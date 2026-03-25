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John Toshack, ícone do Liverpool, foi diagnosticado com demência
Uma batalha comovente
Cameron revelou o estado de saúde de seu pai em uma entrevista comovente ao Daily Mail, descrevendo os desafios decorrentes de sua perda de memória de curto prazo. O ex-atacante é aclamado por uma brilhante passagem de oito anos pelo Liverpool, onde conquistou três títulos da Primeira Divisão, a FA Cup e a Copa da Europa. Sua habilidade no jogo aéreo fez dele um ponto-chave do lendário time montado por Bill Shankly, marcando 96 gols pelos Reds antes de se tornar um dos mais jovens jogadores-treinadores da história do futebol. Toshack também disputou 40 partidas pela seleção do País de Gales, marcando 13 gols.
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Recordando a época de ouro
Embora a doença afete suas lembranças do dia a dia, o filho de Toshack revelou que a memória de longo prazo do pai continua sendo um arquivo vívido de uma carreira lendária por toda a Europa. Apesar dos desafios comoventes da doença, a capacidade do senhor de 77 anos de recordar esquemas táticos complexos permanece notavelmente afiada: “É uma doença terrível. É na memória de curto prazo que percebemos isso — converso com ele quase todos os dias e, se conversarmos à tarde, ele pode não se lembrar de que também conversamos pela manhã”, afirmou Cameron. “Mas se eu perguntar a ele sobre os dias no Liverpool, na Real Sociedad ou no Real Madrid, os detalhes são incríveis.”
Ele acrescentou: “Outro dia ele estava me contando sobre um jogo do Real Madrid contra o AC Milan de Arrigo Sacchi e exatamente como ele ajustou seu meio-campo para lidar com Marco van Basten; o jogo poderia ter sido ontem, sua memória estava tão clara. Converso com ele sobre o que estamos fazendo na Tailândia e ele ainda dá ótimos conselhos. Como técnico, ele sempre conseguia prever duas ou três jogadas à frente, e isso sempre esteve nos meus genes, na verdade.”
O legado de Toshack como treinador
A influência de Toshack no futebol se estendeu muito além de Merseyside, levando-o a uma notável carreira como técnico que abrangeu nove países. Depois de conduzir o Swansea City a uma ascensão histórica da Quarta Divisão à primeira divisão em apenas quatro temporadas, ele se tornou uma figura célebre na Espanha, conquistando a Copa del Rey com a Real Sociedad e levando o Real Madrid ao título da liga. Suas funções subsequentes o levaram à Turquia, Marrocos e Azerbaijão, além de duas passagens como técnico da seleção do País de Gales.
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Cameron segue os passos do pai
O foco imediato da família de Toshack continua sendo lidar com os desafios diários da doença, à medida que o ícone do Liverpool se afasta dos holofotes. Seu profundo legado no futebol perdura por meio de seu filho, Cameron, que atualmente aplica os esquemas táticos do pai na Tailândia, com o Buriram United, e mantém uma ligação profunda com o homem que sempre conseguia “prever duas ou três jogadas à frente”.