Imprensa espanhola se rende a Danilo após atuação pelo Botafogo: "O Mundial te espera"

O meio-campista Danilo vive uma fase iluminada com a camisa do Botafogo e agora começa a ganhar reconhecimento fora do Brasil. Após marcar o gol da vitória por 3 a 2 sobre o Racing, na Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o jogador foi amplamente elogiado pela imprensa espanhola.

A atuação decisiva no estádio El Cilindro, com um gol nos acréscimos, foi o ponto alto de mais uma exibição consistente do atleta, que vem sendo peça-chave no esquema do Glorioso nas últimas partidas.