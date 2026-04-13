Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduzido por

Mbappé estraga a melhor versão de Vinícius

Especiais e Opinião
La Liga
K. Mbappe
Vinicius Junior
Real Madrid
Espanha

A presença de Mbappé não favorece o estilo de jogo de Vinícius

A produção ofensiva de Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, diminuiu desde que ele sofreu uma entorse no joelho no início de dezembro passado, lesão que prejudicou seu desempenho. 

No entanto, essa lesão deu a Vinícius Júnior a oportunidade de liderar o ataque do Real Madrid e elevou a confiança técnica de uma equipe que parecia perdida.

Sem Mbappé, o Real Madrid apresentou suas melhores atuações nesta temporada, eliminando o Manchester City da Liga dos Campeões e continuando a perseguição ao Barcelona na La Liga.

Mbappé havia forçado demais o joelho, pagando o preço por isso e ficando fora de sete partidas desde o início de 2026, deixando a responsabilidade ofensiva para seu companheiro Vinícius.

  • CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vinícius brilha na ausência de Mbappé

    O jornal "Sport" publicou uma reportagem sobre o brilho de Vinícius, na ausência de seu companheiro francês Kylian Mbappé.

    O jornal espanhol confirmou que o astro brasileiro voltou a brilhar em campo e recuperou a importância que tinha antes da chegada de Mbappé.

    O técnico Álvaro Arbeloa apoiou Vinícius a tal ponto que o jogador brasileiro se tornou o artilheiro do Real Madrid desde o início de 2026, com 12 gols, dois a menos que Mbappé, apesar de ter jogado 770 minutos a mais. 

    Mas, além dos gols, que servem como indicador da recuperação do nível de Vinícius, o que o Real Madrid conseguiu foi fechar os espaços entre as linhas e apresentar um futebol que não se via desde a temporada passada. 

    A torcida viveu um momento de entusiasmo e se divertiu com a atuação do time, e tudo isso aconteceu na ausência de Mbappé e Bellingham, dois dos principais astros da equipe.

    • Publicidade
  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Mbappé desequilibra o Real Madrid

    No entanto, esse entusiasmo foi mais uma grande ilusão, já que o retorno de Mbappé não beneficiou nem a equipe nem Vinícius, enquanto ainda não está claro se a presença de Bellingham é positiva, tendo em vista o brilhantismo de Arda Güler em sua posição. 

    E o ambiente do Real Madrid começou a questionar se o papel de Kylian Mbappé é benéfico para o grupo ou não.

    O Sport esclareceu: “A grande questão é se Mbappé está prejudicando o equilíbrio do Real Madrid devido a uma tendência individualista que se concentra apenas em marcar gols, negligenciando as tarefas coletivas”.

    Mbappé reconheceu que defende menos do que os outros, o que afeta negativamente o sistema e os planos traçados por Arbeloa.

  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vinícius não se entrosa totalmente com Mbappé

    No fim das contas, os fatos indicam que a presença de Mbappé não favorece o estilo de jogo de Vinícius, que admite não se entrosar totalmente com o companheiro francês, apesar da excelente relação entre os dois. 

    Mbappé interfere na zona de Vinícius em campo, não lê seus movimentos nos contra-ataques de maneira ideal e não abre espaços para ele ao atrair os zagueiros; pelo contrário, acontece o oposto.

    Além disso, Vinícius tem dificuldade em se movimentar sem a bola para recebê-la em uma posição confortável; no entanto, Vinícius deu cinco assistências para ele, contra nenhuma do jogador francês.

Liga dos Campeões
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA