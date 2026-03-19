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Inter pressiona Vicario: o que acontece com Sommer e Martinez. O plano dos nerazzurri para a próxima temporada

Ausilio está em Londres com a missão de tentar contratar o goleiro; sua contratação colocará na reserva um dos dois: Sommer ou Martinez

O Inter decidiu: o próximo goleiro titular para a temporada 2026-2027 será Guglielmo Vicario. Neste momento, Piero Ausilio está em Londres para avançar nas negociações com o Tottenham, de vista da próxima janela de transferências de verão.


A diretoria nerazzurra acompanha o ex-jogador do Cagliari há algum tempo e já demonstrava interesse antes mesmo de o goleiro chegar ao Tottenham. Agora, após três anos na Inglaterra, Vicario pode voltar para a Itália. Sua eventual chegada ao Inter significa que um dos dois, Sommer ou Martinez, terá que deixar o clube.

  • O SACRIFICADO

    Com Vicario rumo à Via della Liberazione, o Inter começa a avaliar o futuro de Yann Sommer e Josef Martinez. Se, a princípio, o principal candidato a deixar o clube nerazzurro — tendo em vista também algumas atuações abaixo do esperado na temporada atual — deveria ser o goleiro suíço, cujo contrato expira em 30 de junho, agora o vento parece ter mudado de direção.


    Nos últimos dias, a imprensa suíça havia divulgado a notícia de um interesse do Basileia, que sonha com o retorno do goleiro nascido em 1988 para a era pós-Hitz. Sommer, no entanto, estaria considerando a possibilidade de permanecer na Inter como goleiro reserva. Nesse cenário, quem ficaria de fora seria Josef Martinez. O Inter havia investido nada menos que 15 milhões de euros para contratar o espanhol do Genoa, mas o goleiro nunca foi considerado para ser o novo titular do Inter, nem por Inzaghi antes, nem por Chivu depois. À margem da equipe nerazzurra, agora, o Inter aguarda ofertas por Martinez, na esperança de não ter prejuízo.

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