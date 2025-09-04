+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
EA Sports FC 2026 stadiumsEA Sports FC
Abhinav Sharma

Estádios do EA Sports FC 26: a lista das arenas e cada palco do game

São mais de 170 estádios de futebol ao redor do mundo que você pode escolher no PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch e PC

Uma das coisas que realmente dá vida a um videogame esportivo é a atmosfera do estádio. E isso fica mais evidente na franquia EA FC, onde os campos mais lendários do mundo ocupam o centro do palco — seja o histórico Anfield do Liverpool, o majestoso Santiago Bernabéu do Real Madrid ou o charmosamente compacto Craven Cottage, casa do Fulham. 

EA FC 26 está mantendo essa tradição forte, oferecendo aos fãs uma impressionante programação de mais de 170 arenas, uma mistura de locais oficialmente licenciados e genéricos criativamente desenhados.

A edição deste ano não é apenas sobre os favoritos que retornam, mas também traz uma nova leva de estádios. A EA agora confirmou o resumo completo de cada campo incluído no jogo, dividido liga por liga.

Todos os Novos Estádios no EA Sports FC 26

EstádioTimes
Allianz ArenaBayern Munich
BöllenfalltorSV Darmstadt 98
Holstein StadionHolstein Kiel
Hill Dickinson StadiumEverton
Jakob-ParkFC Basel
WankdorfBSC Young Boys
BeaujoireFC Nantes
Tupras StadiumBeşiktaş JK
Son Moix StadiumRCD Mallorca
RB ArenaRed Bull Salzburg
Diego Armando Maradona StadiumNapoli
Fratton ParkPortsmouth
Stamford BridgeChelsea

A Alemanha assume o centro das atenções no EA SPORTS FC 26 com a maior renovação de estádios do ano, recebendo três novas adições. A lendária Allianz Arena do Bayern de Munique faz seu aguardado retorno, enquanto o Bollenfalltor do Darmstadt e o Holstein Stadion do Holstein Kiel completam uma atmosfera mais autêntica da Bundesliga e da Bundesliga 2.

Na Inglaterra, o novíssimo Hill Dickinson Stadium do Everton é o destaque das atualizações. Após décadas no amado Goodison Park, a mudança dos Toffees para sua casa de ponta à beira-mar é refletida no jogo, oferecendo aos jogadores a chance de vivenciar com estilo o novo capítulo do clube.

Pela Europa, a seleção se torna ainda mais rica. O Beaujoire, do Nantes, o Tupras Stadium, do Beşiktaş e a RB Arena, do Salzburg injetam um sabor extra da Ligue 1, da Süper Lig Turca e da Bundesliga Austríaca, dando aos entusiastas do Modo Carreira fora das cinco grandes ligas muito para comemorar. O futebol suíço também ganha a representação há muito esperada, com o St. Jakob-Park, do Basel, e o Wankdorf, do BSC Young Boys, estreando virtualmente.

St Jacobs ParkEA FC

O Chase Stadium, orgulhoso lar dos Herons e de Lionel Messi, também fará parte do EA SPORTS FC 26, trazendo um pouco do charme do futebol de Fort Lauderdale diretamente para o jogo.

Vários terrenos familiares também receberam uma nova camada de tinta. O Estadi Mallorca Son Moix, do RCD Mallorca, o icônico Fratton Park, do Portsmouth, e o lendário Stamford Bridge, do Chelsea, foram todos reconstruídos para capturar de forma mais autêntica o visual e a atmosfera da vida real.

Não são apenas os locais licenciados que estão recebendo atenção. Um punhado de estádios clássicos originais — Union Park Stadium, Stade Municipal, Stadio Classico e Molton Road — foi completamente reinventado, garantindo que até mesmo as arenas ficcionais carreguem um senso de história e detalhe.

E para completar, o Estádio Diego Armando Maradona, do Napoli, finalmente junta-se ao elenco — uma homenagem há muito esperada a um dos ícones mais inesquecíveis do esporte e um verdadeiro presente para os torcedores da Serie A.

Quais estádios estarão disponíveis no EA Sports FC 26?

Estádios autênticos são uma parte crucial da imersão do EA SPORTS FC 26, ajudando a replicar a atmosfera, a arquitetura e a cultura do futebol mundial. O jogo apresenta mais de 120 locais reais, abrangendo as principais ligas europeias, competições internacionais, futebol feminino e clubes da América do Norte e do Sul. Embora apenas uma pequena quantidade tenha sido confirmada oficialmente, os extensos acordos de licenciamento da EA permitem que os fãs entrem em muitos dos estádios mais icônicos do mundo.

Estádios da Premier League no EA Sports FC 26

EA SPORTS FC 26 está pronto para apresentar uma coleção repleta de arenas da Premier League, colocando futebol inglês para pulsar na ponta dos seus dedos. Entre os destaques está a nova casa do Everton, o Hill Dickinson Stadium, que promete oferecer uma atmosfera vibrante e uma experiência de jogo inesquecível para jogadores e torcedores.

EstádioEquipe
American Express StadiumBrighton & Hove Albion
AnfieldLiverpool
Craven CottageFulham
Elland RoadLeeds United
Emirates StadiumArsenal
Etihad StadiumManchester City
Gtech Community StadiumBrentford
Hill Dickinson StadiumEverton
London StadiumWest Ham United
Molineux StadiumWolverhampton Wanderers
Old TraffordManchester United
Selhurst ParkCrystal Palace
St. James’ ParkNewcastle United
Stadium of LightSunderland
Stamford BridgeChelsea
The City GroundNottingham Forest
Tottenham Hotspur StadiumTottenham Hotspur
Turf MoorBurnley
Villa ParkAston Villa
Vitality StadiumBournemouth

Estádios da English Football League no EA Sports FC 26

EstádioEquipe
Accu StadiumHuddersfield Town
Ashton GateBristol City
Bramall LaneSheffield United
Cardiff City StadiumCardiff City
Carrow RoadNorwich City
Coventry Building Society ArenaCoventry City
Ewood ParkBlackburn Rovers
Fratton ParkPortsmouth
Kenilworth RoadLuton Town
King Power StadiumLeicester City
MATRADE Loftus Road StadiumQueens Park Rangers
MKM StadiumHull City
Portman RoadIpswich Town
Riverside StadiumMiddlesbrough
St. Mary’s StadiumSouthampton
Stoke City FC StadiumStoke City
Swansea.com StadiumSwansea City
The HawthornsWest Bromwich Albion
Vicarage RoadWatford

Estádios da Bundesliga no EA Sports FC 26

EstádioEquipe
Allianz ArenaBayern Munich
BayArenaBayer Leverkusen
BORUSSIA-PARKBorussia Mönchengladbach
Deutsche Bank ParkEintracht Frankfurt
Europa-Park StadionSC Freiburg
MEWA ARENAMainz 05
MHPArenaVfB Stuttgart
Millerntor-StadionFC St. Pauli
PreZero ArenaTSG Hoffenheim
Red Bull Arena (Leipzig)RB Leipzig
RheinEnergieStadion1. FC Köln
Signal Iduna ParkBorussia Dortmund
Stadion An der Alten FörstereiUnion Berlin
VolksparkstadionHamburger SV
Volkswagen ArenaVfL Wolfsburg
WeserstadionWerder Bremen
WWK ArenaFC Augsburg

Estádios da Bundesliga 2 no EA Sports FC 26

EstádioEquipe
Düsseldorf-ArenaFortuna Düsseldorf
Heinz von Heiden-ArenaHannover 96
Holstein-StadionHolstein Kiel
Home Deluxe ArenaDynamo Dresden
Max-Morlock-Stadion1. FC Nürnberg
OlympiastadionHertha BSC
SchücoArenaArminia Bielefeld
Sportpark Ronhof Thomas SommerSpVgg Greuther Fürth
Stadion am BöllenfalltorSV Darmstadt 98
VELTINS-ArenaFC Schalke 04
Vonovia RuhrstadionVfL Bochum

Estádios de La Liga no EA Sports FC 26

EstádioEquipe
ColiseumGetafe CF
Estadi Mallorca Son MoixRCD Mallorca
Estadio ABANCA-BalaídosCelta Vigo
Estadio Benito VillamarínReal Betis
Estadio Ciutat de ValènciaLevante UD
Estadio de la CerámicaVillarreal CF
Estadio de MendizorrozaDeportivo Alavés
Estadio de MontiliviGirona FC
Estadio de VallecasRayo Vallecano
Estadio El SadarCA Osasuna
Estadio Martínez ValeroElche CF
Estadio MestallaValencia CF
Estadio San MamésAthletic Bilbao
Estadio Santiago BernabéuReal Madrid
Ramón Sánchez-PizjuánSevilla FC
RCDE StadiumRCD Espanyol
Reale ArenaReal Sociedad
Riyad Air MetropolitanoAtlético Madrid 

Estádios da Women's Super League no EA Sports FC 26

EstádioEquipe
Goodison ParkEverton Women
Joie StadiumMan City Women

Estádios da Ligue 1 no EA Sports FC 26

EstádioEquipe
Decathlon ArenaLOSC Lille
Groupama StadiumOlympique Lyonnais
Orange VélodromeOlympique de Marseille
Parc des PrincesParis Saint-Germain
Stade Bollaert-DelelisRC Lens
Stade de la BeaujoireFC Nantes

Estádios da Serie A no EA Sports FC 26

Napoli StadiumEA FC 26

EstádioTime
Allianz StadiumJuventus
Bluenergy StadiumAtalanta Bergamasca Calcio
Stadio Diego Armando MaradonaNapoli

Estádios da Liga Portugal no EA Sports FC 26

EstádioTime
Estádio do DragãoFC Porto
Estádio do SL BenficaSL Benfica
Estádio José AlvaladeSporting CP

Estádios da Turkish Super Lig no EA Sports FC 26

Besiktas Stadium 1EA Sports FC official website

EstádioTime
Chobani StadyumuDesconhecido
RAMS ParkDesconhecido
Tüpraş StadyumuBeşiktaş JK

Restante dos estádios do mundo no EA Sports FC 26

EstádioTime
Donbass ArenaShakhtar Donetsk

Estádios da Eredivisie no EA Sports FC 26

EstádioTime
De KuipFeyenoord Rotterdam
Johan Cruijff ArenAAjax Amsterdam
Philips StadionPSV Eindhoven

Estádios da Brack Swiss Super League no EA Sports FC 26

EstádioEquipe
St. Jakob-ParkFC Basel
Stadion WankdorfBSC Young Boys

Estádios da Bundesliga Austríaca no EA Sports FC 26

RB ArenaEA Sports FC official website

EstádioEquipe
Red Bull Arena (Salzburg)Red Bull Salzburg

Estádios da Premiership Escocesa no EA Sports FC 26

EstádioEquipe
Celtic ParkCeltic FC
Ibrox StadiumRangers FC

Estádios da MLS no EA Sports FC 26

EstádioEquipe
BC PlaceVancouver Whitecaps FC
BMO StadiumCF Toronto FC
Chase StadiumDesconhecido
Dignity Health Sports ParkSan Jose Earthquakes
Lumen FieldSeattle Sounders FC
Mercedes-Benz StadiumAtlanta United FC
Providence ParkPortland Timbers
Sports Illustrated StadiumNY Red Bulls

Estádios da RoshN Saudi League no EA Sports FC 26

EstádioEquipe
King Abdullah Sports CityAl Hilal SFC
King Fahd StadiumAl Nassr FC

Estádios Internacionais no EA Sports FC 26

EstádioEquipe
Wembley StadiumSeleção Nacional da Inglaterra

Estádios da Liga Profissional de Futebol (Argentina) no EA Sports FC 26

EstádioEquipe
Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique BochiniIndependiente
Estadio Presidente PerónRacing Club
Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera)Boca Juniors
Estadio Mâs MonumentalRiver Plate

Estádios genéricos no EA Sports FC 26

S No.Estádio
1Estádio Al Jayeed
2Aloha Park
3Arena del Centenario
4Arena D'Oro
5Estádio dos Clubes Nível 1 (somente em Clubes)
6Estádio dos Clubes Nível 2 (somente em Clubes)
7Estádio dos Clubes Nível 3 (somente em Clubes)
8Court Lane
9Crown Lane
10Eastpoint Arena
11El Grandioso
12El Libertador
13Estádio das Artes
14Estádio El Medio
15Euro Park
16Estádio Event Rush (somente em UT Rush)
17Estádio FC Rush (somente em Rush)
18Estádio Forest Park
19Ivy Lane
20Estádio Longville
21Molton Road
22O Dromo
23Oktigann Park
24Sanderson Park
25Stade Municipal
26Stadio Classico
27Stadion 23. Maj
28Stadion Europa
29Stadion Hanguk
30Stadion Neder
31Stadion Olympik
32Town Park
33Estádio Union Park
34Estádio de Evento UT (somente em UT)
35Estádio UT (somente em UT)
36Waldstadion
