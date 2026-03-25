John Toshack, ícone do Liverpool, foi diagnosticado com demência

Embora a doença afete suas lembranças do dia a dia, o filho de Toshack revelou que a memória de longo prazo do pai continua sendo um arquivo vívido de uma carreira lendária por toda a Europa. Apesar dos desafios comoventes da doença, a capacidade do senhor de 77 anos de recordar esquemas táticos complexos permanece notavelmente afiada: “É uma doença terrível. É na memória de curto prazo que percebemos isso — converso com ele quase todos os dias e, se conversarmos à tarde, ele pode não se lembrar de que também conversamos pela manhã”, afirmou Cameron. “Mas se eu perguntar a ele sobre os dias no Liverpool, na Real Sociedad ou no Real Madrid, os detalhes são incríveis.”

Ele acrescentou: “Outro dia ele estava me contando sobre um jogo do Real Madrid contra o AC Milan de Arrigo Sacchi e exatamente como ele ajustou seu meio-campo para lidar com Marco van Basten; o jogo poderia ter sido ontem, sua memória estava tão clara. Converso com ele sobre o que estamos fazendo na Tailândia e ele ainda dá ótimos conselhos. Como técnico, ele sempre conseguia prever duas ou três jogadas à frente, e isso sempre esteve nos meus genes, na verdade.”