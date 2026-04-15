Martin Odegaard, "desesperado", confirma novo revés devido a lesão no Arsenal

O capitão do Arsenal confirmou que está novamente lidando com uma lesão no joelho enquanto se esforça para retornar aos Gunners. O meio-campista já havia ficado seis semanas afastado dos gramados devido a um problema anterior no joelho antes de retornar na semana passada para ser titular na derrota pela FA Cup contra o Southampton. No entanto, seu retorno parece ter sido interrompido após uma recaída durante a competição europeia.

Odegaard jogou uma hora na copa antes de ser titular contra o Sporting CP na Liga dos Campeões, mas caiu fora da bola durante o confronto em Lisboa. Apesar de ter continuado por 10 minutos após o contato inicial, a lesão foi grave o suficiente para deixá-lo de fora da decepcionante derrota do Arsenal por 2 a 1 para o Bournemouth na tarde de sábado.