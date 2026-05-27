Segundo o jornal esportivo italiano Tuttosport, o atual capitão da seleção croata já teria sido “informado indiretamente” de que uma nova era poderia estar prestes a começar para ele em seu antigo clube.
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Isso seria uma grande surpresa! Luka Modric pode estar prestes a voltar ao Real Madrid
Há rumores de que Modric assumirá uma função “em um cargo de liderança ou em uma função em estreita colaboração com a área esportiva sob o comando de José Mourinho” no renomado clube espanhol.
Justamente Mourinho, sob cujo comando Modric deu seus primeiros passos no Bernabéu, poderia assim em breve se tornar o superior direto ou parceiro do craque do meio-campo.
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Kroos recusou a oferta do Real
O clube com mais títulos da Liga dos Campeões provavelmente não pensava nesse modelo pela primeira vez. Recentemente, Toni Kroos, parceiro de longa data de Modrić no meio-campo, havia recusado uma proposta semelhante.
A reportagem também confirma que os dias do craque em campo estão contados. O contrato atual de Modric com o AC Milan expira no final de junho. Embora o veterano tenha uma opção de renovação automática por mais um ano, ele pretende deixá-la passar, segundo o Tuttosport.
O que teria sido decisivo para a decisão de Modric foram os acontecimentos desde a noite de domingo. Com a derrota em casa para o Cagliari, o Milan perdeu a chance de se classificar para a próxima Liga dos Campeões. Em seguida, o clube demitiu não apenas o técnico Massimiliano Allegri, mas também o diretor esportivo Igli Tare, o diretor técnico Geoffrey Moncada e o diretor executivo Giorgio Furlani.
Será que Modric terá um final de carreira digno?
Em vez disso, tudo aponta para um final de carreira digno: espera-se que o jogador, com 196 partidas pela seleção nacional, encerre sua carreira sem precedentes após a próxima Copa do Mundo.
O fato de ele não se sentir atraído por ofertas financeiras de outros lugares depois disso ressalta o caráter do vencedor da Bola de Ouro de 2018. Oferta potenciais da Major League Soccer americana ou da Saudi Pro League, sobre as quais se especula constantemente nos bastidores, não seriam, portanto, uma opção para Modric.