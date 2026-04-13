Mbappé estraga a melhor versão de Vinícius

A produção ofensiva de Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, diminuiu desde que ele sofreu uma entorse no joelho no início de dezembro passado, lesão que prejudicou seu desempenho.

No entanto, essa lesão deu a Vinícius Júnior a oportunidade de liderar o ataque do Real Madrid e elevou a confiança técnica de uma equipe que parecia perdida.

Sem Mbappé, o Real Madrid apresentou suas melhores atuações nesta temporada, eliminando o Manchester City da Liga dos Campeões e continuando a perseguição ao Barcelona na La Liga.

Mbappé havia forçado demais o joelho, pagando o preço por isso e ficando fora de sete partidas desde o início de 2026, deixando a responsabilidade ofensiva para seu companheiro Vinícius.