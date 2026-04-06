Kimmich: Mbappé salvou o Real de alguns tropeços... e este é o plano para derrotá-los

Kimmich completou: “Harry Kane é incrivelmente importante para nós, e isso é óbvio; ele é um elemento fundamental no nosso estilo de jogo, pois não é apenas um artilheiro, mas um líder nato e um exemplo a ser seguido, além de possuir uma mentalidade especial para um jogador de ataque. É importante que ele esteja em campo amanhã para exercer sua liderança”.

Sobre ter assistido aos jogos do Real Madrid contra o Manchester City, Kimmich comentou: “Não assisti aos jogos, mas este é o Real Madrid, e aqui as coisas às vezes são diferentes. Talvez esperássemos que o City dominasse, por isso foi emocionante vê-los se classificarem. O City e o Real se enfrentaram muitas vezes, e o Real se classificou em várias ocasiões, embora às vezes achássemos que isso não era merecido, mas desta vez, contra o City, a classificação deles foi merecida.”

Sobre o segredo da vitória sobre o Real Madrid, Kimmich destacou: “Se você quer vencer o Real Madrid, precisa estar no seu melhor estado mental e tático. Todos aqui estão animados e felizes por jogar aqui amanhã. Este é o mais alto nível de competição, é o que sonhamos como jogadores, e aguardamos ansiosamente a batalha de amanhã”.



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