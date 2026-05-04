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Marcus Thuram presta homenagem ao ícone da NBA Kobe Bryant após a conquista do título da Série A pelo Inter
O Inter garante o título com uma vitória esmagadora
O Inter conquistou o título da Série A com três rodadas de antecedência, após derrotar o Parma por 2 a 0 no Giuseppe Meazza. O resultado confirmou a equipe de Cristian Chivu como campeã e garantiu o 21º Scudetto do clube. Thuram abriu o placar, colocando o Inter na frente, antes de Henrikh Mkhitaryan selar a vitória no final da partida. A garantia dos três pontos provocou comemorações por toda Milão, com os Nerazzurri mais uma vez terminando no topo do futebol italiano.
Thuram segue a “Mentalidade Mamba” de Bryant
Após a vitória que garantiu o título, Thuram postou uma homenagem a Kobe no Instagram, recriando a famosa imagem do ícone do basquete no momento da conquista do campeonato. A foto original de Bryant foi tirada após a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Philadelphia 76ers na final da NBA de 2001. Ao lado da imagem recriada, Thuram escreveu: “A tricolor voltou para casa e nunca mais nos deixará.”
Domínio sob o comando de Chivu
Thuram tem sido uma revelação desde que chegou ao Inter em 2023, e sua contribuição para a conquista deste último título não pode ser subestimada. Nesta temporada, o jogador de 28 anos marcou 13 gols em 28 partidas da Série A, ficando apenas três atrás do companheiro de equipe Lautaro Martínez na lista dos artilheiros do campeonato. Além disso, no total, desde que chegou ao Nerazzurri, ele marcou 51 gols em 138 partidas em todas as competições.
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O foco agora está em um final de temporada forte
Embora o título já esteja garantido, o Inter ainda tem três partidas pelo campeonato pela frente antes do fim da temporada. O time também se preparará para a final da Coppa Italia contra a Lazio, marcada para 13 de maio, antes que o foco se volte, sem dúvida, para a janela de transferências de verão e a contratação de jogadores para reforçar o elenco.