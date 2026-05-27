Isso seria uma grande surpresa! Luka Modric pode estar prestes a voltar ao Real Madrid

O clube com mais títulos da Liga dos Campeões provavelmente não pensava nesse modelo pela primeira vez. Recentemente, Toni Kroos, parceiro de longa data de Modrić no meio-campo, havia recusado uma proposta semelhante.

A reportagem também confirma que os dias do craque em campo estão contados. O contrato atual de Modric com o AC Milan expira no final de junho. Embora o veterano tenha uma opção de renovação automática por mais um ano, ele pretende deixá-la passar, segundo o Tuttosport.

O que teria sido decisivo para a decisão de Modric foram os acontecimentos desde a noite de domingo. Com a derrota em casa para o Cagliari, o Milan perdeu a chance de se classificar para a próxima Liga dos Campeões. Em seguida, o clube demitiu não apenas o técnico Massimiliano Allegri, mas também o diretor esportivo Igli Tare, o diretor técnico Geoffrey Moncada e o diretor executivo Giorgio Furlani.