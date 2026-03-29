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Luis Felipe Gonçalves

Jesse Lingard causa boas impressões no Corinthians e pode estrear após Data Fifa

Corinthians
J. Lingard
Brasileirão
D. Junior

Meia inglês evolui fisicamente, agrada nos treinos e pode fazer sua estreia pelo Timão após a Data Fifa

Jesse Lingard já começa a causar impacto positivo nos bastidores do Corinthians e pode ser a principal novidade da equipe no duelo contra o Fluminense, na próxima quarta-feira, no Maracanã. Regularizado e inscrito no sistema da CBF, o inglês vive a expectativa pela estreia após quase um mês de trabalhos no CT Joaquim Grava.

O jogador está integrado ao elenco há 29 dias e, desde então, vem sendo bem avaliado pela comissão técnica, tanto pelo desempenho dentro de campo quanto pela postura no dia a dia.

Internamente, Lingard tem chamado atenção pelo comprometimento nos treinamentos, sempre atento às orientações e participativo nas atividades. Em meio à sequência negativa do time, que soma sete jogos sem vitória, o Corinthians intensificou os trabalhos ofensivos, e o inglês tem sido um dos nomes mais ativos nesse processo.

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    Avaliação interna

    Assim como Zakaria Labyad, Lingard iniciou sua preparação focado no recondicionamento físico. Livre no mercado, o meia não atuava desde 10 de dezembro, quando ainda defendia o FC Seoul, da Coreia do Sul.

    Com a evolução física, o jogador passou a participar com mais frequência das atividades táticas, permitindo à comissão técnica uma análise mais aprofundada sobre suas características e possíveis funções dentro da equipe.

    A princípio, a ideia é utilizá-lo como meia avançado, atuando entre as linhas de marcação adversária e contribuindo na criação de jogadas. No entanto, há versatilidade no seu jogo: Lingard também pode ser acionado como segundo atacante, próximo de Yuri Alberto, ou até aberto pelos lados, ampliando as opções ofensivas.

    Apesar da boa adaptação, existe cautela em relação à sua condição física. A tendência é que sua minutagem seja controlada de forma gradual, já que o jogador ainda busca o ritmo ideal de jogo após um período considerável de inatividade.

    Mesmo com uma espécie de “pré-temporada” improvisada nas últimas semanas, a comissão entende que o inglês ainda não atingiu seu pico físico.

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    Postura elogiada

    Além das questões técnicas, Lingard tem se destacado pelo comportamento nos bastidores. Com passagem consolidada pelo Manchester United e participação na Copa do Mundo de 2018 com a seleção inglesa, o meia chegou ao Corinthians com perfil discreto e colaborativo.

    Relatos internos apontam que o jogador tem postura humilde, aberta ao diálogo e disposta a ajudar os companheiros, especialmente os mais jovens do elenco.

    A personalidade do inglês, inclusive, contrasta com a de Memphis Depay, sendo vista como mais reservada. Ainda assim, sua influência no grupo tem sido considerada positiva.

    Dentro de campo, a comissão técnica enxerga em Lingard uma peça capaz de contribuir na reorganização ofensiva da equipe, oferecendo mobilidade, criatividade e novas alternativas tanto pelo centro quanto pelos lados.

  • Cruzeiro v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Possível estreia

    A expectativa é de que Jesse Lingard faça sua estreia já na próxima quarta-feira (01), diante do Fluminense, no Maracanã.

    O cenário se torna ainda mais favorável diante dos desfalques no setor ofensivo, como as lesões de Gui Negão e Memphis Depay.

    Nos próximos dias, o técnico Dorival Júnior deve definir a utilização do jogador, que pode inclusive aparecer entre os titulares, dependendo da evolução física e das necessidades da equipe para o confronto.

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