Jesse Lingard causa boas impressões no Corinthians e pode estrear após Data Fifa

Jesse Lingard já começa a causar impacto positivo nos bastidores do Corinthians e pode ser a principal novidade da equipe no duelo contra o Fluminense, na próxima quarta-feira, no Maracanã. Regularizado e inscrito no sistema da CBF, o inglês vive a expectativa pela estreia após quase um mês de trabalhos no CT Joaquim Grava.

O jogador está integrado ao elenco há 29 dias e, desde então, vem sendo bem avaliado pela comissão técnica, tanto pelo desempenho dentro de campo quanto pela postura no dia a dia.

Internamente, Lingard tem chamado atenção pelo comprometimento nos treinamentos, sempre atento às orientações e participativo nas atividades. Em meio à sequência negativa do time, que soma sete jogos sem vitória, o Corinthians intensificou os trabalhos ofensivos, e o inglês tem sido um dos nomes mais ativos nesse processo.