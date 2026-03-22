Kessié quer voltar à Série A, Juventus e Inter estão de olho: quanto ele pede de salário

Enquanto em campo as equipes se empenham em encerrar a temporada da melhor maneira possível, fora dele já se movimentam para lançar as bases do mercado de transferências. Especialmente no que diz respeito aos jogadores que ficarão livres: para os jogadores cujos contratos estão chegando ao fim, age-se com antecedência para se antecipar à concorrência, e isso vale também para Franck Kessié, cujo contrato com o Al-Ahli expira no próximo dia 30 de junho.

A experiência do marfinense na Arábia está chegando ao fim e, após esses três anos, sua vontade seria voltar à Europa, para um campeonato competitivo. E, como relata Matteo Moretto,no topo da lista de seus desejos estaria o retorno à Itália, onde deixou ótimas lembranças vestindo as camisas do Cesena, da Atalanta e do Milan.