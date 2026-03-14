Polêmicas acaloradas em San Siro, devido ao gol de empate da Atalanta na casa da Inter, um resultado que pode reacender a disputa pelo título: sob os holofotes, um contato entre Sulemana e Dumfries que abre caminho para o ganês chutar, com a bola sendo depois empurrada para o gol por Krstovic após a defesa de Sommer.
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Inter protesta contra o contato entre Sulemana e Dumfries no gol de Krstovic. Marelli: "Gol válido"
O FATO
Tudo acontece aos 82 minutos: Zappacosta lança em profundidade para o montenegrino, que prolonga a bola para trás, contando com a chegada de Sulemana, que, no entanto, chega um pouco atrasado em relação a Dumfries. Os dois entram em contato, o ganês coloca a mão nas costas do holandês; talvez haja também um leve contato entre os pés direitos dos dois jogadores. O fato é que Dumfries escorrega e perde a posse de bola para o adversário, que, nesse momento, chuta, vê a bola ser defendida por Sommer e Krstovic marca o gol. Manganiello parece querer apitar, mas acaba não marcando a falta.
OS PROTESTOS
Os jogadores do Inter protestam imediatamente com veemência junto a Manganiello, que, no momento em que a bola entra no gol, aponta para o meio-campo. Dumfries leva as mãos ao rosto, incrédulo; a análise de Gariglio e Chiffi na sala do VAR é muito demorada, com o jogo sendo retomado após mais de 3 minutos, e o mais exaltado nas reclamações é Chivu: o técnico do Inter recebe primeiro um cartão amarelo e, em seguida, ao ser concedido o gol, é expulso e sai gritando “Foi falta!”.
O COMENTÁRIO DE MARELLI
Este foi o comentário de Luca Marelli na DAZN: "Uma jogada sobre a qual há pouco a discutir. O gol surgiu de um contato não marcado entre Sulemana e Dumfries; Manganiello agiu muito bem ao deixar o jogo seguir. Não houve contato na parte inferior do corpo; o contato na parte superior foi uma mão apoiada nas costas de Dumfries, mas não foi falta. Parece que foi Dumfries quem caiu no chão; o gol foi absolutamente válido”.