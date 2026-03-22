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grafica kessie al ahli 2025 16.9Getty Images

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Kessié quer voltar à Série A, Juventus e Inter estão de olho: quanto ele pede de salário

O marfinense quer voltar a jogar na Série A após três anos na Arábia.

Enquanto em campo as equipes se empenham em encerrar a temporada da melhor maneira possível, fora dele já se movimentam para lançar as bases do mercado de transferências. Especialmente no que diz respeito aos jogadores que ficarão livres: para os jogadores cujos contratos estão chegando ao fim, age-se com antecedência para se antecipar à concorrência, e isso vale também para Franck Kessié, cujo contrato com o Al-Ahli expira no próximo dia 30 de junho.

A experiência do marfinense na Arábia está chegando ao fim e, após esses três anos, sua vontade seria voltar à Europa, para um campeonato competitivo. E, como relata Matteo Moretto,no topo da lista de seus desejos estaria o retorno à Itália, onde deixou ótimas lembranças vestindo as camisas do Cesena, da Atalanta e do Milan.

  • PRIORIDADE À ITÁLIA

    Estes são meses decisivos para Kessié, que terá de decidir seu futuro. Será uma escolha não apenas financeira, mas também de vida, e ligada à competitividade de seu próximo time. Aos 30 anos, o marfinense ainda quer jogar em um campeonato estimulante após três anos na Arábia e definiu como prioridade o retorno à Europa, especialmente à Itália.

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  • NA LISTA DA JUVENTUS

    Kessié já está há algum tempo na lista da Juventus. O marfinense faz parte dos possíveis alvos para junho, a ser contratado a título gratuito para reforçar o meio-campo. Os bianconeri, que em janeiro se reuniram com o agente do jogador, estão acompanhando a situação, embora não sejam os únicos a terem entrado em contato com a equipe do marfinense.

    Outros grandes clubes demonstraram interesse, cientes de que o jogador nascido em 1996 ainda tem muito a oferecer na Série A e pode ser, graças às suas qualidades físicas e técnicas, um fator determinante.

  • O INTER TAMBÉM ESTÁ DE OLHO NISSO

    Não é segredo que Kessié também está na lista de desejos da Inter. A ideia já existia no verão de 2025, e os nerazzurri ainda estão considerando a possibilidade de incorporar um meio-campista físico ao elenco. Nesse sentido, a busca não se limitou a Manu Koné, pelo qual a Roma havia pedido 40 milhões no verão.

    Kessié representaria uma oportunidade de contratação a custo zero e, já várias vezes no passado, a Inter havia conversado com a comitiva do jogador, mesmo antes da sua transferência do Milan para o Barcelona. Os nerazzurri acompanham a situação, cientes das qualidades físicas e técnicas do meio-campista, mas também do fato de que, para concretizar essa operação, será necessário avaliar se há margem, sobretudo financeira, para levar adiante qualquer negociação.

  • OS PEDIDOS DE KESSIE

    É preciso, no entanto, entender quem pode oferecer a Kessié os valores que ele deseja. No Al-Ahli, ele ganhou 14 milhões por ano nessas três temporadas: um valor fora do padrão dos mercados europeus, especialmente na Itália. Ele está disposto a baixar o preço e sabe que precisa reduzir suas exigências financeiras, mas não gostaria de ficar abaixo de 5 milhões por temporada.

    Seria, de qualquer forma, um salário significativo, mas ao alcance dos grandes clubes do campeonato italiano.