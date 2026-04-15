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Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Martin Odegaard, "desesperado", confirma novo revés devido a lesão no Arsenal

M. Oedegaard
Arsenal
Arsenal x Sporting
Sporting
Liga dos Campeões
Manchester City x Arsenal
Manchester City
Premier League

O capitão do Arsenal, Martin Odegaard, confirmou que enfrentará mais um período fora dos gramados após sofrer uma nova lesão durante a campanha europeia do clube. O meio-campista norueguês, que já passou por uma temporada marcada por altos e baixos devido a problemas físicos, admitiu estar “ansioso” para retornar, enquanto os Gunners enfrentam uma sequência de jogos decisiva para o restante da temporada.

  • Mais uma lesão para o capitão dos Gunners

    O capitão do Arsenal confirmou que está novamente lidando com uma lesão no joelho enquanto se esforça para retornar aos Gunners. O meio-campista já havia ficado seis semanas afastado dos gramados devido a um problema anterior no joelho antes de retornar na semana passada para ser titular na derrota pela FA Cup contra o Southampton. No entanto, seu retorno parece ter sido interrompido após uma recaída durante a competição europeia.

    Odegaard jogou uma hora na copa antes de ser titular contra o Sporting CP na Liga dos Campeões, mas caiu fora da bola durante o confronto em Lisboa. Apesar de ter continuado por 10 minutos após o contato inicial, a lesão foi grave o suficiente para deixá-lo de fora da decepcionante derrota do Arsenal por 2 a 1 para o Bournemouth na tarde de sábado.

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  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Odegaard explica o revés em Lisboa

    "Tive que sair no segundo tempo daquele jogo em Portugal na semana passada, sentindo dores no joelho, e foi por isso que perdi a partida do fim de semana", escreveu Odegaard em suas notas no programa oficial. O capitão deu um vislumbre de esperança aos torcedores do Emirates, acrescentando: "Tive uma pequena lesão contra o Sporting, mas espero que não seja nada grave."

    O momento não poderia ser pior para Mikel Arteta, com o clube enfrentando a segunda partida das quartas de final e um jogo que pode decidir o título na mesma semana. “Estou ansioso para voltar o mais rápido possível, porque este é o período crucial da temporada, tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões”, continuou o meio-campista, destacando sua frustração pessoal com o ritmo intermitente de sua campanha.

  • Partidas decisivas à vista

    Odegaard não entrará em campo na noite de quarta-feira, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting. Os torcedores ficarão na expectativa quanto à sua condição física, enquanto a equipe se prepara para a viagem decisiva de domingo para enfrentar o Manchester City no Etihad Stadium. O que está em jogo não poderia ser mais importante para o time do norte de Londres, agora que a disputa pelo título chega ao seu ponto culminante.

    Uma vitória contra a equipe de Pep Guardiola restauraria a vantagem de nove pontos do Arsenal na liderança da tabela da Premier League. Por outro lado, uma derrota daria ao City o ímpeto e a chance de assumir a liderança antes da próxima partida dos Gunners. Ficar sem seu principal criador de jogadas para um confronto de tão alto risco seria um enorme obstáculo tático a ser superado por Arteta.

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Uma temporada frustrante para o meia-atacante

    A temporada de Odegaard tem sido marcada por problemas físicos que o impediram de encontrar um ritmo consistente. O ex-jogador do Real Madrid sofreu problemas no ombro no início da campanha, e essas lesões recorrentes no joelho agora prejudicaram seu desempenho, justamente quando a temporada entra em sua fase mais exigente. A ausência do capitão tem sido sentida em campo, especialmente no aspecto criativo.

    Odegaard foi titular em apenas 13 partidas da Premier League e em apenas três dos 11 jogos do Arsenal na Liga dos Campeões nesta temporada.

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