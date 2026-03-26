Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP
Gabriel Marin

Mbappé rasga elogios a Neymar: "Não vejo uma Copa do Mundo sem Neymar, ele vai se preparar"

K. Mbappe
Neymar
Copa do Mundo
Brasil x França
Brasil
França
Amistosos

Craque francês exalta ex-companheiro, destaca evolução de Vini Jr. e descarta favoritismo da França no mundial

Na véspera do aguardado amistoso entre Brasil e França, em Boston, o atacante Kylian Mbappé concedeu entrevista exclusiva à GE TV e fez questão de enaltecer o talento de Neymar, seu ex-companheiro de PSG.

Ao ser questionado sobre o protagonismo da seleção brasileira, se hoje seria "o time de Neymar" ou "o time de Vinícius Júnior", o camisa 10 da França preferiu dividir os holofotes, mas não economizou nos elogios aos craques brasileiros.

"Que pergunta! Acredito que pode ser dos dois. Vini agora necessita dar um passo a mais na seleção, mas Neymar é Neymar. Neymar é um grandíssimo jogador. A Copa do Mundo é a competição das estrelas. Todas as estrelas estão aqui, e no meu livro Neymar é uma das maiores estrelas. Não vejo o Mundial sem Neymar".

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • TOPSHOT-FBL-FRA-CUP-PAYS DE CASSEL-PSGAFP

    Confiança na recuperação

    Mesmo sem garantir a presença do brasileiro, Mbappé demonstrou confiança de que Neymar estará pronto para a próxima Copa do Mundo. O francês destacou o histórico e a capacidade de superação do ex-companheiro.

    "Para mim, Neymar é um jogador que faz muita diferença. Eu joguei com ele, aprendi muito. É ver como ele está. Mas eu conheço Neymar, ele vai se preparar, vai estar lá. Eu o conheço".

    Os mais diversos esportes e resenhasInscreva-se!

    Mbappé ainda fez menção ao respeito pelas decisões técnicas, citando o treinador Carlo Ancelotti, atualmente à frente da seleção brasileira.

    "Não posso ir contra o meu ex-treinador. Tenho que respeitar a decisão dele".

    • Publicidade
  • Ukraine v France - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Favoritismo contra o Brasil? Não para Mbappé!

    Apesar do bom momento vivido pela seleção francesa e do retrospecto positivo em Copas do Mundo, com vitórias sobre o Brasil em 1986, 1998 e 2006, Mbappé rejeitou qualquer rótulo de favoritismo para o amistoso desta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília).

    "Você nunca pode ser favorito contra uma equipe que tem cinco estrelas na camisa. Impossível. Brasil é o maior país do futebol. Cinco Copas do Mundo são história".

    O atacante ainda destacou a importância do confronto como preparação para o futuro: "Para nós, é uma oportunidade de mostrar nossa qualidade e nos prepararmos para ganhar o mundial".

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Mbappé brinca com Vini Jr. sobre Libertadores

    Em tom descontraído, Mbappé também comentou sobre a possibilidade de conhecer de perto o futebol sul-americano. Provocado pela repórter Mari Spinelli sobre a ausência em competições como a Libertadores, o francês entrou na brincadeira.

    "Quem sabe? Nunca sabemos o que vai acontecer. Vou perguntar ao Vini se ele me deixa ir assistir a um jogo do Flamengo na Libertadores".

    Entre elogios, respeito e bom humor, Mbappé mostrou que, dentro e fora de campo, o duelo entre Brasil e França segue sendo um dos mais emblemáticos do futebol mundial.

Amistosos
Colômbia crest
Colômbia
COL
França crest
França
FRA
Amistosos
Brasil crest
Brasil
BRA
Croácia crest
Croácia
CRO