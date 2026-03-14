Tudo acontece aos 82 minutos: Zappacosta lança em profundidade para o montenegrino, que prolonga a bola para trás, contando com a chegada de Sulemana, que, no entanto, chega um pouco atrasado em relação a Dumfries. Os dois entram em contato, o ganês coloca a mão nas costas do holandês; talvez haja também um leve contato entre os pés direitos dos dois jogadores. O fato é que Dumfries escorrega e perde a posse de bola para o adversário, que, nesse momento, chuta, vê a bola ser defendida por Sommer e Krstovic marca o gol. Manganiello parece querer apitar, mas acaba não marcando a falta.