Inter, Lautaro: “Estou bem aqui, não sei quando, mas sonho em voltar ao Racing”

Lautaro Martínez se abre sobre o passado, o presente e o futuro.
O atacante argentino da Inter declarou à Racing Radio, a emissora oficial do clube que o lançou: “Voltar ao Racing é um desejo meu para o futuro, estou tentando convencer minha esposa, que me apoia. Obviamente, isso depende de muitos fatores, familiares, mas também da minha condição física. Meu sonho é voltar a jogar no Racing por pelo menos um ano, não sei quando”.
“Ainda tenho três anos de contrato com o Inter e gostaria de permanecer por muito tempo no futebol de alto nível, também porque me sinto bem e ainda sou bastante jovem. Mas, no futuro, gostaria de voltar ao Racing, para que meus filhos também entendam o amor que o povo do Racing tem por mim”.