Luan recusa propostas de Cuiabá e Vitória e tenta se firmar no São Paulo em 2024

Volante se animou com a mudança no comando técnico — Carpini foi contratado para a vaga de Dorival — e acredita que pode ter mais chances no Morumbi

Luan não pensa em deixar o São Paulo nesta janela de transferências. A troca no comando técnico — Thiago Carpini foi contratado para o cargo de Dorival Júnior, que asssumiu a seleção brasileira — animou o volante em relação a uma sequência no Tricolor paulista, como soube a GOAL. Cuiabá e Vitória demonstraram interesse na contratação do meio-campista para 2024, mesmo que por empréstimo, mas receberam respostas negativas. O atleta não pretende deixar o Morumbi no mercado da bola e acredita que pode voltar a ter oportunidades no elenco, agora com um novo comandante. O meio-campista de 24 anos tem contrato com o São Paulo até 31 de dezembro de 2026. O vínculo foi renovado em junho do ano passado, meses após a saída de Rogério Ceni para a chegada de Dorival Júnior ao cargo de treinador.