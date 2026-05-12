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VENEZUELA-SOUTH AFRICA-FIFA-WORLD CUPAFP
Gabriel Marin

Lista completa de convocados de todas as seleções para a Copa do Mundo 2026

Especiais e Opinião
Copa do Mundo

Seleções começam a divulgar os 26 nomes para o Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá

A Copa do Mundo de 2026 está cada vez mais perto. As seleções classificadas para o torneio iniciaram a divulgação oficial das listas de convocados para a disputa do Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

As federações nacionais têm até o início de junho para enviar à FIFA a relação definitiva com os 26 jogadores inscritos. Algumas equipes já anunciaram seus elencos, enquanto outras ainda divulgarão os nomes nos próximos dias.

A seguir, a GOAL mostra a lista completa de convocados de cada seleção participante da Copa do Mundo 2026...

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  • Mexico v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    México

    Convocação será anunciada no dia 1º de junho.

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  • FBL-AFR-2025-MATCH 15-EGY-RSAAFP

    África do Sul

    Não divulgou.

  • Austria v South Korea - International FriendlyGetty Images Sport

    Coreia do Sul

    Convocação será anunciada no dia 16 de maio.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CZE-GIBAFP

    República Tcheca

    Não divulgou.

  • United States v Panama - CONCACAF Nations League: SemifinalGetty Images Sport

    Canadá

    Não Divulgou.

  • Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Bósnia e Herzegovina

    Goleiros

    - Nikola Vasilj (St. Pauli)

    - Martin Zlomislić (HNK Rijeka)

    - Osman Hadžikić (Slaven Belupo Koprivnica)

    Defensores

    - Sead Kolašinac (Atalanta)

    - Amar Dedić (Benfica)

    - Nihad Mujakić (Gaziantep)

    - Nikola Katić (Schalke 04)

    - Tarik Muharemović (Sassuolo)

    - Stjepan Radeljić (HNK Rijeka)

    - Dennis Hadžikadunić (Sampdoria)

    - Nidal Čelik (Lens)

    Meio-campo

    - Amir Hadžiahmetović (Hull City)

    - Ivan Šunjić (Pafos)

    - Ivan Bašić (Astana)

    - Dzenis Burnić (Karlsruher)

    - Ermin Mahmić (Slovan Liberec)

    - Benjamin Tahirović (Brøndby)

    - Amar Memić (Viktoria Plzen)

    - Armin Gigović (Young Boys)

    - Kerim Alajbegović (Red Bull Salzburg)

    - Esmir Bajraktarević (PSV)

    Atacantes

    - Ermedin Demirović (Stuttgart)

    - Jovo Lukić (Universitatea Cluj)

    - Samed Baždar (Jagiellonia Białystok)

    - Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach)

    - Edin Džeko (Schalke 04)

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIER-QAT-IRNAFP

    Catar

    Não divulgou.

  • Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Suíça

    Convocação será anunciada no dia 20 de maio.

  • FBL-FRIENDLY-BRA-CROAFP

    Brasil

    Convocação será anunciada no dia 18 de maio.

  • Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Marrocos

    Convocação será anunciada no dia 21 de maio.

  • Haiti v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Haiti

    Não divulgou.

  • Scotland v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    Escócia

    Não divulgou.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Estados Unidos

    Convocação será anunciada no dia 26 de maio.

  • United States v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Paraguai

    Não divulgou.

  • Australia v Cameroon - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    Austrália

    Convocação será anunciada no dia 1º de junho.

  • Türki̇ye v Romania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Turquia

    Não divulgou.

  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Alemanha

    Convocação será anunciada no dia 21 de maio.

  • Australia v Curacao - FIFA SeriesGetty Images Sport

    Curaçao

    Não divulgou.

  • FBL-CAN-2024-CIV-NGR-FINALAFP

    Costa do Marfim

    Convocação será anunciada no dia 15 de maio.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Equador

    Não divulgou.

  • Poland v Netherlands - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Holanda

    Convocação será anunciada no dia 25 de maio.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Japão

    Convocação será anunciada no dia 15 de maio.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-SWE-POLAFP

    Suécia

    Goleiros

    - Viktor Johansson (Stoke City)

    - Kristoffer Nordfeldt (AIK)

    - Jacob Widell Zetterström (Derby County)

    Defensores

    - Hjalmar Ekdal (Burnley)

    - Gabriel Gudmundsson (Leeds United)

    - Isak Hien (Atalanta)

    - Emil Holm (Juventus)

    - Gustaf Lagerbielk (Braga)

    - Victor Lindelöf (Aston Villa)

    - Eric Smith (St. Pauli)

    - Carl Starfelt (Celta de Vigo)

    - Elliot Stroud (Mjällby AIF)

    - Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

    Meio-campo

    - Yasin Ayari (Brighton)

    - Lucas Bergvall (Tottenham)

    - Jesper Karlström (Udinese)

    - Ken Sema (Pafos)

    - Mattias Svanberg (Wolfsburg)

    - Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)

    Atacantes

    - Taha Ali (Malmö)

    - Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)

    - Anthony Elanga (Newcastle)

    - Viktor Gyökeres (Arsenal)

    - Gustaf Nilsson (Club Brugge)

    - Benjamin Nygren (Celtic)

    - Alexander Isak (Liverpool)

  • FBL-AFR-2025-MATCH 38-MLI-TUNAFP

    Tunísia

    Convocação será anunciada no dia 15 de maio.

  • Mexico v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Bélgica

    Convocação será anunciada no dia 15 de maio.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 51-EGY-NIGAFP

    Egito

    Não divulgou.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRKAFP

    Irã

    Não divulgou.

  • Australia v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Nova Zelândia

    Convocação será anunciada no dia 14 de maio.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Espanha

    Convocação será anunciada no dia 25 de maio.

  • FBL-CHI-CPVAFP

    Cabo Verde

    Não divulgou.

  • Saudi Arabia and Indonesia - AFC Asian qualifiers 4th Round Group BGetty Images Sport

    Arábia Saudita

    Não divulgou.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Uruguai

    Não divulgou.

  • Colombia v France - International FriendlyGetty Images Sport

    França

    Convocação será anunciada no dia 14 de maio.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    Senegal

    Não divulgou.

  • Iraq v Bolivia - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament FinalGetty Images Sport

    Iraque

    Não divulgou.

  • Norway v Switzerland - International FriendlyGetty Images Sport

    Noruega

    Convocação será anunciada no dia 21 de maio.

  • Argentina v Zambia - International FriendlyGetty Images Sport

    Argentina

    Não divulgou.

  • Algeria v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Argélia

    Não divulgou.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-AUT-CYPAFP

    Áustria

    Convocação será anunciada no dia 18 de maio.

  • Jordan v South Korea: Semi Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Jordânia

    Não divulgou.

  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Portugal

    Convocação será anunciada no dia 19 de maio.

  • Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off TournamentGetty Images Sport

    RD Congo

    Convocação será anunciada no dia 15 de maio.

  • Uzbekistan v Venezuela - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    Uzbequistão

    Não divulgou.

  • Colombia v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Colômbia

    Convocação será anunciada no dia 19 de maio.

  • هاري كين قائد إنجلتراGetty Images Sport

    Inglaterra

    Convocação será anunciada no dia 22 de maio.

  • Colombia v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Croácia

    Convocação será anunciada no dia 1º de junho.

  • Korea Republic v Ghana: Group H - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Gana

    Não divulgou.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-RSA-PANAFP

    Panamá

    Convocação será anunciada no dia 26 de maio.