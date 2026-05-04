Marcus Thuram presta homenagem ao ícone da NBA Kobe Bryant após a conquista do título da Série A pelo Inter

O Inter conquistou o título da Série A com três rodadas de antecedência, após derrotar o Parma por 2 a 0 no Giuseppe Meazza. O resultado confirmou a equipe de Cristian Chivu como campeã e garantiu o 21º Scudetto do clube. Thuram abriu o placar, colocando o Inter na frente, antes de Henrikh Mkhitaryan selar a vitória no final da partida. A garantia dos três pontos provocou comemorações por toda Milão, com os Nerazzurri mais uma vez terminando no topo do futebol italiano.