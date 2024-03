Manchester United precisa provar para Alejandro Garnacho que merece contar com seu talento

O argentino acabou com qualquer dúvida de que ele é bom o suficiente para os Red Devils - mas eles são bons o suficiente para ele?

Alejandro Garnacho há muito tempo deixou de ser a grande esperança do Manchester United para o futuro. Na verdade, agora há um argumento de que ele já é o melhor jogador da equipe. Ele é o atleta mais produtivo do United na Premier League, ao lado de Bruno Fernandes, cada um com 10 contribuições para gols. Nos últimos quatro meses, o ponta marcou cinco vezes e deu cinco assistências.

No entanto, por mais impressionantes que sejam seus números, eles não contam toda sua história no clube. Entre os torcedores, Garnacho alcançou um status absurdo. Sempre que ele pega na bola em Old Trafford, as pessoas se levantam de suas cadeiras, e praticamente tudo que ele faz em campo é recebido com o grito de 'Viva Garnacho, correndo pela ponta, ouça United cantar'.

Houve um vínculo especial entre os torcedores do time e o argentino desde que ele conquistou a FA Youth Cup de 2022, pelo sub-18, e os laços se fortaleceram ainda mais quando ele subiu para o profissional. Existia ainda uma certa dúvida se ele poderia repetir seus feitos no futebol juvenil jogando com os mais velhos, mas pouco a pouco ele tem deixado isso de lado, provando que tem mentalidade, maturidade e talento de sobra.

Há muito tempo o ponta já acabou com qualquer questionamento sobre ele ser ou não bom o suficiente para o Manchester United. A grande questão agora é ao contrário, se o Manchester United é bom o suficiente para ele.