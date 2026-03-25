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Adhe Makayasa

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John Toshack, ícone do Liverpool, foi diagnosticado com demência

Liverpool
J. Toshack
Premier League
País de Gales

John Toshack, lenda do Liverpool e do País de Gales, foi diagnosticado com demência aos 77 anos. A notícia foi divulgada por seu filho, Cameron, que descreveu a luta diária do ícone do futebol contra a doença. Toshack é uma das figuras mais condecoradas da história do futebol britânico, tendo desfrutado de uma carreira repleta de títulos como jogador em Anfield antes de iniciar uma trajetória de sucesso como técnico por toda a Europa.

  • Uma batalha comovente

    Cameron revelou o estado de saúde de seu pai em uma entrevista comovente ao Daily Mail, descrevendo os desafios decorrentes de sua perda de memória de curto prazo. O ex-atacante é aclamado por uma brilhante passagem de oito anos pelo Liverpool, onde conquistou três títulos da Primeira Divisão, a FA Cup e a Copa da Europa. Sua habilidade no jogo aéreo fez dele um ponto-chave do lendário time montado por Bill Shankly, marcando 96 gols pelos Reds antes de se tornar um dos mais jovens jogadores-treinadores da história do futebol. Toshack também disputou 40 partidas pela seleção do País de Gales, marcando 13 gols.

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  • Wales Training SessionGetty Images Sport

    Recordando a época de ouro

    Embora a doença afete suas lembranças do dia a dia, o filho de Toshack revelou que a memória de longo prazo do pai continua sendo um arquivo vívido de uma carreira lendária por toda a Europa. Apesar dos desafios comoventes da doença, a capacidade do senhor de 77 anos de recordar esquemas táticos complexos permanece notavelmente afiada: “É uma doença terrível. É na memória de curto prazo que percebemos isso — converso com ele quase todos os dias e, se conversarmos à tarde, ele pode não se lembrar de que também conversamos pela manhã”, afirmou Cameron. “Mas se eu perguntar a ele sobre os dias no Liverpool, na Real Sociedad ou no Real Madrid, os detalhes são incríveis.”

    Ele acrescentou: “Outro dia ele estava me contando sobre um jogo do Real Madrid contra o AC Milan de Arrigo Sacchi e exatamente como ele ajustou seu meio-campo para lidar com Marco van Basten; o jogo poderia ter sido ontem, sua memória estava tão clara. Converso com ele sobre o que estamos fazendo na Tailândia e ele ainda dá ótimos conselhos. Como técnico, ele sempre conseguia prever duas ou três jogadas à frente, e isso sempre esteve nos meus genes, na verdade.”

  • O legado de Toshack como treinador

    A influência de Toshack no futebol se estendeu muito além de Merseyside, levando-o a uma notável carreira como técnico que abrangeu nove países. Depois de conduzir o Swansea City a uma ascensão histórica da Quarta Divisão à primeira divisão em apenas quatro temporadas, ele se tornou uma figura célebre na Espanha, conquistando a Copa del Rey com a Real Sociedad e levando o Real Madrid ao título da liga. Suas funções subsequentes o levaram à Turquia, Marrocos e Azerbaijão, além de duas passagens como técnico da seleção do País de Gales.

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    Cameron segue os passos do pai

    O foco imediato da família de Toshack continua sendo lidar com os desafios diários da doença, à medida que o ícone do Liverpool se afasta dos holofotes. Seu profundo legado no futebol perdura por meio de seu filho, Cameron, que atualmente aplica os esquemas táticos do pai na Tailândia, com o Buriram United, e mantém uma ligação profunda com o homem que sempre conseguia “prever duas ou três jogadas à frente”.

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