Os jogos (e gols!) de Lionel Messi contra times brasileiros

Argentino enfrentou clubes brasileiros apenas três vezes na carreira; veja

Enfrentar um time brasileiro sempre foi sinônimo de espetáculo quando Lionel Messi estava em campo. Embora os encontros tenham sido raros, cada um deles carregou a assinatura do craque argentino: gols, dribles e atuações de gala. Do Mundial de Clubes ao tradicional Troféu Joan Gamper, o camisa 10 fez questão de deixar sua marca — e, quase sempre, comandar goleadas históricas do Barcelona.

Messi não precisou de muitas oportunidades para mostrar aos brasileiros o porquê de ser considerado um dos maiores da história. Em três partidas contra equipes do país, foram quatro gols e duas assistências. Relembre abaixo cada um desses encontros que entraram para a memória.

