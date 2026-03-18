Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
cm grafica lautaro martinez inter 2025 26 16 9Getty Images

Traduzido por

Inter, Lautaro: “Estou bem aqui, não sei quando, mas sonho em voltar ao Racing”

O atacante argentino fala na rádio do clube que o lançou.

Lautaro Martínez se abre sobre o passado, o presente e o futuro.

O atacante argentino da Inter declarou à Racing Radio, a emissora oficial do clube que o lançou: “Voltar ao Racing é um desejo meu para o futuro, estou tentando convencer minha esposa, que me apoia. Obviamente, isso depende de muitos fatores, familiares, mas também da minha condição física. Meu sonho é voltar a jogar no Racing por pelo menos um ano, não sei quando”.

“Ainda tenho três anos de contrato com o Inter e gostaria de permanecer por muito tempo no futebol de alto nível, também porque me sinto bem e ainda sou bastante jovem. Mas, no futuro, gostaria de voltar ao Racing, para que meus filhos também entendam o amor que o povo do Racing tem por mim”.

  • O TOURO E O PRÍNCIPE

    "Falo todas as semanas com Diego Alberto Milito (ex-atacante de ambos os times e atual presidente do clube argentino); ele sempre esteve presente e ao meu lado, mesmo no início da minha carreira. Mantemos contato frequente; ele também me escreveu depois da minha última lesão. Conversamos também sobre o Racing, que não está passando por um bom momento, mas enviei a ele uma mensagem de apoio ao clube".

    “Um dia, quando voltei à Argentina para responder à convocação da seleção, fui imediatamente ao Tita (o centro de treinamento do Racing, ndr), onde um amigo do meu irmão jogava na equipe de reservas. Encontrei o técnico do Racing, Costas, que me disse para voltar aqui no ano que vem, depois da Copa do Mundo. O desejo de voltar ao Racing está sempre presente em mim por causa dos momentos que vivi, porque eles me permitiram fazer o que estou fazendo hoje. Além dos sacrifícios que fiz, eles me ajudaram muito”.

  • QUE NÚMEROS

    Chegado ao Inter vindo do Racing Club de Avellaneda por 25 milhões de euros na janela de transferências do verão de 2018, após marcar 27 gols em 62 partidas na Argentina, em sua oitava temporada na Itália até o momento, Lautaro marcou 171 gols em 370 partidas com a camisa nerazzurra. Conquistou 2 Scudetti, 2 Copas da Itália e 3 Supercopas italianas

    Junto com Roberto Boninsegna, ele é o terceiro maior artilheiro da história do clube, atrás de Alessandro Altobelli (209 gols) e Giuseppe Meazza (284 gols).

Campeonato Argentino
Belgrano crest
Belgrano
BEL
Racing crest
Racing
RAC
Campeonato Italiano
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
0