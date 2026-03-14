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Denzel DumfriesZiggo Sport

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Inter protesta contra o contato entre Sulemana e Dumfries no gol de Krstovic. Marelli: "Gol válido"

Grande polêmica no San Siro, devido ao gol de empate da Atalanta na casa do Inter.

Polêmicas acaloradas em San Siro, devido ao gol de empate da Atalanta na casa da Inter, um resultado que pode reacender a disputa pelo título: sob os holofotes, um contato entre Sulemana e Dumfries que abre caminho para o ganês chutar, com a bola sendo depois empurrada para o gol por Krstovic após a defesa de Sommer.

  • O FATO

    Tudo acontece aos 82 minutos: Zappacosta lança em profundidade para o montenegrino, que prolonga a bola para trás, contando com a chegada de Sulemana, que, no entanto, chega um pouco atrasado em relação a Dumfries. Os dois entram em contato, o ganês coloca a mão nas costas do holandês; talvez haja também um leve contato entre os pés direitos dos dois jogadores. O fato é que Dumfries escorrega e perde a posse de bola para o adversário, que, nesse momento, chuta, vê a bola ser defendida por Sommer e Krstovic marca o gol. Manganiello parece querer apitar, mas acaba não marcando a falta.

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  • OS PROTESTOS

    Os jogadores do Inter protestam imediatamente com veemência junto a Manganiello, que, no momento em que a bola entra no gol, aponta para o meio-campo. Dumfries leva as mãos ao rosto, incrédulo; a análise de Gariglio e Chiffi na sala do VAR é muito demorada, com o jogo sendo retomado após mais de 3 minutos, e o mais exaltado nas reclamações é Chivu: o técnico do Inter recebe primeiro um cartão amarelo e, em seguida, ao ser concedido o gol, é expulso e sai gritando “Foi falta!”.

  • O COMENTÁRIO DE MARELLI

    Este foi o comentário de Luca Marelli na DAZN: "Uma jogada sobre a qual há pouco a discutir. O gol surgiu de um contato não marcado entre Sulemana e Dumfries; Manganiello agiu muito bem ao deixar o jogo seguir. Não houve contato na parte inferior do corpo; o contato na parte superior foi uma mão apoiada nas costas de Dumfries, mas não foi falta. Parece que foi Dumfries quem caiu no chão; o gol foi absolutamente válido”.

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