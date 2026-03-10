Juventus, Zhegrova decepcionante, pode sair: quanto é necessário para evitar a perda de valor e quem o quer

Edon Zhegrova é uma das grandes decepções da temporada da Juventus, junto com Jonathan David e Lois Openda. Três indícios importantes que resumem o mercado da Velha Senhora no último verão: um meio fracasso.

Além das condições físicas (pubalgia) que afetaram sua preparação e a primeira parte da temporada, Zhegrova decepcionou em relação às grandes expectativas que a sociedade, os treinadores e os torcedores depositavam nele. Os números falam de forma clara e inequívoca: 20 partidas, das quais apenas uma como titular (contra o Pafos na Liga dos Campeões), nenhum gol, nenhuma assistência, um total de 445 minutos em campo (uma média de 22 minutos nas 20 partidas em que o kosovar foi utilizado).