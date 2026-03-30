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Juventus, Ottolini fala sobre Manuel Ugarte, do Manchester United

Juventus
M. Ugarte
Manchester United
Mercado da bola
Galatasaray
T. Koopmeiners
Argélia x Uruguai
Argélia
Uruguai
Amistosos

O diretor esportivo da Juventus está de olho no meio-campista uruguaio.

Novo nome na lista de reforços da Juventus para o meio-campo. Os bianconeri estariam de olho em Manuel Ugarte. O jogador da seleção uruguaia, nascido em 2001, tem contrato até junho de 2029 com o Manchester United, clube que lhe paga um salário líquido de 4 milhões de euros por ano.


Chegado no verão de 2024 por 50 milhões de euros do PSG (que, um ano antes, havia pago 10 milhões a mais para contratá-lo do Sporting Lisboa), desde então acumulou 68 partidas com a camisa dos Red Devils, marcando 2 gols, dando 6 assistências e recebendo 16 cartões amarelos.


  • EM OBSERVAÇÃO ESPECIAL

    O jornal*La Gazzetta dello Sport* informa que o diretor esportivo da Juventus, Marco Ottolini, observará Ugarte durante o amistoso entre Argélia e Uruguai, na noite de terça-feira, no Estádio de Turim, e tomará notas com vistas à reformulação do meio-campo acordada com Spalletti.

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  • KOOPMEINERS NA TURQUIA

    A Juve já se interessa por Ugarte desde a época em que ele jogava em Portugal: nos últimos anos, os bianconeri tentaram várias vezes contratá-lo por empréstimo, primeiro do PSG e depois do Manchester United. Enquanto se aguarda o desfecho da campanha na Liga dos Campeões, ele pode se tornar uma opção caso o holandês Teun Koopmeiners, que está sendo procurado pelo Galatasaray da Turquia, venha a deixar o clube.

  • FILHOS DE ARTISTAS

    Nas seleções comandadas por Vladimir Petkovic e Marcelo Bielsa, há ainda dois filhos de pais que também foram jogadores: o goleiro Luca Zidane, da Argélia, e o meio-campista Nicolas Fonseca, do Uruguai, ambos nascidos em 1998, época em que seus pais jogavam na Itália.



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