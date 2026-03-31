"Isso foi realmente chocante": Matthias Ginter revela medida drástica do ex-técnico do BVB, Peter Bosz

"Um ano antes da Copa do Mundo, eu queria saber se tinha alguma chance de ser titular. Por isso, pedi a Michael Zorc o número de contato de Peter Bosz", lembra Ginter. "Eu estava na Rússia naquela época. Ele me mandou uma mensagem dizendo: 'Matze, sinto muito. Mas ele não quer falar com você.' Aquilo foi realmente muito chocante."

O zagueiro havia se transferido para o BVB em 2014, alternando inicialmente entre o time titular e o banco de reservas, e acabou conquistando uma vaga de titular como lateral-direito da zaga sob o comando de Thomas Tuchel: “Eu queria saber qual era o meu papel. Eu estava pronto para lutar pelo meu lugar e depois defendê-lo. Chegaram dois novos jogadores, faltava um ano para a Copa do Mundo — eu queria saber quais eram minhas chances”, disse Ginter.