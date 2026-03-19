Inter pressiona Vicario: o que acontece com Sommer e Martinez. O plano dos nerazzurri para a próxima temporada

Com Vicario rumo à Via della Liberazione, o Inter começa a avaliar o futuro de Yann Sommer e Josef Martinez. Se, a princípio, o principal candidato a deixar o clube nerazzurro — tendo em vista também algumas atuações abaixo do esperado na temporada atual — deveria ser o goleiro suíço, cujo contrato expira em 30 de junho, agora o vento parece ter mudado de direção.





Nos últimos dias, a imprensa suíça havia divulgado a notícia de um interesse do Basileia, que sonha com o retorno do goleiro nascido em 1988 para a era pós-Hitz. Sommer, no entanto, estaria considerando a possibilidade de permanecer na Inter como goleiro reserva. Nesse cenário, quem ficaria de fora seria Josef Martinez. O Inter havia investido nada menos que 15 milhões de euros para contratar o espanhol do Genoa, mas o goleiro nunca foi considerado para ser o novo titular do Inter, nem por Inzaghi antes, nem por Chivu depois. À margem da equipe nerazzurra, agora, o Inter aguarda ofertas por Martinez, na esperança de não ter prejuízo.