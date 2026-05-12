Lista completa de convocados de todas as seleções para a Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 está cada vez mais perto. As seleções classificadas para o torneio iniciaram a divulgação oficial das listas de convocados para a disputa do Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

As federações nacionais têm até o início de junho para enviar à FIFA a relação definitiva com os 26 jogadores inscritos. Algumas equipes já anunciaram seus elencos, enquanto outras ainda divulgarão os nomes nos próximos dias.

A seguir, a GOAL mostra a lista completa de convocados de cada seleção participante da Copa do Mundo 2026...