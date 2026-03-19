Inter pressiona Vicario: o que acontece com Sommer e Martinez. O plano dos nerazzurri para a próxima temporada

O Inter decidiu: o próximo goleiro titular para a temporada 2026-2027 será Guglielmo Vicario. Neste momento, Piero Ausilio está em Londres para avançar nas negociações com o Tottenham, de vista da próxima janela de transferências de verão.
A diretoria nerazzurra acompanha o ex-jogador do Cagliari há algum tempo e já demonstrava interesse antes mesmo de o goleiro chegar ao Tottenham. Agora, após três anos na Inglaterra, Vicario pode voltar para a Itália. Sua eventual chegada ao Inter significa que um dos dois, Sommer ou Martinez, terá que deixar o clube.