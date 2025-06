Os gols títulos e campanhas de Lionel Messi no Mundial de Clubes: invicto com o Barcelona e prestes a falhar com Inter Miami?

Craque argentino é destaque do torneio deste meio de ano, em território americano; relembre suas participações ao longo dos anos

Lionel Messi é sinônimo de dribles fantásticos, golaços e, claro, títulos. E um dos troféus mais simbólicos na carreira de qualquer jogador é o Mundial de Clubes.

Neste meio de ano, o craque argentino será mais uma vez uma das estrelas a desfilar nos gramados dos EUA, durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, pelo Inter Miami. Em casa e diante do público que já o acompanha semana após semana na MLS.

Foram quatro participações ao todo, levantando o troféu em três ocasiões: 2006, 2009, 2011 e 2015.

Pensando nisso, a GOAL preparou, abaixo, uma linha do tempo com os melhores momentos do craque na história da competição — na qual segue invicto na carreira...