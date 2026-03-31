No podcast “Schwarzgelbe Runde”, Ginter explicou que o técnico holandês, que assumiu o comando do Borussia Dortmund no verão de 2017 como sucessor do demitido Thomas Tuchel, recusou categoricamente uma conversa pessoal na época.
Traduzido por
"Isso foi realmente chocante": Matthias Ginter revela medida drástica do ex-técnico do BVB, Peter Bosz
"Um ano antes da Copa do Mundo, eu queria saber se tinha alguma chance de ser titular. Por isso, pedi a Michael Zorc o número de contato de Peter Bosz", lembra Ginter. "Eu estava na Rússia naquela época. Ele me mandou uma mensagem dizendo: 'Matze, sinto muito. Mas ele não quer falar com você.' Aquilo foi realmente muito chocante."
O zagueiro havia se transferido para o BVB em 2014, alternando inicialmente entre o time titular e o banco de reservas, e acabou conquistando uma vaga de titular como lateral-direito da zaga sob o comando de Thomas Tuchel: “Eu queria saber qual era o meu papel. Eu estava pronto para lutar pelo meu lugar e depois defendê-lo. Chegaram dois novos jogadores, faltava um ano para a Copa do Mundo — eu queria saber quais eram minhas chances”, disse Ginter.
- IMAGO
Ginter volta para o Gladbach após ser dispensado do BVB
Quando ficou claro que ele não era mais bem-vindo na equipe de Bosz, ele decidiu se transferir para o Borussia Mönchengladbach. Ele permaneceu fiel ao clube por um total de cinco anos, antes de retornar à sua terra natal, no SC Freiburg, no verão de 2022. Lá, ele ainda está sob contrato,
No entanto, a passagem de Bosz pelo Dortmund não durou muito. Devido à falta de sucesso, o holandês foi demitido apenas cinco meses depois, em dezembro de 2017, e substituído por Peter Stöger.
Após passagens pelo Bayer 04 Leverkusen e pelo Olympique Lyon, Bosz chegou ao PSV Eindhoven em 2023, onde permanece sob contrato até 2028. Seus maiores sucessos são a conquista de dois campeonatos holandeses e duas Supercopas da Holanda.