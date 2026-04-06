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Hussein Hamdy

Traduzido por

Kimmich: Mbappé salvou o Real de alguns tropeços... e este é o plano para derrotá-los

J. Kimmich
H. Kane
K. Mbappe
Bayern de Munique
Real Madrid
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O craque do Bayern guarda lembranças tristes contra o Real Madrid

Joshua Kimmich, estrela do Bayern de Munique, destacou a necessidade de impor o estilo de jogo do time bávaro em campo para alcançar um resultado positivo contra o Real Madrid, amanhã, terça-feira.

Kimmich disse, durante a coletiva de imprensa sobre o confronto entre as duas equipes na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões: “De modo geral, queremos deixar nossa marca em todos os jogos. O Real Madrid tem um estilo próprio e consegue criar perigo em qualquer situação. Será importante impor nossos pontos fortes em campo e, claro, nos adaptaremos um pouco ao estilo de jogo deles”.

  • Memórias tristes

    Sobre suas lembranças do último confronto eliminatório contra o Real Madrid, o jogador da seleção alemã disse: “Depois da partida de ida, senti que poderíamos ter conquistado uma vitória mais ampla; na de volta, o Real Madrid foi claramente superior, mas colocamos Davies na frente com um gol maravilhoso. Voltamos ao campo acreditando que poderíamos ter apresentado um desempenho melhor; no entanto, não temos nenhum jogador lesionado este ano, algo que sempre acontecia quando vínhamos jogar aqui, e estamos muito felizes com a disponibilidade de todos”.

    Sobre o ambiente no Estádio Santiago Bernabéu, Kimmich explicou: “O ambiente e a torcida aqui são muito especiais. Viemos muitas vezes com boas intenções, mas saímos decepcionados. Mas, desta vez, a partida de volta será em Munique, e isso representa uma vantagem para nós.”

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  • A importância de Ken

    Kimmich completou: “Harry Kane é incrivelmente importante para nós, e isso é óbvio; ele é um elemento fundamental no nosso estilo de jogo, pois não é apenas um artilheiro, mas um líder nato e um exemplo a ser seguido, além de possuir uma mentalidade especial para um jogador de ataque. É importante que ele esteja em campo amanhã para exercer sua liderança”.

    Sobre ter assistido aos jogos do Real Madrid contra o Manchester City, Kimmich comentou: “Não assisti aos jogos, mas este é o Real Madrid, e aqui as coisas às vezes são diferentes. Talvez esperássemos que o City dominasse, por isso foi emocionante vê-los se classificarem. O City e o Real se enfrentaram muitas vezes, e o Real se classificou em várias ocasiões, embora às vezes achássemos que isso não era merecido, mas desta vez, contra o City, a classificação deles foi merecida.”

    Sobre o segredo da vitória sobre o Real Madrid, Kimmich destacou: “Se você quer vencer o Real Madrid, precisa estar no seu melhor estado mental e tático. Todos aqui estão animados e felizes por jogar aqui amanhã. Este é o mais alto nível de competição, é o que sonhamos como jogadores, e aguardamos ansiosamente a batalha de amanhã”.

    Leia também: Inteligência artificial prevê quem vai passar na partida entre Real Madrid e Bayern de Munique

  • Arma letal

    Quando questionado se a partida reunia as duas melhores equipes do mundo, ele respondeu: “É sempre um jogo muito especial e, para mim, o Real Madrid e o Bayern de Munique são os dois maiores clubes do mundo”.

    Sobre o que torna este confronto especial, ele disse: “Nosso técnico normalmente não faz muitas alterações dependendo do jogo, mas todos nós sentimos que esta partida das quartas de final contra o Real Madrid é algo especial e estamos ansiosos por ela. Quando eu era criança, vinha ao estádio para assistir aos jogos mesmo quando não havia partida, e foi então que percebi a grandeza deste lugar. Não é algo comum; é por momentos como este que treinamos todos os dias, e espero que façamos um bom jogo amanhã.”

    E concluiu: “Kylian Mbappé pode ajudar qualquer time, pois possui uma qualidade individual excepcional e é o capitão da seleção francesa. Ele decidiu muitas partidas nesta temporada, mesmo quando o Real Madrid passou por momentos difíceis... É uma arma letal. Já joguei contra ele várias vezes e sabemos o que nos espera.”