Pelé, Cristiano Ronaldo, Romário, Messi e mais: os maiores artilheiros na história do futebol

Quem tem mais gols em partidas oficiais? Veja os números "frios", que aqui fogem de uma contextualização sobre a importância de jogos extra-oficiais

Quem é o maior artilheiro da história do futebol? Esta pergunta gera uma infinidade de discussões e abre margem para os mais variados critérios. A depender da contagem, Pelé e até Romário e Túlio ultrapassaram a marca de mil gols em suas carreiras.

Polêmicas à parte, decidimos tentar responder esta pergunta levando em consideração apenas as redes balançadas em jogos oficiais (sem contar torneios Sub-23, Sub-20, Olimpíadas, amistosos e afins). Utilizamos como base para a elaboração do ranking abaixo as informações da edição da revista Placar de abril de 2019, além, é claro, dos dados sempre atualizados aqui da GOAL.

Em relação a grandes nomes do futebol brasileiro, é importante deixar claro que aqui não estamos contando com gols em amistosos oficiais: fosse o caso, Túlio Maravilha apareceria com um total de 699 gols ao passo em que a contagem de Romário aumentaria para 902 tentos. Ainda neste caso citado, os nomes de Roberto Dinamite (com 660 gols divididos entre Vasco, Portuguesa e seleção brasileira) e Zico (com 700 tentos por Flamengo, Udinese e seleção brasileira) também apareceriam.

Confira aqui os 12 jogadores que mais balançaram as redes em todos os tempos! Números atualizados em 27 de setembro de 2022 às 22h58 (de Brasília).

12 Túlio Maravilha - 545 gols

11. Ferenc Deak - 546 gols

10. Zlatan Ibrahimovic - 572 gols

9. Robert Lewandowski - 612 gols

8. Eusébio - 623 gols

7. Gerd Müller - 735 gols

6. Ferenc Puskás - 746 gols

5. Pelé - 767 gols

4. Romário - 772 gols

3. Lionel Messi - 779 gols

2. Josef Bican - 805 gols

1. Cristiano Ronaldo - 816 gols

12. Túlio Maravilha - 545 gols

Ser artilheiro do Campeonato Brasileiro em três edições diferentes é um feito para poucos. O irreverente atacante não parou de balançar as redes desde que surgiu para o futebol em 1988 até 2018, quando ainda se arriscava nos gramados com quase 50 anos. Foram 545 gols em jogos oficiais, a maioria pelo Botafogo . Ele ainda marcou dez gols pela seleção brasileira.

Voltar ao início

11. Ferenc Deak - 546 gols

Este ex-atacante húngaro, morto em 1998, brilhou pelos gramados de seu país natal e é pouco conhecido no Brasil. Atuou profissionalmente entre 1940 e 1954 e não chegou a disputar uma Copa do Mundo (fez 29 gols pela Hungria entre 1946 e 1949). Os times pelos quais ele mais balançou as redes foram o Szentlorinc (128) e o Ferencvaros (121) .

Voltar ao início

10. Zlatan Ibrahimovic - 572 gols

Getty Images

Artilheiro e polêmico, Zlatan Ibrahimovic também compõe a lista dos maiores goleadores da história do futebol, com passagens marcantes por Milan (92 gols), PSG (156 gols), Inter de Milão (66 gols) e pela seleção sueca, da qual é o maior artilheiro, com 62 gols. No total, balançou as redes por 572 vezes até o momento.

Voltar ao início

9. Robert Lewandowski - 612 gols

Getty

Craque da Polônia e do Bayern de Munique, sendo agora jogador do Barcelona, Robert Lewandowski já pode se considerar um dos maiores artilheiros da história do futebol. Com inúmeros recordes, um aproveitamento incrível na frente do goleiro e a idolatria de várias torcidas ao redor do mundo, Lewa é o segundo maior goleador da história do Bayern e ultrapassou Gerd Muller para se tornar o principal artilheiro da Bundesliga em um só temporada. No total, tem 612 gols até o momento.

Voltar ao início

8. Eusébio - 623 gols

Getty Images

Este foi o maior artilheiro português (embora tenha nascido em Moçambique) até surgir um certo Cristiano Ronaldo. Ídolo do Benfica e craque da seleção terceira colocada na Copa de 1966, o "Pantera Negra" fez 471 gols apenas com a camisa dos Encarnados e 623 no total . Atuou entre 1957 e 1978 e faleceu em 2014 aos 71 anos.

Voltar ao início

7. Gerd Müller - 735 gols

Getty

Com 14 gols, o lendário atacante alemão foi o maior artilheiro da história das Copas do Mundo até Ronaldo superá-lo em 2006 (e depois Klose superar os dois em 2014). Ele atuou entre 1963 e 1981 e é considerado o maior ídolo da história do Bayern de Munique, equipe pela qual marcou 570 gols e conquistou dezenas de títulos (três Champions e quatro Bundesligas só para começo de conversa).

Voltar ao início

6. Ferenc Puskás - 746 gols

AFP

A lenda que hoje dá o nome para o prêmio do gol mais bonito do ano foi uma máquina de balançar as redes ao longo da extensa carreira entre 1943 e 1967. Anotou 357 gols pelo Honved, da Hungria, onde iniciou a carreira, e outros 240 pelo Real Madrid , onde conquistou três Ligas dos Campeões. Pode colocar também mais 84 pela seleção húngara, pela qual foi vice-campeão do mundo em 1954.

Voltar ao início

4. Pelé - 767 gols

Arquivo Santos FC

O Rei do Futebol ainda é o maior artilheiro da história deste esporte. Ao considerarmos os jogos oficiais (e desconsiderando amistosos) que ele disputou entre 1956 e 1977, Pelé anotou 643 gols pelo Santos, 77 pela seleção brasileira (ainda o maior goleador da história da amarelinha ) e outros 37 pelo Cosmos, já no fim de carreira.

Existem, também, outros números. Segundo o site FutDados, uma das referências em estatística, Pelé fez 767 gols oficiais . De acordo com as contas do jornalista Rodolfo Rodrigues, outra referência que temos na contagem de números no futebol, o Rei do Futebol somou 762 gols oficiais.

Parte da polêmica sobre os gols marcados por Pelé está no antigo Campeonato Brasileiro de seleções, que era considerado competição oficial pela entidade que regulava o esporte brasileiro na época (a CBD). Os seis gols marcados pelo selecionado paulista levariam o Rei do Futebol a 763 gols em jogos oficiais.

A contagem total, por outro lado, chega aos 1.281 gols . Ou seja, Pelé ainda pode ser considerado o maior artilheiro do futebol em todos os tempos.

Voltar ao início

4. Romário - 772 gols

Getty

O herói do tetra tem a incrível média de 55 gols em 70 jogos com a amarelinha . Apesar de se orgulhar de ter passado dos mil gols, a conta em jogos oficiais que consideramos aqui chega a "apenas" 772. Só pelo Vasco ele fez 265. No Flamengo foram outros 186 . O que ninguém discute é que o Baixinho é um gigante da história do futebol.

3. Lionel Messi - 779 gols

Getty Images

É claro que o maior artilheiro da história da seleção argentina e do Barcelona estaria nesta lista. São 672 gols com a camisa azul-grená, 17 gols com o PSG e outros 90 com a Albiceleste. No total, Lionel Messi balançou 779 vezes as redes em jogos oficiais. Aos 34 anos e agora representando o PSG, o craque argentino subiu duas posições se colocando à frente de Pelé e Romário.

Voltar ao início

2. Josef Bican - 805 gols

Há quem diga que esta lenda de nacionalidade austríaca e tcheca que atuou entre 1931 e 1956 é o maior artilheiro de todos os tempos (com mais de 1400 gols no total e mais de 800 em jogos oficiais), mas os dados, até mesmo dos 805 gols listados pela RSSSF, nunca foram comprovados. Bican, ainda assim, é o sétimo deste ranking. O clube pelo qual ele mais fez gols foi o Slavia Praga (395) .

Voltar ao início

1. Cristiano Ronaldo - 816 gols

Getty Images

Siiiiiiiii! Cristiano Ronaldo também pode ser o maior artilheiro de todos os tempos se considerarmos jogos oficiais, com 816 gols no total. Só para lembrar: ele já é o maior artilheiro da história da Uefa Champions League (138 - incluindo um gol pela fase preliminar), do Real Madrid (450) e de Portugal (115). Além disso, o atacante, que retornou ao Manchester United, também acumula vários outros recordes marcantes.