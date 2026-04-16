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Gabriel Marin

Imprensa espanhola se rende a Danilo após atuação pelo Botafogo: "O Mundial te espera"

Danilo
Botafogo

Meio-campista decide nos acréscimos contra o Racing, vira destaque internacional e deixa disputa por uma vaga na Copa ainda mais acirrada

O meio-campista Danilo vive uma fase iluminada com a camisa do Botafogo e agora começa a ganhar reconhecimento fora do Brasil. Após marcar o gol da vitória por 3 a 2 sobre o Racing, na Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o jogador foi amplamente elogiado pela imprensa espanhola.

A atuação decisiva no estádio El Cilindro, com um gol nos acréscimos, foi o ponto alto de mais uma exibição consistente do atleta, que vem sendo peça-chave no esquema do Glorioso nas últimas partidas.

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    Elogios vindos da Europa

    O tradicional diário espanhol AS destacou o momento vivido por Danilo em tom de admiração.

    "Danilo é um colosso. Vive um momento esplêndido. O Mundial te espera", publicou o veículo, ressaltando o impacto recente do jogador tanto no clube quanto na seleção brasileira.

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    A análise também enfatizou as características físicas e técnicas do meio-campista, apontando seu papel completo dentro de campo: "É um jogador incansável no meio-campo, dedicado e com grande resistência, mas também contribui no terço final do campo".

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  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    De destaque no Botafogo à seleção brasileira

    Além das atuações pelo clube carioca, Danilo também chamou atenção durante a última data FIFA, quando foi um dos principais nomes da seleção brasileira em confrontos contra França e Croácia.

    Revelado pelo Palmeiras, o volante vem consolidando sua evolução e se posicionando como uma alternativa cada vez mais forte no elenco nacional.

    Segundo o AS, o jogador tem potencial real para disputar uma vaga como titular na equipe que será comandada por Carlo Ancelotti na Copa do Mundo de 2026.

  • Danilo BrazilGetty/GOAL

    Sonho de protagonismo na Copa do Mundo

    A publicação espanhola foi além e projetou um futuro de protagonismo para o brasileiro.

    "A Copa do Mundo aguarda Danilo. Com esse nível de condicionamento físico, ele pode contribuir ainda mais para a seleção brasileira, e embora o meio-campo já conte com dois pilares, o jogador almeja um papel de destaque, como o que vem conquistando nas últimas semanas".

    Com números expressivos na temporada (17 jogos, oito gols e duas assistências), Danilo reforça sua candidatura não apenas a uma vaga no grupo, mas também a um papel mais relevante dentro da equipe.

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