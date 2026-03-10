Goal.com
CM grafica Zhegrova Juventus 2025 26 16 9Getty Images

Traduzido por

Juventus, Zhegrova decepcionante, pode sair: quanto é necessário para evitar a perda de valor e quem o quer

A sociedade bianconera está desapontada e pensa em vender o kosovar: todos os números e quem está interessado

Edon Zhegrova é uma das grandes decepções da temporada da Juventus, junto com Jonathan David e Lois Openda. Três indícios importantes que resumem o mercado da Velha Senhora no último verão: um meio fracasso. 

Além das condições físicas (pubalgia) que afetaram sua preparação e a primeira parte da temporada, Zhegrova decepcionou em relação às grandes expectativas que a sociedade, os treinadores e os torcedores depositavam nele. Os números falam de forma clara e inequívoca: 20 partidas, das quais apenas uma como titular (contra o Pafos na Liga dos Campeões), nenhum gol, nenhuma assistência, um total de 445 minutos em campo (uma média de 22 minutos nas 20 partidas em que o kosovar foi utilizado).


  • QUE ERROS!

    Nessas partidas, Zhegrova mostrou possuir uma boa técnica, com “jogadas” mais próprias do freestyle do que do futebol, mas com pouca eficácia, associada a uma escassa capacidade de interpretar as partidas e sua posição dentro delas em nível tático, e a uma propensão ainda mais deficiente para a fase defensiva. Dois momentos ficam especialmente marcados: uma bola perdida ao tentar um drible no seu próprio campo no Juventus-Roma 2-1, com consequente gol dos adversários, e, sobretudo, a grande oportunidade de gol perdida no Juventus-Galatasaray 3-2, com o placar em 3-0 para os bianconeri.

  • A ideia é ceder o jogador.

    Agora, a Juventus questiona-se sobre o futuro de Zhegrova, com a ideia comum da direção e do treinador de que o ex-Lille não é uma das peças fundamentais sobre as quais construir o futuro. Portanto, a Velha Senhora avaliará cuidadosamente as possíveis ofertas, com o objetivo de evitar uma perda financeira. O que não é fácil, visto que, para atingir esse objetivo, Zhegrova deveria ser vendido por nada menos que 11,4 milhões. Vamos resumir os números em jogo. 

  • ZHEGROVA-JUVE: CONTRATO E DINHEIRO

    Em primeiro lugar, lembramos os termos do acordo pelo qual, em 1º de setembro de 2025, a Juventus anunciou a aquisição de Zhegrova do Lille: “A Juventus Football Club S.p.A. comunica que chegou a um acordo com o clube LOSC Lille para a aquisição definitiva dos direitos sobre as prestações desportivas do jogador Edon Zhegrova, por um valor de € 14,3 milhões, pagáveis em quatro exercícios, além de encargos acessórios no valor de € 1,2 milhões. Estão também previstos prémios num montante não superior a 3 milhões de euros, caso sejam atingidos determinados objetivos desportivos. A Juventus assinou com o jogador um contrato de prestação desportiva até 30 de junho de 2030”.

  • O QUE É NECESSÁRIO PARA EVITAR A DESVALORIZAÇÃO

    Zhegrova tem um impacto no custo de amortização anual de 2,86 milhões e, consequentemente, ao vendê-lo após apenas uma temporada desde sua chegada a Turim, o valor que permite à Juventus vendê-lo sem registrar uma perda no balanço é de 11,4 milhões. Além disso, é preciso considerar que o kosovar tem um salário bruto de 4,6 milhões de euros por temporada até 2030 e, portanto, quem quiser comprá-lo deve garantir-lhe pelo menos os mesmos valores e a mesma duração.

  • QUEM QUER?

    Sim, mas há alguém interessado em comprá-lo? No momento, não há nenhum interesse concreto, apenas uma sondagem muito tímida por parte do Everton. De qualquer forma, Zhegrova continua a ser alvo da atenção dos operadores do mercado da Ligue 1 francesa e da Superliga Suíça, duas ligas nas quais o jogador da Juventus, nascido em 1999, teve um bom desempenho (107 partidas e 26 gols pelo Lille, 74 partidas e 11 gols pelo Basileia). 

