Newcastle United
|Stadium of Light
|Sunderland
|Stamford Bridge
|Chelsea
|The City Ground
|Nottingham Forest
|Tottenham Hotspur Stadium
|Tottenham Hotspur
|Turf Moor
|Burnley
|Villa Park
|Aston Villa
|Vitality Stadium
|Bournemouth
Estádios da English Football League no EA Sports FC 26
|Estádio
|Equipe
|Accu Stadium
|Huddersfield Town
|Ashton Gate
|Bristol City
|Bramall Lane
|Sheffield United
|Cardiff City Stadium
|Cardiff City
|Carrow Road
|Norwich City
|Coventry Building Society Arena
|Coventry City
|Ewood Park
|Blackburn Rovers
|Fratton Park
|Portsmouth
|Kenilworth Road
|Luton Town
|King Power Stadium
|Leicester City
|MATRADE Loftus Road Stadium
|Queens Park Rangers
|MKM Stadium
|Hull City
|Portman Road
|Ipswich Town
|Riverside Stadium
|Middlesbrough
|St. Mary’s Stadium
|Southampton
|Stoke City FC Stadium
|Stoke City
|Swansea.com Stadium
|Swansea City
|The Hawthorns
|West Bromwich Albion
|Vicarage Road
|Watford
Estádios da Bundesliga no EA Sports FC 26
|Estádio
|Equipe
|Allianz Arena
|Bayern Munich
|BayArena
|Bayer Leverkusen
|BORUSSIA-PARK
|Borussia Mönchengladbach
|Deutsche Bank Park
|Eintracht Frankfurt
|Europa-Park Stadion
|SC Freiburg
|MEWA ARENA
|Mainz 05
|MHPArena
|VfB Stuttgart
|Millerntor-Stadion
|FC St. Pauli
|PreZero Arena
|TSG Hoffenheim
|Red Bull Arena (Leipzig)
|RB Leipzig
|RheinEnergieStadion
|1. FC Köln
|Signal Iduna Park
|Borussia Dortmund
|Stadion An der Alten Försterei
|Union Berlin
|Volksparkstadion
|Hamburger SV
|Volkswagen Arena
|VfL Wolfsburg
|Weserstadion
|Werder Bremen
|WWK Arena
|FC Augsburg
Estádios da Bundesliga 2 no EA Sports FC 26
|Estádio
|Equipe
|Düsseldorf-Arena
|Fortuna Düsseldorf
|Heinz von Heiden-Arena
|Hannover 96
|Holstein-Stadion
|Holstein Kiel
|Home Deluxe Arena
|Dynamo Dresden
|Max-Morlock-Stadion
|1. FC Nürnberg
|Olympiastadion
|Hertha BSC
|SchücoArena
|Arminia Bielefeld
|Sportpark Ronhof Thomas Sommer
|SpVgg Greuther Fürth
|Stadion am Böllenfalltor
|SV Darmstadt 98
|VELTINS-Arena
|FC Schalke 04
|Vonovia Ruhrstadion
|VfL Bochum
Estádios de La Liga no EA Sports FC 26
|Estádio
|Equipe
|Coliseum
|Getafe CF
|Estadi Mallorca Son Moix
|RCD Mallorca
|Estadio ABANCA-Balaídos
|Celta Vigo
|Estadio Benito Villamarín
|Real Betis
|Estadio Ciutat de València
|Levante UD
|Estadio de la Cerámica
|Villarreal CF
|Estadio de Mendizorroza
|Deportivo Alavés
|Estadio de Montilivi
|Girona FC
|Estadio de Vallecas
|Rayo Vallecano
|Estadio El Sadar
|CA Osasuna
|Estadio Martínez Valero
|Elche CF
|Estadio Mestalla
|Valencia CF
|Estadio San Mamés
|Athletic Bilbao
|Estadio Santiago Bernabéu
|Real Madrid
|Ramón Sánchez-Pizjuán
|Sevilla FC
|RCDE Stadium
|RCD Espanyol
|Reale Arena
|Real Sociedad
|Riyad Air Metropolitano
|Atlético Madrid
Estádios da Women's Super League no EA Sports FC 26
|Estádio
|Equipe
|Goodison Park
|Everton Women
|Joie Stadium
|Man City Women
Estádios da Ligue 1 no EA Sports FC 26
|Estádio
|Equipe
|Decathlon Arena
|LOSC Lille
|Groupama Stadium
|Olympique Lyonnais
|Orange Vélodrome
|Olympique de Marseille
|Parc des Princes
|Paris Saint-Germain
|Stade Bollaert-Delelis
|RC Lens
|Stade de la Beaujoire
|FC Nantes
Estádios da Serie A no EA Sports FC 26
EA FC 26
|Estádio
|Time
|Allianz Stadium
|Juventus
|Bluenergy Stadium
|Atalanta Bergamasca Calcio
|Stadio Diego Armando Maradona
|Napoli
Estádios da Liga Portugal no EA Sports FC 26
|Estádio
|Time
|Estádio do Dragão
|FC Porto
|Estádio do SL Benfica
|SL Benfica
|Estádio José Alvalade
|Sporting CP
Estádios da Turkish Super Lig no EA Sports FC 26
EA Sports FC official website
|Estádio
|Time
|Chobani Stadyumu
|Desconhecido
|RAMS Park
|Desconhecido
|Tüpraş Stadyumu
|Beşiktaş JK
Restante dos estádios do mundo no EA Sports FC 26
|Estádio
|Time
|Donbass Arena
|Shakhtar Donetsk
Estádios da Eredivisie no EA Sports FC 26
|Estádio
|Time
|De Kuip
|Feyenoord Rotterdam
|Johan Cruijff ArenA
|Ajax Amsterdam
|Philips Stadion
|PSV Eindhoven
Estádios da Brack Swiss Super League no EA Sports FC 26
|Estádio
|Equipe
|St. Jakob-Park
|FC Basel
|Stadion Wankdorf
|BSC Young Boys
Estádios da Bundesliga Austríaca no EA Sports FC 26
EA Sports FC official website
|Estádio
|Equipe
|Red Bull Arena (Salzburg)
|Red Bull Salzburg
Estádios da Premiership Escocesa no EA Sports FC 26
|Estádio
|Equipe
|Celtic Park
|Celtic FC
|Ibrox Stadium
|Rangers FC
Estádios da MLS no EA Sports FC 26
|Estádio
|Equipe
|BC Place
|Vancouver Whitecaps FC
|BMO Stadium
|CF Toronto FC
|Chase Stadium
|Desconhecido
|Dignity Health Sports Park
|San Jose Earthquakes
|Lumen Field
|Seattle Sounders FC
|Mercedes-Benz Stadium
|Atlanta United FC
|Providence Park
|Portland Timbers
|Sports Illustrated Stadium
|NY Red Bulls
Estádios da RoshN Saudi League no EA Sports FC 26
|Estádio
|Equipe
|King Abdullah Sports City
|Al Hilal SFC
|King Fahd Stadium
|Al Nassr FC
Estádios Internacionais no EA Sports FC 26
|Estádio
|Equipe
|Wembley Stadium
|Seleção Nacional da Inglaterra
Estádios da Liga Profissional de Futebol (Argentina) no EA Sports FC 26
|Estádio
|Equipe
|Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini
|Independiente
|Estadio Presidente Perón
|Racing Club
|Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera)
|Boca Juniors
|Estadio Mâs Monumental
|River Plate
Estádios genéricos no EA Sports FC 26
|S No.
|Estádio
|1
|Estádio Al Jayeed
|2
|Aloha Park
|3
|Arena del Centenario
|4
|Arena D'Oro
|5
|Estádio dos Clubes Nível 1 (somente em Clubes)
|6
|Estádio dos Clubes Nível 2 (somente em Clubes)
|7
|Estádio dos Clubes Nível 3 (somente em Clubes)
|8
|Court Lane
|9
|Crown Lane
|10
|Eastpoint Arena
|11
|El Grandioso
|12
|El Libertador
|13
|Estádio das Artes
|14
|Estádio El Medio
|15
|Euro Park
|16
|Estádio Event Rush (somente em UT Rush)
|17
|Estádio FC Rush (somente em Rush)
|18
|Estádio Forest Park
|19
|Ivy Lane
|20
|Estádio Longville
|21
|Molton Road
|22
|O Dromo
|23
|Oktigann Park
|24
|Sanderson Park
|25
|Stade Municipal
|26
|Stadio Classico
|27
|Stadion 23. Maj
|28
|Stadion Europa
|29
|Stadion Hanguk
|30
|Stadion Neder
|31
|Stadion Olympik
|32
|Town Park
|33
|Estádio Union Park
|34
|Estádio de Evento UT (somente em UT)
|35
|Estádio UT (somente em UT)
|36
|Waldstadion