Mbappé rasga elogios a Neymar: "Não vejo uma Copa do Mundo sem Neymar, ele vai se preparar"

Na véspera do aguardado amistoso entre Brasil e França, em Boston, o atacante Kylian Mbappé concedeu entrevista exclusiva à GE TV e fez questão de enaltecer o talento de Neymar, seu ex-companheiro de PSG.

Ao ser questionado sobre o protagonismo da seleção brasileira, se hoje seria "o time de Neymar" ou "o time de Vinícius Júnior", o camisa 10 da França preferiu dividir os holofotes, mas não economizou nos elogios aos craques brasileiros.

"Que pergunta! Acredito que pode ser dos dois. Vini agora necessita dar um passo a mais na seleção, mas Neymar é Neymar. Neymar é um grandíssimo jogador. A Copa do Mundo é a competição das estrelas. Todas as estrelas estão aqui, e no meu livro Neymar é uma das maiores estrelas. Não vejo o Mundial sem Neymar".